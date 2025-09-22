Collaborez avec Foxpass pour offrir un accès OpenRoaming fluide et sécurisé
Foxpass permet aux opérateurs télécoms, aux MSPs et aux fédérations Wi‑Fi de participer aux déploiements OpenRoaming et de les faire évoluer à grande échelle, grâce à un cloud RADIUS sécurisé, à la fédération des identités et à une expertise PKI.
Qu’est-ce qu’OpenRoaming ?
OpenRoaming™, dirigé par la Wireless Broadband Alliance (WBA), est une fédération mondiale d’itinérance qui permet aux utilisateurs de se connecter automatiquement à des réseaux Wi‑Fi de confiance sans authentification manuelle, de manière sécurisée et fluide, grâce à un accès basé sur l’identité et sur des certificats.
Il fait le lien entre les réseaux cellulaires et Wi‑Fi et nécessite :
Un modèle d’identité fédérée
Prise en charge de l’authentification EAP-TLS
Infrastructure RADIUS évolutive avec gestion PKI
Conformité au cadre technique OpenRoaming de la WBA
Passpoint (Hotspot 2.0) : la base d’une itinérance fluide
Passpoint®, également connu sous le nom de Hotspot 2.0, est la norme de la Wi-Fi Alliance qui permet aux appareils de découvrir automatiquement des réseaux Wi-Fi de confiance et de s’y connecter en toute sécurité, sans les contraintes des portails captifs ni des connexions répétées. Il offre une expérience de type cellulaire via le Wi‑Fi, garantissant des connexions fluides, sécurisées et évolutives.
OpenRoaming s’appuie sur Passpoint en ajoutant l’identité fédérée, l’ICP et des politiques de fédération d’itinérance mondiale. Ensemble, ils fournissent l’infrastructure technique essentielle pour le délestage des abonnés, les services aux entreprises et le Wi-Fi de ville intelligente.
Foxpass aide les opérateurs télécoms et les opérateurs Wi‑Fi à adopter Passpoint en fournissant les capacités de cloud RADIUS, de gestion du cycle de vie des certificats et de fédération d’identités nécessaires aux déploiements de niveau opérateur. Avec la prise en charge intégrée de EAP-TLS, RadSec et du provisionnement automatisé des certificats, Foxpass rend les déploiements Passpoint et OpenRoaming à la fois sécurisés et fluides.
L’opportunité pour les fournisseurs de télécommunications et de connectivité
Alors que le Wi‑Fi devient essentiel pour décharger le trafic mobile, améliorer la couverture en intérieur et étendre les services d’entreprise, OpenRoaming (alimenté par Passpoint) devient un différenciateur stratégique pour :
Opérateurs de niveau 1 et de niveau 2
Opérateurs de fibre et d’accès sans fil fixe
Fournisseurs de Wi-Fi géré
Déployeurs d’infrastructures de ville intelligente
Fédérations de type Eduroam pour les secteurs verticaux (par ex., gouvernement, commerce de détail, stades)
Foxpass aide ses partenaires à déployer une infrastructure d’identité et d’accès cloud-native, de niveau opérateur pour l’activation d’OpenRoaming.
Comment Foxpass prend en charge les déploiements OpenRoaming
Cloud RADIUS à grande échelleEn savoir plus
Prise en charge intégrée d’EAP-TLS, EAP-TTLS et RadSec
Aucun matériel sur site ni configuration RADIUS héritée requis
>99,9 % de disponibilité avec redondance mondiale et basculement
Fédération d’identité et authentification
Foxpass agit comme un serveur AAA sécurisé pour les fournisseurs d’identité
S’intègre à Entra ID, Google Workspace, Okta et aux IdP personnalisés
Permet l’intégration BYOD avec émission de certificats
PKI et gestion du cycle de vie des certificats
Prise en charge complète de X.509 pour EAP-TLS
Inscription des appareils via l’installateur BYOD ou MDM (Jamf, Kandji, Intune)
Gestion de la rotation, de l’expiration et de la révocation des certificats
Interopérabilité avec WBA et exigences de fédération
Conforme aux normes et aux directives WBA OpenRoaming
Options d’intégration flexibles pour les opérateurs de fédération
Prise en charge des relations de confiance entre l’autorité de certification racine et le serveur AAA
Partenariat avec Foxpass pour alimenter OpenRoaming & Passpoint
Que vous lanciez une nouvelle fédération, étendiez le Wi-Fi de ville intelligente ou activiez le déchargement pour les réseaux 5G, Foxpass peut fournir l’infrastructure d’identité et de RADIUS pour accélérer votre déploiement OpenRoaming ou Passpoint.
Travaillons ensemble pour :
Rejoignez la fédération OpenRoaming
Adoptez Passpoint pour une intégration Wi‑Fi sans friction
Authentifiez les utilisateurs en toute sécurité sur l’ensemble des périmètres d’itinérance mondiaux
Simplifiez l’intégration et la complexité de la PKI
Offrez une expérience Wi‑Fi fluide à vos abonnés et à vos invités
Prêt à explorer un partenariat ?
Foxpass peut proposer un hébergement RADIUS en marque blanche, une assistance pour la configuration de la fédération OpenRoaming et des conseils d’intégration pour les fournisseurs de télécommunications et d’infrastructure.