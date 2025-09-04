Intégration transparente à votre fournisseur d’identité et à votre annuaire
Connectez Foxpass Cloud RADIUS et LDAP à votre fournisseur d’identité existant, que vous utilisiez Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin ou même un Active Directory hérité.
Pourquoi l’intégration des identités est importante
Les équipes IT et de sécurité modernes s’éloignent de la gestion des identités fragmentée et manuelle. Que vous sécurisiez l’accès au Wi-Fi, les connexions VPN ou les autorisations de connexion au système, votre fournisseur d’identité doit être la source unique de référence pour le contrôle d’accès.
Foxpass simplifie les choses pour :
Synchronisez les utilisateurs et les groupes depuis votre IdP cloud
Appliquez un contrôle d’accès basé sur l’identité aux services RADIUS et LDAP
Éliminez le provisionnement/déprovisionnement manuel et la fatigue liée aux mots de passe
Maintenez la visibilité et le contrôle sur l’ensemble de votre infrastructure
Fournisseurs d’identité et services d’annuaire pris en charge
Foxpass prend en charge la synchronisation d’annuaire et l’authentification déléguée avec les fournisseurs d’identité sur lesquels les équipes IT comptent le plus :
Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory)
Google Workspace (Cloud Identity)
Okta
ONELOGIN
Ancien Active Directory (via LDAP sécurisé)
Annuaires LDAP personnalisés
Vous pouvez intégrer plusieurs sources simultanément, ce qui est idéal pour les environnements hybrides ou les migrations par étapes.
Pourquoi les équipes dépassent les limites de l’AD hérité
De nombreuses organisations remplacent ou complètent Active Directory sur site en raison de ses limites :
Nécessite des environnements Windows joints à un domaine
Prise en charge limitée de l’authentification Linux et macOS
Non compatible avec les workflows modernes BYOD ou MDM
Configuration complexe du VPN et distribution des certificats
Aucune intégration native avec des fournisseurs d'identité cloud comme Okta ou Google Workspace
Foxpass résout ces défis en agissant comme un pont cloud RADIUS et LDAP entre votre annuaire et votre infrastructure. Vous bénéficiez du contrôle d’AD, sans la complexité.
Avantages de l’intégration LDAP et RADIUS basée sur le cloud
Authentification Zero-Trust – appliquez l’accès en fonction de l’identité vérifiée de l’utilisateur et du niveau de confiance de l’appareil
Architecture cloud native – Aucun matériel ni configuration sur site requis
Sécurité sans mot de passe – tirez parti de l’authentification basée sur les certificats (EAP-TLS) pour éliminer les risques liés aux mots de passe
Synchronisation d’annuaire – gardez automatiquement les utilisateurs, groupes et rôles synchronisés depuis votre IdP
Déploiement rapide – opérationnel en moins de 30 minutes, avec des guides de configuration pensés pour les ingénieurs
Points forts de l’intégration
Microsoft Entra ID + Foxpass
Synchronisez automatiquement les utilisateurs et les groupes d’Entra ID vers Foxpass. Utilisez SAML ou LDAP sécurisé pour l’authentification. Idéal pour les environnements hybrides qui cherchent à étendre les politiques d’accès Entra au Wi-Fi et au VPN.
Google Workspace + Foxpass
Déléguez l’authentification et la synchronisation des annuaires directement depuis Google Workspace. Parfait pour les écoles et les entreprises qui utilisent Google Cloud Identity et des flottes ChromeOS.
Okta + Foxpass
Exploitez Okta comme fournisseur d’identité pour les contrôles d’accès RADIUS et LDAP. Mappez facilement les appartenances aux groupes Okta aux politiques d’accès Foxpass et intégrez la MFA.
OneLogin + Foxpass
Prenez en charge l’authentification sécurisée au Wi-Fi et au VPN en synchronisant vos utilisateurs OneLogin. Foxpass agit comme une extension légère de votre annuaire OneLogin.
Active Directory + Foxpass
Reliez votre environnement AD existant au cloud via LDAP sécurisé. Ajoutez l’authentification Wi‑Fi basée sur des certificats, le contrôle d’accès et la journalisation d’audit sans ajouter de nouvelle infrastructure sur site.
Cas d'utilisation
- Accès Wi-Fi sécurisé avec RADIUS basé sur l’identité
- Déléguez l’authentification VPN à votre IdP
- Permettre la connexion au système Linux/macOS via LDAP
- Gérez l’accès réseau pour les appareils BYOD et inscrits à un MDM
- Répondez aux exigences de conformité grâce à des journaux prêts pour les audits
Une confiance intégrée
- Conforme à la norme SOC 2 Type II
- Prêt pour l’HIPAA
- SLA de disponibilité de 99,9 %
- Conçu par et pour les ingénieurs
- Éligible à l’E-Rate (pour les réseaux K–12)
Prêt à simplifier l’intégration des identités ?
Découvrez à quel point il est facile de connecter Foxpass à votre fournisseur d’identité et d’éliminer définitivement la gestion manuelle des accès.