Simplifiez l’intégration eduroam avec un RADIUS cloud-native
Foxpass aide les établissements d’enseignement supérieur à déployer ou étendre l’accès eduroam grâce à une infrastructure RADIUS sécurisée et évolutive, ainsi qu’à une prise en charge simplifiée de la fédération des identités.
Qu’est-ce qu’eduroam ?
eduroam (itinérance éducative) est une fédération mondiale d’identités qui permet aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs de se connecter de manière sécurisée au Wi‑Fi dans tout établissement participant à l’aide des identifiants de leur établissement d’origine.
La participation à eduroam nécessite :
Un serveur RADIUS conforme prenant en charge l’authentification EAP
Intégration avec le fournisseur d’identité (IdP)de votre établissement
Prise en charge de l’authentification basée sur des certificats (EAP-TLS) ou basée sur l’identité (EAP-TTLS)
Configuration de la relation de confiance et participation à la fédération via votre opérateur national (par ex., InCommon aux États-Unis)
Le défi des équipes IT sur le campus
Maintenir une infrastructure RADIUS sur site prend du temps et est source d’erreurs
La gestion des certificats (EAP-TLS) crée une charge pour le support utilisateur
La fédération avec eduroam nécessite une coordination technique et une mise en conformité
Le passage à plusieurs campus ou réseaux invités ajoute de la complexité
Foxpass aide les universités et les établissements d’enseignement supérieur à adopter et à faire évoluer une infrastructure RADIUS conforme aux exigences d’eduroam, grâce à une approche cloud-native sans maintenance
La solution Foxpass
Cloud RADIUS pour eduroamEn savoir plus
Prend en charge EAP-TLS et EAP-TTLS
Disponibilité mondiale et basculement
Prise en charge de RadSec (RADIUS sur TLS)
Aucun serveur RADIUS sur site n’est nécessaire
Intégration avec votre fournisseur d’identité
Se connecte à Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin et LDAP
Attribuez l’accès par groupe, rôle ou identité d’utilisateur
Appliquez un accès au moindre privilège et des politiques pilotées par l’annuaire
Gestion du cycle de vie des certificats (licence avancée)
Intégration MDM avec Jamf, Kandji, Intune pour les appareils gérés
Gestion de la révocation et de l’expiration des certificats
Installateur en libre-service de certificats BYOD avec branding NetID
Architecture prête pour la fédération
Configurez facilement votre proxy RADIUS avec votre NRO (par ex., InCommon, Internet2)
Sécurisez les relations de confiance avec les partenaires de fédération d’identité
Étendez eduroam aux campus satellites, aux réseaux partagés ou aux espaces publics
En savoir plus sur le modèle de fédération OpenRoaming et eduroam ici
À qui s’adresse cette offre
Foxpass accompagne les établissements d’enseignement supérieur et les institutions de recherche qui souhaitent :
- Rejoignez la fédération eduroam pour la première fois
- Remplacez ou modernisez une infrastructure RADIUS sur site vieillissante
- Déployez eduroam à grande échelle sur plusieurs campus
- Améliorez l’intégration des certificats et réduisez les tickets de help desk liés au Wi‑Fi
- Liez l’accès Wi-Fi/VPN aux fournisseurs d’identité existants
Matrice de compatibilité eduroam
Prérequis
Pris en charge par Foxpass
architecture RADIUS eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)
Intégration des certificats BYOD + MDM
Proxy RADIUS pour la fédération
Intégration d’annuaire (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)
prise en charge de RadSec
Journaux d’audit et visibilité des sessions
Travaillons ensemble pour propulser votre déploiement eduroam
Rejoignez ou développez eduroam sans aucun casse-tête d’infrastructure. Foxpass aide les équipes IT de l'enseignement supérieur à déployer un RADIUS cloud-native, à simplifier l'intégration des certificats et à répondre aux exigences de fédération.