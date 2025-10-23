Sécurisez chaque appareil grâce à une gestion automatisée des certificats pilotée par le MDM
Intégrez Foxpass Cloud PKI aux principaux MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, etc.) pour émettre et gérer des certificats X.509 sur tous les appareils inscrits, afin d’offrir un accès fluide et sans mot de passe via Foxpass Cloud RADIUS
Pourquoi MDM + Foxpass Cloud PKI
Identité et accès unifiés des appareils
Votre MDM gère l’état des appareils ; Foxpass gère la confiance. Ensemble, ils offrent une automatisation de bout en bout du cycle de vie des certificats pour l’authentification réseau, de l’inscription au renouvellement et à la révocation.
Points forts :
Automatisez l’inscription des certificats via SCEP
Éliminez l’accès au Wi‑Fi ou au VPN basé sur des mots de passe
Appliquez le Zero Trust avec une an basée sur l’appareil et l’utilisateur
Intégrez Foxpass Cloud RADIUS pour autoriser l’accès en fonction de l’identité vérifiée de l’appareil
Comment utiliser cette intégration
Comment utiliser cette intégration
Appareils gérés (via l’intégration MDM) Lorsqu’un appareil est inscrit via votre MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy ou autres), le MDM demande un certificat à votre CA configurée (Foxpass Cloud PKI ou votre propre CA). Le certificat X.509 émis identifie de manière sécurisée l’appareil auprès de Foxpass Cloud RADIUS au moment de la connexion.
Appareils non gérés/BYOD (via Foxpass BYOD Installer) Pour les environnements BYOD, le Foxpass BYOD Certificate Installer gère l’inscription et l’installation des certificats sans dépendance au MDM, garantissant que les appareils gérés comme personnels sont couverts par un système d’authentification unifié.
Gestion du cycle de vie des certificats : Foxpass Cloud PKI fonctionne avec votre MDM pour gérer l’ensemble du cycle de vie des certificats.
Émission : via l’intégration MDM (SCEP) ou l’auto-inscription de l’utilisateur (BYOD Installer)
Renouvellement : géré automatiquement par un MDM avant expiration ou via une notification par e-mail pour les certificats BYOD
Révocation : le certificat est rejeté lorsqu’un appareil ou un utilisateur quitte l’organisation, ou peut être révoqué manuellement dans la console Foxpass
Cycle de vie complet des certificats avec l’intégration Foxpass Cloud RADIUS et MDM
L’authentification basée sur des certificats en action
Foxpass Cloud RADIUS utilise le certificat présenté par un appareil pour vérifier :
Validité de l’émetteur (Foxpass CA, Microsoft CA ou utilisez votre propre CA)
Expiration du certificat et statut de révocation
Correspondance entre l’identité de l’appareil/de l’utilisateur et la politique d’accès réseau
Cela permet une authentification sécurisée, sans mot de passe, pour :
Wi-Fi (EAP-TLS)
VPN
Accès au réseau filaire
Certificats basés sur l’utilisateur ou sur l’appareil
Certificats utilisateur Délivrés à des personnes physiques et liés à des comptes de fournisseur d’identité (par ex. Entra ID, Google Workspace).
Utilisé pour l’authentification basée sur l’utilisateur sur les ordinateurs portables, les tablettes ou les appareils mobiles
Courant pour les organisations utilisant des politiques d’accès conditionnel dans Intune ou similaire
Certificats d’appareil Délivrés aux terminaux gérés via l’inscription MDM.
Lié à l’identité unique de l’appareil plutôt qu’à l’utilisateur
Courant pour les appareils partagés, les terminaux IoT, les imprimantes ou les systèmes de borne interactive
Ensemble, les certificats utilisateur et appareil offrent une couverture complète pour tous les scénarios d’accès, en accord avec les principes réseau Zero Trust.
Avantages en un coup d’œil
Intégration transparente avec les principaux MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)
Inscription et renouvellement automatisés des certificats basés sur SCEP
Modèle de confiance unifié sur les appareils gérés et BYOD
Authentification EAP-TLS sans mot de passe pour le Wi‑Fi et le VPN
Fonctionne avec Foxpass Cloud PKI ou utilisez votre propre CA
Simplifie la conformité et les audits grâce à une traçabilité complète des certificats
Licences et compatibilité
La gestion des certificats pilotée par le MDM est incluse avec les licences utilisateur Foxpass Advanced, avec prise en charge de l’intégration aux environnements gérés par MDM et de l’inscription de certificats BYOD. À utiliser avec :
Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI, ou apportez votre propre CA
Foxpass Cloud RADIUS pour l’application de l’accès basé sur des certificats
Prêt à automatiser la gestion des certificats pour l’accès réseau sur tous les appareils ?
Tirez parti de votre MDM avec Foxpass Cloud PKI et Foxpass Cloud RADIUS pour un contrôle total de votre accès réseau basé sur des certificats.