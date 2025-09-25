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A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

Simplifiez l’intégration eduroam avec un RADIUS cloud-native

Foxpass aide les établissements d’enseignement supérieur à déployer ou étendre l’accès eduroam grâce à une infrastructure RADIUS sécurisée et évolutive, ainsi qu’à une prise en charge simplifiée de la fédération des identités.

Contactez-nous

Qu’est-ce qu’eduroam ?

eduroam (itinérance éducative) est une fédération mondiale d’identités qui permet aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs de se connecter de manière sécurisée au Wi‑Fi dans tout établissement participant à l’aide des identifiants de leur établissement d’origine.

La participation à eduroam nécessite :

  • Un serveur RADIUS conforme prenant en charge l’authentification EAP

  • Intégration avec le fournisseur d’identité (IdP)de votre établissement

  • Prise en charge de l’authentification basée sur des certificats (EAP-TLS) ou basée sur l’identité (EAP-TTLS)

  • Configuration de la relation de confiance et participation à la fédération via votre opérateur national (par ex., InCommon aux États-Unis)


Le défi des équipes IT sur le campus

  • Maintenir une infrastructure RADIUS sur site prend du temps et est source d’erreurs

  • La gestion des certificats (EAP-TLS) crée une charge pour le support utilisateur

  • La fédération avec eduroam nécessite une coordination technique et une mise en conformité

  • Le passage à plusieurs campus ou réseaux invités ajoute de la complexité


Foxpass aide les universités et les établissements d’enseignement supérieur à adopter et à faire évoluer une infrastructure RADIUS conforme aux exigences d’eduroam, grâce à une approche cloud-native sans maintenance

La solution Foxpass

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Cloud RADIUS pour eduroam

    • Prend en charge EAP-TLS et EAP-TTLS

    • Disponibilité mondiale et basculement

    • Prise en charge de RadSec (RADIUS sur TLS)

    • Aucun serveur RADIUS sur site n’est nécessaire


    En savoir plus
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    Intégration avec votre fournisseur d’identité

    • Se connecte à Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin et LDAP

    • Attribuez l’accès par groupe, rôle ou identité d’utilisateur

    • Appliquez un accès au moindre privilège et des politiques pilotées par l’annuaire


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    Gestion du cycle de vie des certificats (licence avancée)

    • Intégration MDM avec Jamf, Kandji, Intune pour les appareils gérés

    • Gestion de la révocation et de l’expiration des certificats

    • Installateur en libre-service de certificats BYOD avec branding NetID


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    Architecture prête pour la fédération

    • Configurez facilement votre proxy RADIUS avec votre NRO (par ex., InCommon, Internet2)

    • Sécurisez les relations de confiance avec les partenaires de fédération d’identité

    • Étendez eduroam aux campus satellites, aux réseaux partagés ou aux espaces publics

    • En savoir plus sur le modèle de fédération OpenRoaming et eduroam ici


À qui s’adresse cette offre

Foxpass accompagne les établissements d’enseignement supérieur et les institutions de recherche qui souhaitent :

  • Rejoignez la fédération eduroam pour la première fois
  • Remplacez ou modernisez une infrastructure RADIUS sur site vieillissante
  • Déployez eduroam à grande échelle sur plusieurs campus
  • Améliorez l’intégration des certificats et réduisez les tickets de help desk liés au Wi‑Fi
  • Liez l’accès Wi-Fi/VPN aux fournisseurs d’identité existants

Matrice de compatibilité eduroam

Prérequis

Pris en charge par Foxpass

architecture RADIUS eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)

Intégration des certificats BYOD + MDM

Proxy RADIUS pour la fédération

Intégration d’annuaire (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)

prise en charge de RadSec

Journaux d’audit et visibilité des sessions


Travaillons ensemble pour propulser votre déploiement eduroam

Rejoignez ou développez eduroam sans aucun casse-tête d’infrastructure. Foxpass aide les équipes IT de l'enseignement supérieur à déployer un RADIUS cloud-native, à simplifier l'intégration des certificats et à répondre aux exigences de fédération.

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