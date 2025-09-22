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Foxpass permet aux opérateurs télécoms, aux MSPs et aux fédérations Wi‑Fi de participer aux déploiements OpenRoaming et de les faire évoluer à grande échelle, grâce à un cloud RADIUS sécurisé, à la fédération des identités et à une expertise PKI.