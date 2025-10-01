Sécurisez votre réseau grâce à une authentification Wi‑Fi et VPN basée sur l’identité et les certificats
Éliminez les identifiants partagés, contrôlez les accès par identité et déployez des principes de confiance zéro sur votre campus ou réseau d’entreprise, avec Foxpass Cloud RADIUS.
Le défi
Les configurations Wi-Fi et VPN traditionnelles reposent sur des mots de passe partagés ou des serveurs RADIUS sur site qui :
Manque de contrôle granulaire sur les personnes autorisées à se connecter
Expose les réseaux aux mouvements latéraux et à l’usurpation d’appareils
Ne peut pas prendre en charge une authentification BYOD transparente
Nécessitent une gestion manuelle des certificats ou des identifiants
Sont difficiles à faire évoluer, à gérer et à sécuriser
Pour les organisations modernes, en particulier celles qui privilégient l’accès zéro confiance et la conformité, ce modèle ne fait pas l’affaire.
La solution Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS fournit une couche d’authentification sécurisée, native du cloud, pour l’accès au Wi‑Fi et au VPN. Il prend en charge :
Accès sans mot de passe avec EAP-TLS (basé sur des certificats)
Accès piloté par l’identité avec EAP-TTLS (nom d’utilisateur + mot de passe)
Intégration fluide avec Google, Entra ID, Okta, OneLogin
Compatibilité avec les clients VPN et les plateformes MDM
Distribution intégrée de certificats BYOD avec marque personnalisée
Vous choisissez votre méthode d’authentification. Foxpass rend cela sécurisé, évolutif et simple.
Fonctionnalités clés
Authentification RADIUS dans le cloud
RADIUS hébergé avec redondance mondiale
Prise en charge d’EAP-TTLS et d’EAP-TLS
RadSec (RADIUS sur TLS) pour une sécurité renforcée
Aucune maintenance de serveur sur site requise
Contrôle d’accès basé sur l’identité
Attribuez l’accès par identité d’utilisateur ou par groupe
Intégrez-vous à votre IdP existant
Accordez ou révoquez dynamiquement l’accès au réseau
Authentification basée sur des certificats (licence avancée)
Émettez des certificats X.509 aux appareils (EAP-TLS)
Valider les certificats à chaque tentative de connexion
Appliquez la connexion sans mot de passe sur le Wi‑Fi et le VPN
Installateur de certificat BYOD (licence avancée)
Permettez aux utilisateurs d’inscrire eux-mêmes leurs appareils en toute sécurité
Prend en charge une interface aux couleurs de l’école ou de l’entreprise
Idéal pour l’éducation, les environnements de travail hybrides ou l’accès invité
Compatibilité VPN
Authentifiez les connexions VPN avec RADIUS ou LDAP Bridge
Fonctionne avec OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco et bien plus encore
Appliquez l’accès au moindre privilège et la journalisation des sessions
Scénarios courants
Authentifiez l’accès Wi-Fi pour le personnel, les étudiants et les invités + simplifiez la segmentation du réseau
Fournissez un accès VPN sécurisé aux collaborateurs à distance
Verrouillez l’infrastructure pour la réserver uniquement aux utilisateurs/appareils vérifiés
Activez l’intégration BYOD en libre-service sans tickets IT
Répondez aux exigences de conformité en matière de journalisation des accès (SOC 2, HIPAA)
Comment Foxpass vous aide à déployer le Zero Trust
Prérequis
Pris en charge par Foxpass
Authentification sans mot de passe (EAP-TLS)
Accès piloté par l’identité (EAP-TTLS)
RADIUS sur TLS (RadSec)
Intégration des certificats BYOD
Serveur RADIUS basé sur le cloud
Authentification VPN
Synchronisation de répertoire (Okta, Google, Entra ID)
Journaux d’accès prêts pour l’audit
Prêt à verrouiller l’accès au Wi‑Fi et au VPN ?
Arrêtez de partager des mots de passe et commencez à sécuriser votre réseau grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats.