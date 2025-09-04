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Foxpass
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Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

Intégration transparente à votre fournisseur d’identité et à votre annuaire

Connectez Foxpass Cloud RADIUS et LDAP à votre fournisseur d’identité existant, que vous utilisiez Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin ou même un Active Directory hérité.

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A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Pourquoi l’intégration des identités est importante

Les équipes IT et de sécurité modernes s’éloignent de la gestion des identités fragmentée et manuelle. Que vous sécurisiez l’accès au Wi-Fi, les connexions VPN ou les autorisations de connexion au système, votre fournisseur d’identité doit être la source unique de référence pour le contrôle d’accès.

Foxpass simplifie les choses pour :

  • Synchronisez les utilisateurs et les groupes depuis votre IdP cloud

  • Appliquez un contrôle d’accès basé sur l’identité aux services RADIUS et LDAP

  • Éliminez le provisionnement/déprovisionnement manuel et la fatigue liée aux mots de passe

  • Maintenez la visibilité et le contrôle sur l’ensemble de votre infrastructure


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

Fournisseurs d’identité et services d’annuaire pris en charge

Foxpass prend en charge la synchronisation d’annuaire et l’authentification déléguée avec les fournisseurs d’identité sur lesquels les équipes IT comptent le plus :

  • Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory)

  • Google Workspace (Cloud Identity)

  • Okta

  • ONELOGIN

  • Ancien Active Directory (via LDAP sécurisé)

  • Annuaires LDAP personnalisés

Vous pouvez intégrer plusieurs sources simultanément, ce qui est idéal pour les environnements hybrides ou les migrations par étapes.

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

Pourquoi les équipes dépassent les limites de l’AD hérité

De nombreuses organisations remplacent ou complètent Active Directory sur site en raison de ses limites :

  • Nécessite des environnements Windows joints à un domaine

  • Prise en charge limitée de l’authentification Linux et macOS

  • Non compatible avec les workflows modernes BYOD ou MDM

  • Configuration complexe du VPN et distribution des certificats

  • Aucune intégration native avec des fournisseurs d'identité cloud comme Okta ou Google Workspace

Foxpass résout ces défis en agissant comme un pont cloud RADIUS et LDAP entre votre annuaire et votre infrastructure. Vous bénéficiez du contrôle d’AD, sans la complexité.

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

Avantages de l’intégration LDAP et RADIUS basée sur le cloud

  • Authentification Zero-Trust – appliquez l’accès en fonction de l’identité vérifiée de l’utilisateur et du niveau de confiance de l’appareil

  • Architecture cloud native – Aucun matériel ni configuration sur site requis

  • Sécurité sans mot de passe – tirez parti de l’authentification basée sur les certificats (EAP-TLS) pour éliminer les risques liés aux mots de passe

  • Synchronisation d’annuaire – gardez automatiquement les utilisateurs, groupes et rôles synchronisés depuis votre IdP

  • Déploiement rapide – opérationnel en moins de 30 minutes, avec des guides de configuration pensés pour les ingénieurs


Points forts de l’intégration

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    Synchronisez automatiquement les utilisateurs et les groupes d’Entra ID vers Foxpass. Utilisez SAML ou LDAP sécurisé pour l’authentification. Idéal pour les environnements hybrides qui cherchent à étendre les politiques d’accès Entra au Wi-Fi et au VPN.

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    Déléguez l’authentification et la synchronisation des annuaires directement depuis Google Workspace. Parfait pour les écoles et les entreprises qui utilisent Google Cloud Identity et des flottes ChromeOS.

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    Exploitez Okta comme fournisseur d’identité pour les contrôles d’accès RADIUS et LDAP. Mappez facilement les appartenances aux groupes Okta aux politiques d’accès Foxpass et intégrez la MFA.

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    Prenez en charge l’authentification sécurisée au Wi-Fi et au VPN en synchronisant vos utilisateurs OneLogin. Foxpass agit comme une extension légère de votre annuaire OneLogin.

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    Reliez votre environnement AD existant au cloud via LDAP sécurisé. Ajoutez l’authentification Wi‑Fi basée sur des certificats, le contrôle d’accès et la journalisation d’audit sans ajouter de nouvelle infrastructure sur site.

Cas d'utilisation

  • Accès Wi-Fi sécurisé avec RADIUS basé sur l’identité
  • Déléguez l’authentification VPN à votre IdP
  • Permettre la connexion au système Linux/macOS via LDAP
  • Gérez l’accès réseau pour les appareils BYOD et inscrits à un MDM
  • Répondez aux exigences de conformité grâce à des journaux prêts pour les audits

Une confiance intégrée

  • Conforme à la norme SOC 2 Type II
  • Prêt pour l’HIPAA
  • SLA de disponibilité de 99,9 %
  • Conçu par et pour les ingénieurs
  • Éligible à l’E-Rate (pour les réseaux K–12)

Prêt à simplifier l’intégration des identités ?

Découvrez à quel point il est facile de connecter Foxpass à votre fournisseur d’identité et d’éliminer définitivement la gestion manuelle des accès.

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