Accès BYOD sécurisé sans mots de passe ni casse-tête pour l’IT
Utilisez Foxpass pour intégrer des appareils personnels avec une authentification sans mot de passe basée sur des certificats. Aucun identifiant partagé, aucun ticket de support.
Le problème de l’accès BYOD basé sur les mots de passe
Pour de nombreuses écoles, universités et organisations, l’intégration au Wi‑Fi ressemble à ceci :
SSID partagés et mots de passe Wi‑Fi
Utilisateurs désorientés sur différentes versions d’OS
Réinitialisations de mot de passe et verrouillages
Partage des identifiants entre utilisateurs ou invités
Identifiants VPN stockés sur des ordinateurs portables non gérés
Cela crée une charge pour le support et un risque de sécurité.
La solution Foxpass
Foxpass permet un accès BYOD sans mot de passe à l’aide de certificats X.509 et de l’authentification EAP-TLS via sa plateforme native cloud Cloud RADIUS.
Associé à l’ installateur de certificat BYOD, il permet aux utilisateurs d’inscrire eux-mêmes leurs appareils personnels sans avoir besoin du support IT.
Comment utiliser cette intégration
L’utilisateur exécute le programme d’installation des certificats BYOD Foxpass et s’authentifie via son fournisseur d’identité (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)
Ils téléchargent un certificat signé via le portail en libre-service de Foxpass
Leur appareil se connecte au Wi‑Fi ou au VPN à l’aide de EAP-TLS
Aucun mot de passe n’est stocké, partagé ni réutilisé. L’accès est lié à l’identité et à l’appareil
Soutenu par Foxpass Cloud RADIUS
À qui s’adresse cette offre
Réseaux de la maternelle au lycée gérant l’accès au réseau pour les appareils appartenant au personnel ou aux élèves
Campus de l'enseignement supérieur avec accès hybride aux appareils du personnel et des étudiants
Les équipes Enterprise IT qui prennent en charge le travail à distance et les ordinateurs portables BYOD
Réseaux invités nécessitant un accès limité sans multiplication des identifiants
Les avantages du BYOD sans mot de passe
- Éliminez les identifiants partagés et la confusion liée aux SSID
- Améliorez l’expérience utilisateur des étudiants, du personnel et des visiteurs
- Réduisez le volume de tickets du help desk pour l’intégration au Wi-Fi
- Sécurisez les appareils non gérés avec un accès basé sur l’identité
- Révoquez facilement les certificats lors d’un départ ou d’un changement de politique
- Conforme aux principes zero-trust et aux directives NIST 800-63
Compatible avec
iOS
macOS
Android
Windows
Chrome OS
Clients VPN et Wi‑Fi d’entreprise (802.1X)
Fonctionne avec des MDM comme Jamf, Kandji, Intune, ou sans MDM du tout.
Retours de vrais clients
Nous avons effectué la transition cruciale vers une authentification basée sur des certificats PKI pour la sécurité de notre Wi‑Fi, et Foxpass Advanced RADIUS l’a rendue presque sans effort. Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’est intégré de manière transparente à Azure AD (Entra ID) et à JAMF, simplifiant la configuration. La délivrance de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée sans accroc, et désormais, nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé inégalé.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Prêt à passer au sans mot de passe avec le BYOD ?
Laissez Foxpass vous aider à aller au-delà des mots de passe Wi‑Fi et des difficultés d’onboarding, afin que vos utilisateurs se connectent en toute sécurité et que votre équipe IT reste concentrée.