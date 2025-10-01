Accéder au contenu principal
Retour à Splashtop
Foxpass
ConnexionEssai gratuit
Contactez-nousConnexionEssai gratuit
A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

Sécurisez votre réseau grâce à une authentification Wi‑Fi et VPN basée sur l’identité et les certificats

Éliminez les identifiants partagés, contrôlez les accès par identité et déployez des principes de confiance zéro sur votre campus ou réseau d’entreprise, avec Foxpass Cloud RADIUS.

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo
A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

Le défi

Les configurations Wi-Fi et VPN traditionnelles reposent sur des mots de passe partagés ou des serveurs RADIUS sur site qui :

  • Manque de contrôle granulaire sur les personnes autorisées à se connecter

  • Expose les réseaux aux mouvements latéraux et à l’usurpation d’appareils

  • Ne peut pas prendre en charge une authentification BYOD transparente

  • Nécessitent une gestion manuelle des certificats ou des identifiants

  • Sont difficiles à faire évoluer, à gérer et à sécuriser

Pour les organisations modernes, en particulier celles qui privilégient l’accès zéro confiance et la conformité, ce modèle ne fait pas l’affaire.

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

La solution Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS fournit une couche d’authentification sécurisée, native du cloud, pour l’accès au Wi‑Fi et au VPN. Il prend en charge :

  • Accès sans mot de passe avec EAP-TLS (basé sur des certificats)

  • Accès piloté par l’identité avec EAP-TTLS (nom d’utilisateur + mot de passe)

  • Intégration fluide avec Google, Entra ID, Okta, OneLogin

  • Compatibilité avec les clients VPN et les plateformes MDM

  • Distribution intégrée de certificats BYOD avec marque personnalisée

Vous choisissez votre méthode d’authentification. Foxpass rend cela sécurisé, évolutif et simple.


Fonctionnalités clés

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    Authentification RADIUS dans le cloud

    • RADIUS hébergé avec redondance mondiale

    • Prise en charge d’EAP-TTLS et d’EAP-TLS

    • RadSec (RADIUS sur TLS) pour une sécurité renforcée

    • Aucune maintenance de serveur sur site requise


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    Contrôle d’accès basé sur l’identité

    • Attribuez l’accès par identité d’utilisateur ou par groupe

    • Intégrez-vous à votre IdP existant

    • Accordez ou révoquez dynamiquement l’accès au réseau


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    Authentification basée sur des certificats (licence avancée)

    • Émettez des certificats X.509 aux appareils (EAP-TLS)

    • Valider les certificats à chaque tentative de connexion

    • Appliquez la connexion sans mot de passe sur le Wi‑Fi et le VPN


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    Installateur de certificat BYOD (licence avancée)

    • Permettez aux utilisateurs d’inscrire eux-mêmes leurs appareils en toute sécurité

    • Prend en charge une interface aux couleurs de l’école ou de l’entreprise

    • Idéal pour l’éducation, les environnements de travail hybrides ou l’accès invité


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    Compatibilité VPN

    • Authentifiez les connexions VPN avec RADIUS ou LDAP Bridge

    • Fonctionne avec OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco et bien plus encore

    • Appliquez l’accès au moindre privilège et la journalisation des sessions


Scénarios courants

  • Authentifiez l’accès Wi-Fi pour le personnel, les étudiants et les invités + simplifiez la segmentation du réseau

  • Fournissez un accès VPN sécurisé aux collaborateurs à distance

  • Verrouillez l’infrastructure pour la réserver uniquement aux utilisateurs/appareils vérifiés

  • Activez l’intégration BYOD en libre-service sans tickets IT

  • Répondez aux exigences de conformité en matière de journalisation des accès (SOC 2, HIPAA)


Comment Foxpass vous aide à déployer le Zero Trust

Prérequis

Pris en charge par Foxpass

Authentification sans mot de passe (EAP-TLS)


(Licence avancée)

Accès piloté par l’identité (EAP-TTLS)

RADIUS sur TLS (RadSec)


(Licence avancée)

Intégration des certificats BYOD


(Licence avancée)

Serveur RADIUS basé sur le cloud

Authentification VPN

Synchronisation de répertoire (Okta, Google, Entra ID)

Journaux d’accès prêts pour l’audit


Prêt à verrouiller l’accès au Wi‑Fi et au VPN ?

Arrêtez de partager des mots de passe et commencez à sécuriser votre réseau grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats.

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Tous droits réservés.