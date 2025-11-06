Transport sécurisé pour l’authentification réseau moderne
Foxpass Cloud RADIUS avec RadSec protège de bout en bout les données d’authentification, d’autorisation et de comptabilité, garantissant ainsi une communication chiffrée, vérifiée et fiable entre vos clients et serveurs RADIUS sur n’importe quel réseau.
Vue d'ensemble
Le RADIUS traditionnel reposait sur UDP — rapide, mais non chiffré et peu fiable. RadSec (RADIUS over TLS) modernise RADIUS en transmettant le trafic d’authentification via des connexions TCP chiffrées par TLS, protégeant les identifiants et les politiques contre l’interception ou la falsification.
Avec Foxpass, RadSec est intégré — aucune configuration manuelle, aucun tunnel à maintenir et aucune infrastructure supplémentaire requise. Chaque échange d’authentification entre vos points d’accès, vos VPN et Foxpass Cloud RADIUS est chiffré, validé et dont l’intégrité est vérifiée.
Comment utiliser cette intégration
RadSec établit un tunnel TLS avec authentification mutuelle entre votre client RADIUS (tel qu’un contrôleur Wi-Fi ou une passerelle VPN) et le service Cloud RADIUS de Foxpass.
Chaque terminal s’authentifie via une identité de confiance, vérifiée par un certificat X.509 ou l’authentification IdP, avant tout échange de données RADIUS.
Tous les messages RADIUS, y compris les charges utiles d’authentification EAP-TLS et EAP-TTLS, sont transmis de manière sécurisée dans ce tunnel TLS.
TCP assure une livraison fiable et ordonnée des paquets, tandis que TLS garantit le chiffrement et l’intégrité des messages.
RadSec protège la couche de transport, tandis que EAP-TLS et EAP-TTLS sécurisent l’ échange d’identité au sein de RADIUS. Ensemble, ils offrent une véritable sécurité d’authentification de bout en bout.
Principaux avantages
Chiffrement de bout en bout
Chiffre toutes les communications RADIUS, garantissant que les données d’authentification, d’autorisation et de comptabilisation restent privées et infalsifiables.
Authentification mutuelle
Utilise des identités de confiance (certificats X.509 ou validation IdP) pour authentifier à la fois les clients et les serveurs RADIUS, empêchant les terminaux malveillants ou usurpés.
Accès fédéré et multi-domaine sécurisé
Prend en charge les frameworks d’accès fédéré comme eduroam et OpenRoaming, ainsi que les environnements Wi-Fi d’entreprise distribués, où l’authentification traverse plusieurs réseaux ou domaines administratifs.
Fiable et évolutif
La diffusion basée sur TCP élimine les paquets perdus et simplifie la mise à l’échelle entre les sites, les régions et les environnements cloud.
Intégré à Foxpass Cloud RADIUS
RadSec n’est pas un module complémentaire — il fait partie de l’architecture Foxpass Cloud RADIUS. Le chiffrement TLS et la validation d’identité sont gérés automatiquement, ce qui réduit la charge administrative.
Prêt pour le Zero-Trust et la conformité
Le transport protégé par TLS aide à répondre aux exigences de SOC 2, HIPAA, PCI DSS et ISO 27001 tout en prenant en charge les principes de réseau zero-trust de vérification continue et d’accès à privilège minimal.
Pourquoi choisir Foxpass pour RadSec
Implémentation cloud native — sans installation ni maintenance on-prem.
Chiffré par TLS — tout le trafic RADIUS est automatiquement sécurisé.
Authentification basée sur l’identité et les certificats (EAP-TLS / EAP-TTLS) pour un accès sans mot de passe, axé sur l’identité.
Intégration MDM — fonctionne avec Intune, Jamf, Kandji, Addigy et d’autres via Intégrations MDM & gestion des certificats.
Visibilité complète — journalisation détaillée et pistes d’audit pour chaque événement d’authentification.
Déploiement rapide — RADIUS sécurisé, protégé par TLS, en quelques minutes.
Compatible API — automatisez la configuration et la surveillance à l’aide de l’ API Foxpass.
Commencez à protéger votre trafic RADIUS dès aujourd’hui
Déployez une sécurité réseau de niveau entreprise avec Foxpass Cloud RADIUS et le chiffrement RadSec intégré. Commencez en quelques minutes ou planifiez une démonstration personnalisée.