Sécurisez chaque appareil grâce à une gestion automatisée des certificats pilotée par le MDM

Intégrez Foxpass Cloud PKI aux principaux MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, etc.) pour émettre et gérer des certificats X.509 sur tous les appareils inscrits, afin d’offrir un accès fluide et sans mot de passe via Foxpass Cloud RADIUS