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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

Secure Access Control & Audit Visibility for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA, and Beyond

Foxpass helps IT teams in healthcare, insurance, finance, and other regulated industries implement zero-trust access, manage credentials at scale, and maintain audit readiness, without the burden of managing on-prem infrastructure.

Free TrialSchedule a Demo
Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

Défis du secteur

Les organisations des secteurs réglementés font face à une pression croissante pour :

  • Accès à distance sécurisé et sur site aux PHI, PII et dossiers financiers

  • Conservez des journaux d’accès détaillés pour HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA ou les audits internes

  • Appliquez l’accès au moindre privilège pour les sous-traitants, les cliniciens, les analystes financiers ou les équipes distribuées

  • Éliminez les identifiants partagés risqués et les accès VPN/Wi-Fi non gérés qui exposent les données sensibles à la fraude ou à des violations de conformité

  • Modernisez l’infrastructure IT sans ajouter de charge opérationnelle


Foxpass propose une solution moderne de contrôle d’accès conçue pour les environnements IT réglementés

Comment Foxpass aide

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Authentification réseau pilotée par l’identité

    • Appliquez l’accès au Wi-Fi et au VPN via l’identité utilisateur, des certificats vérifiés et des stratégies de groupe

    • Intégrez votre IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)

    • Pas de mots de passe Wi‑Fi partagés ni de mots de passe VPN non gérés


  • Update Management icon

    Journalisation d’audit pour la conformité

    • Enregistrez chaque requête d’authentification RADIUS et LDAP

    • Conservez des enregistrements exportables horodatés pour les rapports de conformité

    • Identifiez les tentatives d'accès non autorisées ou les schémas inhabituels

    • Prouvez l’application des politiques de moindre privilège et d’onboarding/offboarding


    En savoir plus
  • Architecture and Design blueprints icon

    Conçu pour répondre aux exigences des secteurs réglementés

    • Appliquez des contrôles d’accès précis pour les équipes de soins distribuées, les analystes financiers et les agents de gestion des sinistres à distance

    • Associez directement l’accès au réseau et au VPN aux identités HRIS ou IdP vérifiées

    • Simplifiez l’intégration basée sur des certificats avec les outils BYOD de Foxpass et les intégrations MDM

    • Aidez les auditeurs grâce à des rapports juste-à-temps et une visibilité en temps réel sur l’activité d’accès


Aligné sur la conformité et le Zero Trust

Prérequis

Pris en charge par Foxpass

Architecture prête pour la conformité HIPAA

Infrastructure conforme à la norme SOC 2 Type II

Authentification et journalisation alignées sur la norme PCI DSS

Contrôles d’accès conformes à la GLBA

Authentification et API avec TLS imposé

Application de l’accès Zero Trust

Application de la politique du moindre privilège

Exports de journaux prêts pour l’audit

Intégration des fournisseurs d’identité

Contrôles d’accès VPN + Wi‑Fi


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

Cas d’usage courants

  • Accès Wi-Fi sécurisé pour les hôpitaux, les cliniques, les institutions financières ou les équipes réparties sur plusieurs sites

  • Appliquez une connexion VPN basée sur l’identité pour les équipes de gestion des sinistres distribuées et les analystes financiers

  • Appliquez un accès à privilèges minimaux pour le personnel bancaire, les traders ou les agents de centre d’appels

  • Remplacez le RADIUS auto-hébergé legacy par une application cloud native des principes zero trust

  • Simplifiez l’onboarding basé sur des certificats avec des installateurs BYOD et des intégrations MDM

  • Maintenez votre conformité HIPAA, SOC 2, PCI DSS et GLBA avec une authentification sécurisée et des journaux sur 90 jours


Ready to Secure Access in a Regulated Environment?

Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.

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