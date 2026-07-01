Le networking ne se limite pas aux conférences professionnelles. Les réseaux locaux sont des outils essentiels pour maintenir les appareils et les utilisateurs connectés au sein d’un même réseau, et avec l’avènement des réseaux locaux virtuels (VLAN), les réseaux d’entreprise sont devenus encore plus efficaces et performants.
Dans cette optique, il est important de comprendre ce qu’est un VLAN, comment il fonctionne et ce que Foxpass peut faire pour rendre votre VLAN encore plus efficace et sécurisé.
Un réseau local (LAN) est un groupe de composants réseau qui partagent le même réseau physique. Par conséquent, un VLAN est un sous-réseau qui relie virtuellement des composants réseau de différents LAN en un seul réseau, contournant ainsi les limitations physiques d’un environnement LAN.
Avec des complexités réseau croissantes qui dépassent la capacité des LAN classiques, les VLAN sont devenus une alternative qui rend les réseaux flexibles, évolutifs, sécurisés et rapides.
Quels sont les types de VLAN ?
Il existe trois types de base de VLAN couramment utilisés :
VLAN de protocole : Les VLAN de protocole gèrent le trafic en fonction des protocoles qu’ils utilisent. Les commutateurs séparent et acheminent le trafic en fonction du protocole sur lequel le VLAN est déployé. Le trafic des autres protocoles n’est pas transféré vers le port.
VLAN statique : Une VLAN statique est également appelée VLAN par port. Dans ce type de VLAN, les administrateurs réseau attribuent les ports d’un commutateur réseau à un réseau virtuel particulier.
VLAN dynamique : Contrairement aux VLAN statiques, les VLAN dynamiques permettent aux administrateurs réseau de définir l'appartenance au réseau en fonction des caractéristiques des appareils.
Comment fonctionne un VLAN ?
Les VLAN divisent un seul LAN physique en plusieurs segments de réseau logiques. Ces segments de réseau logiques communiquent ensuite entre eux comme s’ils constituaient un seul LAN, alors qu’en réalité ils existent sur un ou plusieurs LAN.
Les segments du réseau sont séparés du reste du LAN physique à l’aide d’un routeur, d’un commutateur ou d’un pont. Ainsi, lorsqu’un nœud du réseau diffuse des données, celles-ci atteignent les autres nœuds d’un VLAN, mais pas ceux des autres segments du LAN physique.
Lorsqu’un pont LAN reçoit des données d’un nœud réseau, les données sont étiquetées soit explicitement, soit implicitement. Le balisage explicite se produit lorsqu’un identifiant VLAN est joint aux données, ce qui permet au bridge de déterminer plus facilement le nœud suivant pour les données. Le marquage implicite se produit en utilisant les informations présentes dans les données (par exemple, le port sur lequel les données sont arrivées).
En se basant sur un étiquetage implicite ou explicite, le pont détermine vers où les données doivent être acheminées, envoie les données au nœud suivant et isole le segment de LAN concerné du reste du LAN.
Pourquoi utiliser un VLAN ?
Les VLAN simplifient les complexités inhérentes aux LAN physiques. Dans un simple réseau local physique, lorsque deux nœuds envoient du trafic en même temps, les données ne sont pas transmises correctement à la destination en raison d’une collision. Cette collision rend l’ensemble du LAN occupé, et les données d’origine doivent être renvoyées.
Les VLAN, en revanche, transmettent les données d’un segment à un autre à l’aide d’un commutateur ou d’un pont, ce qui réduit les risques de collisions, au lieu de diffuser les données à tous les appareils réseau connectés. En plus de cela, l’utilisation d’un VLAN présente d’autres avantages :
Rentabilité
Les VLAN communiquent via des switches et ne nécessitent pas de routeurs, sauf s’ils envoient des données en dehors du VLAN. Par conséquent, les VLAN peuvent gérer une charge de données supplémentaire, réduire la latence des données et, au final, diminuer les coûts.
Flexibilité
Les VLAN peuvent être basés sur le port, le protocole ou le sous-réseau, ce qui offre une architecture réseau flexible pouvant être configurée entre différents bâtiments ou étages, quelle que soit leur proximité avec d’autres nœuds du réseau.
Supervision administrative réduite
Les VLAN libèrent également du temps pour les administrateurs réseau, car ils répartissent les postes de travail en différents segments de LAN. Les administrateurs n’ont pas besoin de reconfigurer le réseau lorsqu’ils déplacent leurs postes de travail et peuvent également limiter l’accès aux utilisateurs grâce à l’isolation des différents segments de LAN.
Quels sont les cas d’utilisation d’un VLAN ?
Grandes entreprises
Les grandes entreprises déploient généralement un réseau étendu (WAN) pour répondre aux besoins de leurs vastes bureaux et équipes. Disposer de plusieurs VLANs comme alternative peut faciliter la configuration, le travail interfonctionnel et le partage de données entre les différents services de l’entreprise.
Isolation
Les VLAN peuvent aussi être utilisés pour donner aux utilisateurs invités un accès à l’internet sans fil, sans même accéder au réseau central de l’organisation.
Priorisation
Le trafic critique peut être priorisé davantage que le reste du réseau en utilisant et en déployant des politiques basées sur les VLAN.
VoIP
Les VLAN peuvent également être utilisés pour créer une couche logiquement distincte pour la VoIP. Cela sépare le réseau vocal des autres réseaux, de sorte que le réseau vocal n’interagit généralement pas avec le trafic du réseau sous-jacent et peut être transmis d’un nœud à un autre sans être modifié.
Comment Foxpass peut-il vous aider ?
Il existe plusieurs avantages perçus à utiliser des VLAN, mais avec Foxpass, ces avantages peuvent se multiplier de façon exponentielle. Foxpass est une solution qui vous permet de tirer parti des avantages du VLAN en association avec différents outils de gestion des accès utilisateurs, offrant ainsi une sécurité renforcée et une plus grande facilité d’accès dans l’ensemble de votre organisation.
Foxpass est un outil d'automatisation des serveurs et des réseaux prêt à l'emploi qui réduit le risque de failles de sécurité en protégeant les parties les plus sensibles de votre infrastructure. Foxpass est à la fois évolutif et tolérant aux pannes, ce qui en fait une solution puissante pour les entreprises de toutes tailles.
Vous pouvez utiliser Foxpass pour intégrer facilement le VLAN via les attributs RADIUS. Vous pouvez également configurer des commutateurs Cisco avec l’attribution VLAN sans fil 802.1x grâce à l’interface simple d’utilisation de Foxpass, ce qui vous permet de profiter plus facilement des avantages de l’utilisation des VLAN avec des outils appropriés de gestion des accès comme RADIUS.
Grâce aux avantages de sécurité offerts par les environnements VLAN et aux fonctionnalités de sécurité fournies par Foxpass, vous avez l’assurance de disposer d’une infrastructure de sécurité renforcée qui tient les failles de sécurité à distance.