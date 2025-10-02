Appliquez une segmentation réseau dynamique et basée sur l’identité à grande échelle
Utilisez Foxpass pour attribuer automatiquement les utilisateurs et les appareils aux VLAN ou réseaux appropriés en fonction de leur identité, de leur rôle et de leur appartenance à un groupe.
Le problème
La segmentation réseau statique à l’aide de listes d’adresses MAC, de SSID ou de VLAN attribués manuellement est :
Rigide et difficile à faire évoluer
Vulnérable à l’usurpation et aux mouvements latéraux
Exige beaucoup de travail pour l’intégration et les modifications d’accès
Sans visibilité sur l’identité de l’utilisateur et le niveau de confiance de l’appareil
À mesure que les organisations adoptent une architecture zero-trust et des modèles de BYOD/accès à distance, les outils de segmentation hérités ne suffisent plus.
La solution Foxpass
Foxpass permet l’ attribution dynamique de VLAN et la segmentation réseau à l’aide d’une authentification RADIUS pilotée par l’identité :
Liez l’accès à l’ appartenance à un groupe d’annuaire (via Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)
Attribuez des utilisateurs et des appareils à des VLAN lors de l’authentification
Prend en charge à la fois l’authentification EAP-TTLS (identité/mot de passe) et EAP-TLS (basée sur certificat)
Utilisez Foxpass RADIUS pour appliquer la segmentation sur les réseaux Wi-Fi, VPN et filaires
Cela aide les équipes IT à appliquer le principe du moindre privilège et à contenir les mouvements latéraux, sans gérer manuellement des VLAN par utilisateur ou appareil.
Comment utiliser cette intégration
L’utilisateur se connecte au Wi‑Fi ou au VPN
Foxpass RADIUS authentifie l’utilisateur ou l’appareil (via EAP-TLS ou EAP-TTLS)
L’appartenance au groupe est vérifiée via le fournisseur d’identité synchronisé (Google, Entra ID, etc.)
La réponse RADIUS inclut l’attribution de VLAN
L’utilisateur est placé dans le segment approprié (par ex., invité, admin, IoT, dev, étudiant)
Avantages de la segmentation basée sur l’identité
Appliquez le principe du moindre privilège à l’échelle des départements, des appareils et des rôles
Séparez automatiquement le trafic des étudiants, du personnel enseignant et des invités dans les environnements de campus
Conservez les environnements de développement, de préproduction et de production logiquement isolés
Sécurisez le BYOD et les appareils non gérés grâce à l’attribution de VLAN basée sur des certificats
Prenez en charge les cadres Zero Trust et de conformité (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
Cas d’usage courants
Cas d'utilisation
Description
Éducation
Placez les étudiants, le corps enseignant et les invités sur différents VLAN à l’aide de groupes d’annuaire
Grandes entreprises
Isolez les environnements d’ingénierie/de développement de la finance, des RH ou des applications internes
Magasins/Agences
Séparez le trafic du point de vente, du Wi-Fi invité et du back-office interne
Telemedecine
Segmentez l’accès aux PHI et aux systèmes non réglementés
Réseaux BYOD
Placez automatiquement les appareils personnels non gérés sur des VLAN à faible niveau de confiance
Fonctionnalités Foxpass associées
Cloud RADIUS – Prend en charge l’attribution de VLAN via le mappage de groupes
Synchronisation d’annuaire – Récupérez les rôles utilisateur depuis Entra ID, Okta, Google Workspace ou LDAP
Gestion des certificats – Utilisez l’EAP-TLS et l’inscription MDM/BYOD pour imposer la confiance
Cloud LDAP – Gérez la logique de groupe pour les configurations sur site ou hybrides
Journalisation en temps réel – Suivez les tentatives d’accès par VLAN et par politique
En savoir plus sur Foxpass Cloud RADIUS
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Foxpass offre à votre équipe une application dynamique des VLAN, sans maintenance RADIUS héritée ni les contraintes des VLAN gérés manuellement.