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A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Collaborez avec Foxpass pour offrir un accès OpenRoaming fluide et sécurisé

Foxpass permet aux opérateurs télécoms, aux MSPs et aux fédérations Wi‑Fi de participer aux déploiements OpenRoaming et de les faire évoluer à grande échelle, grâce à un cloud RADIUS sécurisé, à la fédération des identités et à une expertise PKI.

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OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

Qu’est-ce qu’OpenRoaming ?

OpenRoaming, dirigé par la Wireless Broadband Alliance (WBA), est une fédération mondiale d’itinérance qui permet aux utilisateurs de se connecter automatiquement à des réseaux Wi‑Fi de confiance sans authentification manuelle, de manière sécurisée et fluide, grâce à un accès basé sur l’identité et sur des certificats.

  • Il fait le lien entre les réseaux cellulaires et Wi‑Fi et nécessite :

  • Un modèle d’identité fédérée

  • Prise en charge de l’authentification EAP-TLS

  • Infrastructure RADIUS évolutive avec gestion PKI

  • Conformité au cadre technique OpenRoaming de la WBA


Passpoint (Hotspot 2.0) : la base d’une itinérance fluide

Passpoint®, également connu sous le nom de Hotspot 2.0, est la norme de la Wi-Fi Alliance qui permet aux appareils de découvrir automatiquement des réseaux Wi-Fi de confiance et de s’y connecter en toute sécurité, sans les contraintes des portails captifs ni des connexions répétées. Il offre une expérience de type cellulaire via le Wi‑Fi, garantissant des connexions fluides, sécurisées et évolutives.

OpenRoaming s’appuie sur Passpoint en ajoutant l’identité fédérée, l’ICP et des politiques de fédération d’itinérance mondiale. Ensemble, ils fournissent l’infrastructure technique essentielle pour le délestage des abonnés, les services aux entreprises et le Wi-Fi de ville intelligente.

Foxpass aide les opérateurs télécoms et les opérateurs Wi‑Fi à adopter Passpoint en fournissant les capacités de cloud RADIUS, de gestion du cycle de vie des certificats et de fédération d’identités nécessaires aux déploiements de niveau opérateur. Avec la prise en charge intégrée de EAP-TLS, RadSec et du provisionnement automatisé des certificats, Foxpass rend les déploiements Passpoint et OpenRoaming à la fois sécurisés et fluides.

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

L’opportunité pour les fournisseurs de télécommunications et de connectivité

Alors que le Wi‑Fi devient essentiel pour décharger le trafic mobile, améliorer la couverture en intérieur et étendre les services d’entreprise, OpenRoaming (alimenté par Passpoint) devient un différenciateur stratégique pour :

  • Opérateurs de niveau 1 et de niveau 2

  • Opérateurs de fibre et d’accès sans fil fixe

  • Fournisseurs de Wi-Fi géré

  • Déployeurs d’infrastructures de ville intelligente

  • Fédérations de type Eduroam pour les secteurs verticaux (par ex., gouvernement, commerce de détail, stades)

Foxpass aide ses partenaires à déployer une infrastructure d’identité et d’accès cloud-native, de niveau opérateur pour l’activation d’OpenRoaming.

Comment Foxpass prend en charge les déploiements OpenRoaming

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    Cloud RADIUS à grande échelle

    • Prise en charge intégrée d’EAP-TLS, EAP-TTLS et RadSec

    • Aucun matériel sur site ni configuration RADIUS héritée requis

    • >99,9 % de disponibilité avec redondance mondiale et basculement


    En savoir plus
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    Fédération d’identité et authentification

    • Foxpass agit comme un serveur AAA sécurisé pour les fournisseurs d’identité

    • S’intègre à Entra ID, Google Workspace, Okta et aux IdP personnalisés

    • Permet l’intégration BYOD avec émission de certificats


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKI et gestion du cycle de vie des certificats

    • Prise en charge complète de X.509 pour EAP-TLS

    • Inscription des appareils via l’installateur BYOD ou MDM (Jamf, Kandji, Intune)

    • Gestion de la rotation, de l’expiration et de la révocation des certificats


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    Interopérabilité avec WBA et exigences de fédération

    • Conforme aux normes et aux directives WBA OpenRoaming

    • Options d’intégration flexibles pour les opérateurs de fédération

    • Prise en charge des relations de confiance entre l’autorité de certification racine et le serveur AAA


Partenariat avec Foxpass pour alimenter OpenRoaming & Passpoint

Que vous lanciez une nouvelle fédération, étendiez le Wi-Fi de ville intelligente ou activiez le déchargement pour les réseaux 5G, Foxpass peut fournir l’infrastructure d’identité et de RADIUS pour accélérer votre déploiement OpenRoaming ou Passpoint.

Travaillons ensemble pour :

  • Rejoignez la fédération OpenRoaming

  • Adoptez Passpoint pour une intégration Wi‑Fi sans friction

  • Authentifiez les utilisateurs en toute sécurité sur l’ensemble des périmètres d’itinérance mondiaux

  • Simplifiez l’intégration et la complexité de la PKI

  • Offrez une expérience Wi‑Fi fluide à vos abonnés et à vos invités


Prêt à explorer un partenariat ?

Foxpass peut proposer un hébergement RADIUS en marque blanche, une assistance pour la configuration de la fédération OpenRoaming et des conseils d’intégration pour les fournisseurs de télécommunications et d’infrastructure.

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