Allez au-delà de 24 heures de journaux avec une conservation de 90 jours pour l’activité LDAP et RADIUS
Gagnez en visibilité, restez prêt pour les audits et répondez aux exigences de conformité grâce à des journaux d’accès étendus. Conçu pour les équipes qui font de la sécurité une priorité.
Qu’est-ce que la journalisation étendue ?
Par défaut, tous les plans Foxpass incluent 24 heures d’historique des journaux consultable pour les événements RADIUS et LDAP.
Avec le module complémentaire Extended Logging, vous débloquez 90 jours de journaux consultables pour :
Authentifications LDAP
Requêtes RADIUS (Wi-Fi & VPN)
Événements de synchronisation de répertoire
Tentatives d’accès SSH (avec le module complémentaire Engineering)
Idéal pour les organisations qui ont besoin de fenêtres de conservation des journaux plus longues pour la conformité, la réponse aux incidents ou l’ examen IT interne.
Principaux avantages
Une visibilité complète pour les équipes de sécurité
Suivez les tendances, détectez les anomalies et consultez l’historique des événements d’accès sans perdre les données après 24 heures.
Enquête sur les incidents simplifiée
Identifiez qui a accédé à quoi, quand et depuis où. Identifiez rapidement les tentatives de connexion échouées ou les activités non autorisées sur les appareils.
Conformité et préparation aux audits
Répondez aux exigences des cadres de conformité internes et externes (SOC 2, HIPAA, audits internes) grâce à des journaux d’accès exportables horodatés.
Stocké de manière centralisée, hébergé en toute sécurité
Tous les journaux sont stockés de manière sécurisée dans le backend Foxpass, protégés par un chiffrement au repos et en transit. L’accès basé sur les rôles garantit que seules les équipes autorisées peuvent accéder aux données d’audit.
Cas d'utilisation
Audit des accès Wi-Fi ou VPN pour les rapports de conformité
Surveillance des tentatives de connexion sur les serveurs ou dans les répertoires
Enquête sur un comportement suspect (p. ex., échecs de connexion répétés)
Vérifier les journaux d’accès lors du départ d’un collaborateur
Maintenir la traçabilité des accès SSH (via l’Engineering Add-On)
Types de journaux inclus
- Tentatives de connexion réussies et échouées
- Tentatives d’accès Wi-Fi (RADIUS)
- Authentifications VPN
- Liaisons et requêtes LDAP
- Activité de connexion SSH (nécessite le module complémentaire Engineering)
- Historique des événements de synchronisation d’annuaire
Besoin d'une visibilité étendue sur les journaux ?
Restez conforme, prêt et gardez le contrôle grâce à un historique d’audit plus détaillé