Accéder au contenu principal
Retour à Splashtop
Foxpass
ConnexionEssai gratuit
Contactez-nousConnexionEssai gratuit
Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

Appliquez une segmentation réseau dynamique et basée sur l’identité à grande échelle

Utilisez Foxpass pour attribuer automatiquement les utilisateurs et les appareils aux VLAN ou réseaux appropriés en fonction de leur identité, de leur rôle et de leur appartenance à un groupe.

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo
Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

Le problème

La segmentation réseau statique à l’aide de listes d’adresses MAC, de SSID ou de VLAN attribués manuellement est :

  • Rigide et difficile à faire évoluer

  • Vulnérable à l’usurpation et aux mouvements latéraux

  • Exige beaucoup de travail pour l’intégration et les modifications d’accès

  • Sans visibilité sur l’identité de l’utilisateur et le niveau de confiance de l’appareil

À mesure que les organisations adoptent une architecture zero-trust et des modèles de BYOD/accès à distance, les outils de segmentation hérités ne suffisent plus.

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

La solution Foxpass

Foxpass permet l’ attribution dynamique de VLAN et la segmentation réseau à l’aide d’une authentification RADIUS pilotée par l’identité :

  • Liez l’accès à l’ appartenance à un groupe d’annuaire (via Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)

  • Attribuez des utilisateurs et des appareils à des VLAN lors de l’authentification

  • Prend en charge à la fois l’authentification EAP-TTLS (identité/mot de passe) et EAP-TLS (basée sur certificat)

  • Utilisez Foxpass RADIUS pour appliquer la segmentation sur les réseaux Wi-Fi, VPN et filaires

Cela aide les équipes IT à appliquer le principe du moindre privilège et à contenir les mouvements latéraux, sans gérer manuellement des VLAN par utilisateur ou appareil.

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

Comment utiliser cette intégration

  1. L’utilisateur se connecte au Wi‑Fi ou au VPN

  2. Foxpass RADIUS authentifie l’utilisateur ou l’appareil (via EAP-TLS ou EAP-TTLS)

  3. L’appartenance au groupe est vérifiée via le fournisseur d’identité synchronisé (Google, Entra ID, etc.)

  4. La réponse RADIUS inclut l’attribution de VLAN

  5. L’utilisateur est placé dans le segment approprié (par ex., invité, admin, IoT, dev, étudiant)


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

Avantages de la segmentation basée sur l’identité

  • Appliquez le principe du moindre privilège à l’échelle des départements, des appareils et des rôles

  • Séparez automatiquement le trafic des étudiants, du personnel enseignant et des invités dans les environnements de campus

  • Conservez les environnements de développement, de préproduction et de production logiquement isolés

  • Sécurisez le BYOD et les appareils non gérés grâce à l’attribution de VLAN basée sur des certificats

  • Prenez en charge les cadres Zero Trust et de conformité (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)


Cas d’usage courants

Cas d'utilisation

Description

Éducation

Placez les étudiants, le corps enseignant et les invités sur différents VLAN à l’aide de groupes d’annuaire

Grandes entreprises

Isolez les environnements d’ingénierie/de développement de la finance, des RH ou des applications internes

Magasins/Agences

Séparez le trafic du point de vente, du Wi-Fi invité et du back-office interne

Telemedecine

Segmentez l’accès aux PHI et aux systèmes non réglementés

Réseaux BYOD

Placez automatiquement les appareils personnels non gérés sur des VLAN à faible niveau de confiance


Fonctionnalités Foxpass associées

  • Cloud RADIUS – Prend en charge l’attribution de VLAN via le mappage de groupes

  • Synchronisation d’annuaire – Récupérez les rôles utilisateur depuis Entra ID, Okta, Google Workspace ou LDAP

  • Gestion des certificats – Utilisez l’EAP-TLS et l’inscription MDM/BYOD pour imposer la confiance

  • Cloud LDAP – Gérez la logique de groupe pour les configurations sur site ou hybrides

  • Journalisation en temps réel – Suivez les tentatives d’accès par VLAN et par politique

En savoir plus sur Foxpass Cloud RADIUS

Prêt à automatiser votre segmentation réseau ?

Foxpass offre à votre équipe une application dynamique des VLAN, sans maintenance RADIUS héritée ni les contraintes des VLAN gérés manuellement.

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Tous droits réservés.