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A person using a smartphone on a city street in the evening, with blurred lights and people in the background, creating a bokeh effect.

Sécurisez chaque appareil grâce à une gestion automatisée des certificats pilotée par le MDM

Intégrez Foxpass Cloud PKI aux principaux MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, etc.) pour émettre et gérer des certificats X.509 sur tous les appareils inscrits, afin d’offrir un accès fluide et sans mot de passe via Foxpass Cloud RADIUS

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A person in glasses looks at a computer monitor displaying a web interface for managing RADIUS attributes, with various settings and options visible on a blue background.

Pourquoi MDM + Foxpass Cloud PKI

Identité et accès unifiés des appareils

Votre MDM gère l’état des appareils ; Foxpass gère la confiance. Ensemble, ils offrent une automatisation de bout en bout du cycle de vie des certificats pour l’authentification réseau, de l’inscription au renouvellement et à la révocation.

Points forts :

  • Automatisez l’inscription des certificats via SCEP

  • Éliminez l’accès au Wi‑Fi ou au VPN basé sur des mots de passe

  • Appliquez le Zero Trust avec une an basée sur l’appareil et l’utilisateur

  • Intégrez Foxpass Cloud RADIUS pour autoriser l’accès en fonction de l’identité vérifiée de l’appareil


Comment utiliser cette intégration

Comment utiliser cette intégration

  1. Appareils gérés (via l’intégration MDM) Lorsqu’un appareil est inscrit via votre MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy ou autres), le MDM demande un certificat à votre CA configurée (Foxpass Cloud PKI ou votre propre CA). Le certificat X.509 émis identifie de manière sécurisée l’appareil auprès de Foxpass Cloud RADIUS au moment de la connexion.

  2. Appareils non gérés/BYOD (via Foxpass BYOD Installer) Pour les environnements BYOD, le Foxpass BYOD Certificate Installer gère l’inscription et l’installation des certificats sans dépendance au MDM, garantissant que les appareils gérés comme personnels sont couverts par un système d’authentification unifié.

  3. Gestion du cycle de vie des certificats : Foxpass Cloud PKI fonctionne avec votre MDM pour gérer l’ensemble du cycle de vie des certificats.

    1. Émission : via l’intégration MDM (SCEP) ou l’auto-inscription de l’utilisateur (BYOD Installer)

    2. Renouvellement : géré automatiquement par un MDM avant expiration ou via une notification par e-mail pour les certificats BYOD

    3. Révocation : le certificat est rejeté lorsqu’un appareil ou un utilisateur quitte l’organisation, ou peut être révoqué manuellement dans la console Foxpass


Cycle de vie complet des certificats avec l’intégration Foxpass Cloud RADIUS et MDM

Flowchart illustrating how MDM & IdP Integrations work with Foxpass Cloud RADIUS and PKI for device authentication, user lookup, and certificate deployment for end users, Wi-Fi routers, and devices.


Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

L’authentification basée sur des certificats en action

Foxpass Cloud RADIUS utilise le certificat présenté par un appareil pour vérifier :

  • Validité de l’émetteur (Foxpass CA, Microsoft CA ou utilisez votre propre CA)

  • Expiration du certificat et statut de révocation

  • Correspondance entre l’identité de l’appareil/de l’utilisateur et la politique d’accès réseau

Cela permet une authentification sécurisée, sans mot de passe, pour :

  • Wi-Fi (EAP-TLS)

  • VPN

  • Accès au réseau filaire


Certificats basés sur l’utilisateur ou sur l’appareil

Certificats utilisateur Délivrés à des personnes physiques et liés à des comptes de fournisseur d’identité (par ex. Entra ID, Google Workspace).

  • Utilisé pour l’authentification basée sur l’utilisateur sur les ordinateurs portables, les tablettes ou les appareils mobiles

  • Courant pour les organisations utilisant des politiques d’accès conditionnel dans Intune ou similaire

Certificats d’appareil Délivrés aux terminaux gérés via l’inscription MDM.

  • Lié à l’identité unique de l’appareil plutôt qu’à l’utilisateur

  • Courant pour les appareils partagés, les terminaux IoT, les imprimantes ou les systèmes de borne interactive

Ensemble, les certificats utilisateur et appareil offrent une couverture complète pour tous les scénarios d’accès, en accord avec les principes réseau Zero Trust.

A webpage titled EAP-TTLS/PEAP displays a table of RADIUS Certificates with names, expiration dates, and blue Download Certificate buttons for prod-2023, prod-2024, and prod-2025.

Avantages en un coup d’œil

  • Intégration transparente avec les principaux MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)

  • Inscription et renouvellement automatisés des certificats basés sur SCEP

  • Modèle de confiance unifié sur les appareils gérés et BYOD

  • Authentification EAP-TLS sans mot de passe pour le Wi‑Fi et le VPN

  • Fonctionne avec Foxpass Cloud PKI ou utilisez votre propre CA

  • Simplifie la conformité et les audits grâce à une traçabilité complète des certificats


Licences et compatibilité

La gestion des certificats pilotée par le MDM est incluse avec les licences utilisateur Foxpass Advanced, avec prise en charge de l’intégration aux environnements gérés par MDM et de l’inscription de certificats BYOD. À utiliser avec :

  • Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI, ou apportez votre propre CA

  • Foxpass Cloud RADIUS pour l’application de l’accès basé sur des certificats


Prêt à automatiser la gestion des certificats pour l’accès réseau sur tous les appareils ?

Tirez parti de votre MDM avec Foxpass Cloud PKI et Foxpass Cloud RADIUS pour un contrôle total de votre accès réseau basé sur des certificats.

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