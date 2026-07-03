Dans le paysage numérique actuel en pleine évolution, la nécessité d’un contrôle d’accès robuste aux réseaux Wi-Fi n’a jamais été aussi primordiale. Les organisations sont constamment à la recherche de solutions capables d’offrir une expérience à la fois fluide et sécurisée à leurs utilisateurs.
Dans cet article, nous allons examiner en détail quatre solutions de premier plan pour sécuriser les réseaux Wi-Fi (et filaires) - Cisco ISE, Aruba ClearPass, Portnox CLEAR et notre propre offre, Foxpass RADIUS.
Cisco Identity Services Engine (ISE)
Cisco ISE, qui fait partie intégrante du portefeuille de sécurité de Cisco, est un outil centralisé d’application des politiques qui assure la sécurité du réseau de l’entreprise. Voici une présentation plus détaillée de ses fonctionnalités :
Contrôle d’accès granulaire : les politiques reposent sur le profilage des appareils, l’évaluation de la posture et l’identité et les rôles spécifiques des utilisateurs.
Intégration holistique : intégration parfaite avec les autres produits de sécurité et de mise en réseau de Cisco, offrant un accès segmenté et contrôlé.
Gestion des invités : l’accès temporaire est rendu possible par le biais du portail des invités auto-enregistrés d’ISE.
Bien que Cisco ISE soit riche en fonctionnalités et qu’il soit leader sur le marché, pour vraiment exploiter ses capacités, un investissement substantiel dans l’infrastructure et la formation à Cisco est nécessaire. Il s’agit d’une solution robuste, mais qui peut s’avérer excessive et représenter une dépense trop importante pour les organisations qui ne sont pas totalement intégrées dans l’écosystème Cisco ou qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour la gérer et l’entretenir.
Aruba ClearPass
HPE Aruba ClearPass est connu pour ses capacités de sécurité d’accès sur les réseaux câblés et sans fil. Aruba ClearPass est optimisé pour l’infrastructure et les offres d’Aruba :
Contrôle d’accès en fonction du contexte : exploite l’infrastructure HPE Aruba pour un contrôle d’accès au réseau nuancé.
Gestion AVEC : ClearPass Onboard prend en charge les évaluations de posture et les mesures correctives pour divers appareils, y compris ceux qui n’appartiennent pas à l’entreprise.
Onboarding des invités : ClearPass Guest propose des portails intégrés pratiques pour l’onboarding en libre-service des invités.
Cependant, aussi robuste que soit ClearPass, l’intégration avec l’infrastructure d’Aruba est recommandée pour des performances optimales. Bien qu’il offre une prise en charge multifournisseur, l’expérience la plus fluide est généralement obtenue en tirant parti de la suite de mise en réseau complète d’Aruba.
Portnox CLEAR (inclus dans Portnox Cloud)
Portnox CLEAR est une solution de sécurité Wi-Fi multifournisseur qui met l’accent sur la sécurité et la visibilité dans divers environnements d’entreprise. Portnox commercialise ses offres Wi-Fi-as-a-Service/RADIUS-as-a-Service sous les marques Portnox CLEAR/Portnox Cloud. Portnox dispose également d’une solution sur site pour le contrôle d’accès au réseau sans agent qui peut s’intégrer à Portnox CLEAR pour une gestion élargie des appareils d’entreprise et AVEC.
Les solutions conjointes de Portnox fournissent :
Découverte flexible des appareils : options avec et sans agent pour la classification et l’évaluation des appareils.
Sécurité de bout en bout: politiques complètes de contrôle d’accès et intégration avec des outils de sécurité des terminaux populaires.
Authentification centrée sur le cloud : RADIUS-as-a-Service géré sur le cloud pour faciliter la gestion.
Foxpass RADIUS
Dans un monde qui s’oriente de plus en plus vers le cloud, Foxpass RADIUS apparaît comme une solution de premier ordre pour les organisations qui recherchent une solution d’accès au réseau rationalisée, évolutive et compatible avec tous types de fournisseurs. Foxpass RADIUS met l’accent sur la simplicité et l’évolutivité :
Configuration simplifiée basée sur le cloud : l’une des caractéristiques de Foxpass RADIUS est sa configuration conviviale, basée sur le cloud. Les organisations peuvent rapidement mettre en place et gérer leurs services RADIUS sans le fardeau d’une infrastructure sur place, ce qui simplifie le déploiement et réduit les frais informatiques.
Extensibilité fondamentale : Foxpass comprend les besoins dynamiques des entreprises, en particulier lorsqu’elles se développent. Avec Foxpass, les organisations augmentent ou diminuent sans effort leurs capacités en fonction de leurs besoins spécifiques.
Authentification moderne basée sur certificats : à l’ère des cybermenaces, Foxpass met l’accent sur la sécurité en privilégiant l’authentification par certificat. L’infrastructure à clé publique automatisée (PKI) garantit que les appareils et les utilisateurs sont authentifiés en toute sécurité, réduisant ainsi les vulnérabilités associées aux mécanismes basés sur les mots de passe.
Onboarding fluide : avec un nombre croissant d’appareils, d’utilisateurs et de réseaux Wi-Fi, l’onboarding peut souvent devenir une tâche complexe. Foxpass simplifie ce processus, en veillant à ce que des appareils et des utilisateurs puissent être ajoutés au réseau avec un minimum de difficultés, ce qui améliore la sécurité et l’expérience des utilisateurs.
Ouvert à tous les fournisseurs : contrairement à de nombreuses solutions de sécurité Wi-Fi qui contraignent les organisations à un écosystème spécifique, Foxpass RADIUS se distingue par sa conception ouverte à tous les fournisseurs. Cela garantit qu’il peut s’intégrer de manière fluide à pratiquement n’importe quel réseau et équipement de sécurité, offrant ainsi aux entreprises une grande flexibilité et empêchant l’enfermement propriétaire.
Gestion centralisée : en tant que solution orientée cloud, Foxpass RADIUS offre une plateforme centralisée où les administrateurs peuvent surveiller, gérer et modifier les politiques d’accès, les profils d’utilisateurs et les listes d’appareils. Cette vue unifiée renforce l’efficacité, réduit les temps de réponse et garantit une application systématique des politiques.
Contrairement aux solutions classiques, Foxpass RADIUS réimagine le contrôle d’accès au réseau pour l’ère moderne. L’accent mis sur la simplicité, la flexibilité et l’aspect économique en fait une proposition séduisante pour les organisations, qu’il s’agisse de startups dynamiques ou d’entreprises en pleine expansion. Sur un marché dominé par des solutions complexes et souvent coûteuses, Foxpass RADIUS offre une bouffée d’air frais, prouvant qu’une sécurité réseau robuste n’a pas besoin d’être laborieuse ou exorbitante.
Pourquoi choisir Foxpass
Les solutions telles que Cisco ISE, Aruba ClearPass et Portnox sont idéales pour les grandes entreprises. Elles s’accompagnent de leur lot d’investissements en termes de licences, de matériel et de maintenance.
Pour les petites et moyennes entreprises, Foxpass représente une alternative idéale pour l’authentification et le contrôle d’accès au réseau. La facilité de configuration, l’évolutivité flexible et les faibles coûts de maintenance de la solution RADIUS de Foxpass permettent aux organisations d’obtenir une sécurité cloud robuste sans les obstacles habituels en termes de coûts et de complexité.
Au-delà de ses capacités techniques, Foxpass RADIUS est également conçu pour les organisations soucieuses de leur budget. En éliminant les coûts et la complexité des systèmes classiques sur site, Foxpass rend la sécurité des réseaux Wi-Fi accessible aux entreprises de toutes tailles et de tous budgets.
Pour conclure, si vous recherchez une solution d’accès Wi-Fi sécurisée, rentable, conviviale et évolutive, Foxpass RADIUS est le meilleur choix.
Si votre organisation souhaite renforcer sa sécurité réseau et son authentification avec un système économique et convivial, Foxpass RADIUS est le choix optimal par rapport aux déploiements classiques de contrôle d’accès au réseau sur site ou aux solutions cloud compliquées. Notre modèle simplifié de prestation de services dans le cloud et notre gestion intuitive permettent aux organisations de toute taille et de tout budget de bénéficier d’un contrôle d’accès au réseau de premier ordre.
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