Migrez d’Active Directory vers Entra ID — sans rompre la compatibilité LDAP
Passez en toute simplicité d’Active Directory sur site à Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin. Foxpass Cloud LDAP étend l’authentification IdP de votre organisation aux systèmes qui s’appuient encore sur LDAP
Le défi : un AD hérité dans un monde cloud-first
Les équipes IT et de sécurité modernes adoptent des plateformes d’identité cloud-first pour centraliser la MFA, appliquer le zero trust et simplifier la gestion du cycle de vie des utilisateurs. Pourtant, de nombreux systèmes critiques — VPN, appareils NAS et outils de développement — dépendent encore de LDAP pour l’authentification.
Les équipes IT se retrouvent donc coincées à maintenir des serveurs on-prem Active Directory (AD) ou Azure AD Domain Services (AD DS) juste pour quelques systèmes récalcitrants. L’IT doit trouver un moyen de centraliser l’identité cloud tout en maintenant les systèmes basés sur LDAP opérationnels.
Obstacles courants à la migration :
Systèmes VPN ou NAS qui prennent en charge uniquement LDAP (pas SAML ni OIDC)
Dépendances réseau Azure AD DS coûteuses et complexes
Double gestion des utilisateurs entre AD et l’IdP cloud
Application limitée de la MFA et politiques d’accès incohérentes
Les équipes IT ont besoin d’un moyen de passer entièrement à Entra ID sans perturber les systèmes dépendants de LDAP.
La solution Foxpass : Cloud LDAP avec intégration IdP moderne
Foxpass Cloud LDAP modernise votre infrastructure d’identité en fournissant un annuaire LDAP entièrement géré et hébergé dans le cloud, qui se synchronise automatiquement avec l’IdP cloud de votre organisation. Cela élimine le besoin de serveurs AD locaux ou d’Azure AD DS uniquement pour l’authentification, tout en préservant la compatibilité LDAP pour les systèmes qui ne peuvent pas utiliser SAML ou OIDC.
Les utilisateurs s’authentifient via l’IdP de votre organisation, tandis que Foxpass Cloud LDAP fournit les réponses LDAP attendues par les systèmes hérités, pour vous offrir une authentification cohérente et sécurisée partout.
Utilisez-le pour :
Maintenez la compatibilité LDAP pour les VPN, NAS et les outils de développement internes.
Centralisez la gestion des utilisateurs et des groupes sur votre fournisseur d'identité cloud (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin).
Appliquez la MFA et les politiques d’accès via votre IdP.
Mettez hors service les contrôleurs de domaine et éliminez les dépendances à Azure AD DS.
Si vous gérez votre propre serveur LDAP ou AD, vous gaspillez probablement énormément de temps de votre personnel IT.
Ken K., Verified Foxpass User
Intégration facile avec votre IDP (Okta/Google), fournit une interface LDAP sans AD ni serveurs sur site. L’équipe est formidable et prête à mettre en œuvre les fonctionnalités que nous recommandons.
Isaac O., Director of Technology
Comment Foxpass Cloud LDAP fonctionne pour remplacer l’authentification AD
Foxpass Cloud LDAP synchronise les utilisateurs et les groupes depuis l’IdP de votre organisation. Les systèmes hérités s’authentifient auprès de Foxpass via LDAP sur TLS. Foxpass valide l’utilisateur auprès de votre IdP et renvoie la réponse LDAP appropriée. Tous les événements d’authentification sont enregistrés pour assurer la visibilité et la conformité.
Principaux avantages de la centralisation sur l’identité cloud
Migration fluide d’AD vers Entra ID : conservez l’authentification LDAP pour les systèmes VPN, NAS et CI/CD pendant et après la migration.
Aucun temps d’arrêt, aucun compte en double : les utilisateurs et les groupes se synchronisent automatiquement depuis votre fournisseur d’identité cloud.
Étendez l’identité zero trust partout : l’authentification multifacteur et le contrôle d’accès restent cohérents sur tous les systèmes.
Réduisez les coûts et la complexité : Éliminez le besoin de contrôleurs de domaine et d’Azure AD DS.
Déploiement rapide : Commencez en moins d’une heure.
Vous utilisez déjà LDAP Bridge ?
Foxpass Cloud LDAP est l’étape suivante. Une fois que vos systèmes hérités s’authentifient correctement via LDAP Bridge, vous pouvez effectuer une transition complète vers Foxpass Cloud LDAP — en retirant AD du flux d’authentification tout en conservant la compatibilité LDAP.
Commencez à moderniser votre architecture d’identité dès aujourd’hui
Foxpass Cloud LDAP permet à votre organisation de centraliser son identité dans le cloud tout en gardant chaque système connecté et sécurisé.
Unifiez l’authentification, réduisez la complexité et adoptez une architecture zero trust orientée cloud — sans avoir à maintenir un AD on-prem.