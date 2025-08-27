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Foxpass
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A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

Allez au-delà de 24 heures de journaux avec une conservation de 90 jours pour l’activité LDAP et RADIUS

Gagnez en visibilité, restez prêt pour les audits et répondez aux exigences de conformité grâce à des journaux d’accès étendus. Conçu pour les équipes qui font de la sécurité une priorité.

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A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

Qu’est-ce que la journalisation étendue ?

Par défaut, tous les plans Foxpass incluent 24 heures d’historique des journaux consultable pour les événements RADIUS et LDAP.

Avec le module complémentaire Extended Logging, vous débloquez 90 jours de journaux consultables pour :

  • Authentifications LDAP

  • Requêtes RADIUS (Wi-Fi & VPN)

  • Événements de synchronisation de répertoire

  • Tentatives d’accès SSH (avec le module complémentaire Engineering)

Idéal pour les organisations qui ont besoin de fenêtres de conservation des journaux plus longues pour la conformité, la réponse aux incidents ou l’ examen IT interne.

Principaux avantages

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    Une visibilité complète pour les équipes de sécurité

    Suivez les tendances, détectez les anomalies et consultez l’historique des événements d’accès sans perdre les données après 24 heures.

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    Enquête sur les incidents simplifiée

    Identifiez qui a accédé à quoi, quand et depuis où. Identifiez rapidement les tentatives de connexion échouées ou les activités non autorisées sur les appareils.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Conformité et préparation aux audits

    Répondez aux exigences des cadres de conformité internes et externes (SOC 2, HIPAA, audits internes) grâce à des journaux d’accès exportables horodatés.

  • Security icon

    Stocké de manière centralisée, hébergé en toute sécurité

    Tous les journaux sont stockés de manière sécurisée dans le backend Foxpass, protégés par un chiffrement au repos et en transit. L’accès basé sur les rôles garantit que seules les équipes autorisées peuvent accéder aux données d’audit.

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

Cas d'utilisation

  • Audit des accès Wi-Fi ou VPN pour les rapports de conformité

  • Surveillance des tentatives de connexion sur les serveurs ou dans les répertoires

  • Enquête sur un comportement suspect (p. ex., échecs de connexion répétés)

  • Vérifier les journaux d’accès lors du départ d’un collaborateur

  • Maintenir la traçabilité des accès SSH (via l’Engineering Add-On)


Types de journaux inclus

  • Tentatives de connexion réussies et échouées
  • Tentatives d’accès Wi-Fi (RADIUS)
  • Authentifications VPN
  • Liaisons et requêtes LDAP
  • Activité de connexion SSH (nécessite le module complémentaire Engineering)
  • Historique des événements de synchronisation d’annuaire

Besoin d'une visibilité étendue sur les journaux ?

Restez conforme, prêt et gardez le contrôle grâce à un historique d’audit plus détaillé

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