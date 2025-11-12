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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network

Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey — from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.

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Niveaux de licence Foxpass

Plans de contrôle d’accès

Licence standard

Authentification EAP-TTLS (nom d’utilisateur/mot de passe) + Cloud LDAP
Le moyen le plus simple de sécuriser l’accès au Wi‑Fi et au VPN à l’aide d’identifiants basés sur l’identité.

Idéal pour :
Les organisations recherchant une authentification Wi-Fi/VPN basée sur un mot de passe et une intégration avec un annuaire cloud.

Comprend :

  • Foxpass Cloud RADIUS (contrôle d’accès Wi‑Fi & VPN)

  • Authentification réseau EAP-TTLS

  • RADIUS sur TLS (RadSec)

  • Foxpass Cloud LDAP (répertoire d’utilisateurs/groupes pour VPN, applications héritées, remplacement de l’authentification Active Directory héritée)

  • Contrôle d'accès basé sur les groupes

  • Synchronisation d’annuaire et délégation de mot de passe (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)

  • Contrôles administratifs basés sur les rôles (RBAC)

  • Console d’administration web et API

  • Journalisation et surveillance standard - rétention des journaux d’audit pendant 24 h (RADIUS & LDAP)

  • Haute disponibilité avec redondance mondiale

  • Infrastructure prête pour SOC 2 Type II et HIPAA

  • Support par e-mail

  • Assistance guidée à la configuration de l’onboarding - sans frais supplémentaires ni coûts cachés

Licence avancée

EAP-TLS (authentification basée sur des certificats) + Cloud PKI
Déployez un accès Zero Trust basé sur des certificats sur tous les appareils, avec une PKI entièrement gérée incluse.

Idéal pour :
les équipes qui adoptent l’authentification Wi-Fi/VPN basée sur des certificats, l’identité des appareils ou l’inscription de certificats pilotée par le MDM.

Comprend tout ce qui est inclus dans Standard, plus :

  • Authentification EAP-TLS et basée sur des certificats

  • Foxpass Cloud PKI (intégré)

  • Gestion automatisée du cycle de vie des certificats

  • Intégrations SCEP et MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)

  • Programme d’installation de certificat BYOD

  • Prise en charge de PKI tiers

  • Identité des appareils basée sur des certificats pour l’accès conditionnel

  • Contrôle d’accès basé sur la posture de l’appareil (décisions d’accès réseau basées sur la conformité Intune)

  • Journalisation en temps réel des audits de certificats

  • Invalidation automatisée des certificats liée à votre fournisseur d’identité

  • Application des politiques de confiance des appareils et de Zero Trust

Gestion autonome des certificats

Foxpass Cloud PKI (autonome)

PKI cloud entièrement gérée
Émettez, renouvelez et révoquez des certificats X.509 sur tous les appareils, toutes les plateformes et tous les MDM, même si vous n’utilisez pas Foxpass RADIUS.

Le mieux adapté pour :

  • Organisations disposant déjà de serveurs RADIUS

  • Les équipes activant Microsoft Entra CBA

  • Inscription des certificats Intune/Jamf/Iru/Addigy

  • VPN ou VDI nécessitant une authentification par certificat

  • Remplacer les services de certificats Active Directory sur site (ADCS)

  • Architectures réseau hybrides ou non-Foxpass

Fonctionnalités clés :

  • CA privée entièrement gérée & automatisation du cycle de vie des certificats

  • Plusieurs méthodes d’inscription : SCEP (compatible avec tout MDM compatible SCEP), programme d’installation BYOD, importation de CSR et création manuelle de certificats via la console Foxpass

  • Fonctionne avec tout équipement RADIUS/VPN/pare-feu

  • Identité des appareils Zero Trust et application de la conformité

  • Haute disponibilité avec redondance mondiale

  • Architecture PKI alignée sur les exigences de conformité, conçue pour répondre aux contrôles de SOC 2 Type II, ISO 27001 et d’autres référentiels sectoriels

Comparaison des forfaits de base

Caractéristiques

Standard

Avancé

PKI cloud (autonome)

Cloud RADIUS

EAP-TTLS (authentification des informations d’identification)

EAP-TLS (authentification basée sur des certificats)

Contrôle d’accès basé sur la posture de l’appareil

RADIUS sur TLS (RadSec)

Foxpass Cloud PKI

Inscription de certificat SCEP/MDM

Installateur de certificats BYOD

Cloud LDAP

Synchronisation de répertoire (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)

Mises à jour en temps réel de l’annuaire et des accès

Console d’administration & accès API

Conservation des journaux

24 heures (prolongeable jusqu’à 90 jours)

24 heures (prolongeable jusqu’à 90 jours)

24 heures (prolongeable jusqu’à 90 jours)

Conformité en matière de sécurité

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, prêt pour HIPAA

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, prêt pour HIPAA

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, prêt pour HIPAA

Niveau de support

Support Standard

Support Standard

Support Standard

Tarification personnalisée

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$0.50/utilisateur/mois
Facturé annuellement
Remises sur volume à partir de 1000 utilisateurs
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Modules complémentaires disponibles

Module complémentaire de licence d’ingénierie

Conçu pour les équipes DevOps, SRE et d’ingénierie IT qui gèrent des workflows Linux, macOS et SSH.

Comprend :

  • Prise en charge des attributs POSIX (UID, GID, shell, répertoire personnel)

  • Téléchargement, rotation et application des clés SSH

  • Application des politiques d’accès sudo

  • Intégration en ligne de commande et API

Idéal pour : contrôle d’accès SSH, connexion Linux/macOS, gouvernance sudo, intégration LDAP cloud-native

En savoir plus

Module complémentaire de journalisation étendue

Obtenez des journaux d’accès consultables sur 90 jours pour l’activité RADIUS et LDAP. Répondez aux exigences de conformité, simplifiez les audits et enquêtez sur les événements d’accès sur une période plus longue.

Comprend :

  • Conservation des journaux pendant 90 jours

  • Journaux exportables pour les audits

  • Traçabilité améliorée des incidents

  • Accès sécurisé aux journaux basé sur les rôles

En savoir plus

Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

Remises sur volume, pour l’éducation et les organisations à but non lucratif

Foxpass propose des tarifs réduits pour :

  • Établissements d’enseignement (K–12, enseignement supérieur, réseaux d’écoles sous charte)

  • Organisations à but non lucratif

  • Déploiements à grande échelle (multi-campus, multi-site, grand nombre d’utilisateurs)

Indiquez-nous simplement qui vous êtes. Nous sommes heureux de nous adapter à votre budget.

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

Location privée & options auto-hébergées

Vous avez besoin d’une instance entièrement privée ou d’un déploiement isolé ?

Foxpass prend en charge des options de déploiement personnalisées :

  • Locataire cloud dédié

  • Déploiements auto-hébergés (enterprise uniquement)

  • Configuration personnalisée de la conformité et du pare-feu


Créons une offre adaptée à vos besoins

Le tarif de Foxpass s’adapte à la taille de votre équipe, au volume d’authentification et à vos exigences de sécurité. Laissez-nous créer un devis personnalisé adapté à votre infrastructure et à votre budget.


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