Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond
Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.
Défis du secteur
Les organisations des secteurs réglementés font face à une pression croissante pour :
Accès à distance sécurisé et sur site aux PHI, PII et dossiers financiers
Conservez des journaux d’accès détaillés pour HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA ou les audits internes
Appliquez l’accès au moindre privilège pour les sous-traitants, les cliniciens, les analystes financiers ou les équipes distribuées
Éliminez les identifiants partagés risqués et les accès VPN/Wi-Fi non gérés qui exposent les données sensibles à la fraude ou à des violations de conformité
Modernisez l’infrastructure IT sans ajouter de charge opérationnelle
Foxpass propose une solution moderne de contrôle d’accès conçue pour les environnements IT réglementés
Comment Foxpass aide
Authentification réseau pilotée par l’identité
Appliquez l’accès au Wi-Fi et au VPN via l’identité utilisateur, des certificats vérifiés et des stratégies de groupe
Intégrez votre IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)
Pas de mots de passe Wi‑Fi partagés ni de mots de passe VPN non gérés
Journalisation d’audit pour la conformitéEn savoir plus
Enregistrez chaque requête d’authentification RADIUS et LDAP
Conservez des enregistrements exportables horodatés pour les rapports de conformité
Identifiez les tentatives d'accès non autorisées ou les schémas inhabituels
Prouvez l’application des politiques de moindre privilège et d’onboarding/offboarding
Conçu pour répondre aux exigences des secteurs réglementés
Appliquez des contrôles d’accès précis pour les équipes de soins distribuées, les analystes financiers et les agents de gestion des sinistres à distance
Associez directement l’accès au réseau et au VPN aux identités HRIS ou IdP vérifiées
Simplifiez l’intégration basée sur des certificats avec les outils BYOD de Foxpass et les intégrations MDM
Aidez les auditeurs grâce à des rapports juste-à-temps et une visibilité en temps réel sur l’activité d’accès
Aligné sur la conformité et le Zero Trust
Prérequis
Pris en charge par Foxpass
Architecture prête pour la conformité HIPAA
Infrastructure conforme à la norme SOC 2 Type II
Authentification et journalisation alignées sur la norme PCI DSS
Contrôles d’accès conformes à la GLBA
Authentification et API avec TLS imposé
Application de l’accès Zero Trust
Application de la politique du moindre privilège
Exports de journaux prêts pour l’audit
Intégration des fournisseurs d’identité
Contrôles d’accès VPN + Wi‑Fi
Cas d’usage courants
Accès Wi-Fi sécurisé pour les hôpitaux, les cliniques, les institutions financières ou les équipes réparties sur plusieurs sites
Appliquez une connexion VPN basée sur l’identité pour les équipes de gestion des sinistres distribuées et les analystes financiers
Appliquez un accès à privilèges minimaux pour le personnel bancaire, les traders ou les agents de centre d’appels
Remplacez le RADIUS auto-hébergé legacy par une application cloud native des principes zero trust
Simplifiez l’onboarding basé sur des certificats avec des installateurs BYOD et des intégrations MDM
Maintenez votre conformité HIPAA, SOC 2, PCI DSS et GLBA avec une authentification sécurisée et des journaux sur 90 jours
Ready to Secure Access in a Regulated Environment?
Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.