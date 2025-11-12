Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network
Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey ��— from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.
Niveaux de licence Foxpass
Plans de contrôle d’accès
Licence standard
Authentification EAP-TTLS (nom d’utilisateur/mot de passe) + Cloud LDAP
Le moyen le plus simple de sécuriser l’accès au Wi‑Fi et au VPN à l’aide d’identifiants basés sur l’identité.
Idéal pour :
Les organisations recherchant une authentification Wi-Fi/VPN basée sur un mot de passe et une intégration avec un annuaire cloud.
Comprend :
Foxpass Cloud RADIUS (contrôle d’accès Wi‑Fi & VPN)
Authentification réseau EAP-TTLS
RADIUS sur TLS (RadSec)
Foxpass Cloud LDAP (répertoire d’utilisateurs/groupes pour VPN, applications héritées, remplacement de l’authentification Active Directory héritée)
Contrôle d'accès basé sur les groupes
Synchronisation d’annuaire et délégation de mot de passe (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)
Contrôles administratifs basés sur les rôles (RBAC)
Console d’administration web et API
Journalisation et surveillance standard - rétention des journaux d’audit pendant 24 h (RADIUS & LDAP)
Haute disponibilité avec redondance mondiale
Infrastructure prête pour SOC 2 Type II et HIPAA
Support par e-mail
Assistance guidée à la configuration de l’onboarding - sans frais supplémentaires ni coûts cachés
Licence avancée
EAP-TLS (authentification basée sur des certificats) + Cloud PKI
Déployez un accès Zero Trust basé sur des certificats sur tous les appareils, avec une PKI entièrement gérée incluse.
Idéal pour :
les équipes qui adoptent l’authentification Wi-Fi/VPN basée sur des certificats, l’identité des appareils ou l’inscription de certificats pilotée par le MDM.
Comprend tout ce qui est inclus dans Standard, plus :
Authentification EAP-TLS et basée sur des certificats
Foxpass Cloud PKI (intégré)
Gestion automatisée du cycle de vie des certificats
Intégrations SCEP et MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)
Programme d’installation de certificat BYOD
Prise en charge de PKI tiers
Identité des appareils basée sur des certificats pour l’accès conditionnel
Contrôle d’accès basé sur la posture de l’appareil (décisions d’accès réseau basées sur la conformité Intune)
Journalisation en temps réel des audits de certificats
Invalidation automatisée des certificats liée à votre fournisseur d’identité
Application des politiques de confiance des appareils et de Zero Trust
Gestion autonome des certificats
Foxpass Cloud PKI (autonome)
PKI cloud entièrement gérée
Émettez, renouvelez et révoquez des certificats X.509 sur tous les appareils, toutes les plateformes et tous les MDM, même si vous n’utilisez pas Foxpass RADIUS.
Le mieux adapté pour :
Organisations disposant déjà de serveurs RADIUS
Les équipes activant Microsoft Entra CBA
Inscription des certificats Intune/Jamf/Iru/Addigy
VPN ou VDI nécessitant une authentification par certificat
Remplacer les services de certificats Active Directory sur site (ADCS)
Architectures réseau hybrides ou non-Foxpass
Fonctionnalités clés :
CA privée entièrement gérée & automatisation du cycle de vie des certificats
Plusieurs méthodes d’inscription : SCEP (compatible avec tout MDM compatible SCEP), programme d’installation BYOD, importation de CSR et création manuelle de certificats via la console Foxpass
Fonctionne avec tout équipement RADIUS/VPN/pare-feu
Identité des appareils Zero Trust et application de la conformité
Haute disponibilité avec redondance mondiale
Architecture PKI alignée sur les exigences de conformité, conçue pour répondre aux contrôles de SOC 2 Type II, ISO 27001 et d’autres référentiels sectoriels
Comparaison des forfaits de base
Caractéristiques
Standard
Avancé
PKI cloud (autonome)
Cloud RADIUS
EAP-TTLS (authentification des informations d’identification)
EAP-TLS (authentification basée sur des certificats)
Contrôle d’accès basé sur la posture de l’appareil
RADIUS sur TLS (RadSec)
Foxpass Cloud PKI
Inscription de certificat SCEP/MDM
Installateur de certificats BYOD
Cloud LDAP
Synchronisation de répertoire (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)
Mises à jour en temps réel de l’annuaire et des accès
Console d’administration & accès API
Conservation des journaux
24 heures (prolongeable jusqu’à 90 jours)
24 heures (prolongeable jusqu’à 90 jours)
24 heures (prolongeable jusqu’à 90 jours)
Conformité en matière de sécurité
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, prêt pour HIPAA
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, prêt pour HIPAA
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, prêt pour HIPAA
Niveau de support
Support Standard
Support Standard
Support Standard
Tarification personnalisée
$0.50/utilisateur/mois
Modules complémentaires disponibles
Module complémentaire de licence d’ingénierie
Conçu pour les équipes DevOps, SRE et d’ingénierie IT qui gèrent des workflows Linux, macOS et SSH.
Comprend :
Prise en charge des attributs POSIX (UID, GID, shell, répertoire personnel)
Téléchargement, rotation et application des clés SSH
Application des politiques d’accès sudo
Intégration en ligne de commande et API
Idéal pour : contrôle d’accès SSH, connexion Linux/macOS, gouvernance sudo, intégration LDAP cloud-native
Module complémentaire de journalisation étendue
Obtenez des journaux d’accès consultables sur 90 jours pour l’activité RADIUS et LDAP. Répondez aux exigences de conformité, simplifiez les audits et enquêtez sur les événements d’accès sur une période plus longue.
Comprend :
Conservation des journaux pendant 90 jours
Journaux exportables pour les audits
Traçabilité améliorée des incidents
Accès sécurisé aux journaux basé sur les rôles
Remises sur volume, pour l’éducation et les organisations à but non lucratif
Foxpass propose des tarifs réduits pour :
Établissements d’enseignement (K–12, enseignement supérieur, réseaux d’écoles sous charte)
Organisations à but non lucratif
Déploiements à grande échelle (multi-campus, multi-site, grand nombre d’utilisateurs)
Indiquez-nous simplement qui vous êtes. Nous sommes heureux de nous adapter à votre budget.
Location privée & options auto-hébergées
Vous avez besoin d’une instance entièrement privée ou d’un déploiement isolé ?
Foxpass prend en charge des options de déploiement personnalisées :
Locataire cloud dédié
Déploiements auto-hébergés (enterprise uniquement)
Configuration personnalisée de la conformité et du pare-feu
Créons une offre adaptée à vos besoins
Le tarif de Foxpass s’adapte à la taille de votre équipe, au volume d’authentification et à vos exigences de sécurité. Laissez-nous créer un devis personnalisé adapté à votre infrastructure et à votre budget.