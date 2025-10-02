Accéder au contenu principal
Retour à Splashtop
Foxpass
ConnexionEssai gratuit
Contactez-nousConnexionEssai gratuit
Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

Accès BYOD sécurisé sans mots de passe ni casse-tête pour l’IT

Utilisez Foxpass pour intégrer des appareils personnels avec une authentification sans mot de passe basée sur des certificats. Aucun identifiant partagé, aucun ticket de support.

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo
A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

Le problème de l’accès BYOD basé sur les mots de passe

Pour de nombreuses écoles, universités et organisations, l’intégration au Wi‑Fi ressemble à ceci :

  • SSID partagés et mots de passe Wi‑Fi

  • Utilisateurs désorientés sur différentes versions d’OS

  • Réinitialisations de mot de passe et verrouillages

  • Partage des identifiants entre utilisateurs ou invités

  • Identifiants VPN stockés sur des ordinateurs portables non gérés

Cela crée une charge pour le support et un risque de sécurité.

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

La solution Foxpass

Foxpass permet un accès BYOD sans mot de passe à l’aide de certificats X.509 et de l’authentification EAP-TLS via sa plateforme native cloud Cloud RADIUS.

Associé à l’ installateur de certificat BYOD, il permet aux utilisateurs d’inscrire eux-mêmes leurs appareils personnels sans avoir besoin du support IT.

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

Comment utiliser cette intégration

  1. L’utilisateur exécute le programme d’installation des certificats BYOD Foxpass et s’authentifie via son fournisseur d’identité (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)

  2. Ils téléchargent un certificat signé via le portail en libre-service de Foxpass

  3. Leur appareil se connecte au Wi‑Fi ou au VPN à l’aide de EAP-TLS

  4. Aucun mot de passe n’est stocké, partagé ni réutilisé. L’accès est lié à l’identité et à l’appareil

Soutenu par Foxpass Cloud RADIUS

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

À qui s’adresse cette offre

  • Réseaux de la maternelle au lycée gérant l’accès au réseau pour les appareils appartenant au personnel ou aux élèves

  • Campus de l'enseignement supérieur avec accès hybride aux appareils du personnel et des étudiants

  • Les équipes Enterprise IT qui prennent en charge le travail à distance et les ordinateurs portables BYOD

  • Réseaux invités nécessitant un accès limité sans multiplication des identifiants


Les avantages du BYOD sans mot de passe

  • Éliminez les identifiants partagés et la confusion liée aux SSID
  • Améliorez l’expérience utilisateur des étudiants, du personnel et des visiteurs
  • Réduisez le volume de tickets du help desk pour l’intégration au Wi-Fi
  • Sécurisez les appareils non gérés avec un accès basé sur l’identité
  • Révoquez facilement les certificats lors d’un départ ou d’un changement de politique
  • Conforme aux principes zero-trust et aux directives NIST 800-63
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

Compatible avec

  • iOS

  • macOS

  • Android

  • Windows

  • Chrome OS

  • Clients VPN et Wi‑Fi d’entreprise (802.1X)

Fonctionne avec des MDM comme Jamf, Kandji, Intune, ou sans MDM du tout.

Retours de vrais clients

Nous avons effectué la transition cruciale vers une authentification basée sur des certificats PKI pour la sécurité de notre Wi‑Fi, et Foxpass Advanced RADIUS l’a rendue presque sans effort. Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’est intégré de manière transparente à Azure AD (Entra ID) et à JAMF, simplifiant la configuration. La délivrance de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée sans accroc, et désormais, nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé inégalé.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Lire l'étude de cas

Prêt à passer au sans mot de passe avec le BYOD ?

Laissez Foxpass vous aider à aller au-delà des mots de passe Wi‑Fi et des difficultés d’onboarding, afin que vos utilisateurs se connectent en toute sécurité et que votre équipe IT reste concentrée.

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Tous droits réservés.