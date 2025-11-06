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A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

Transport sécurisé pour l’authentification réseau moderne

Foxpass Cloud RADIUS avec RadSec protège de bout en bout les données d’authentification, d’autorisation et de comptabilité, garantissant ainsi une communication chiffrée, vérifiée et fiable entre vos clients et serveurs RADIUS sur n’importe quel réseau.

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A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

Vue d'ensemble

Le RADIUS traditionnel reposait sur UDP — rapide, mais non chiffré et peu fiable. RadSec (RADIUS over TLS) modernise RADIUS en transmettant le trafic d’authentification via des connexions TCP chiffrées par TLS, protégeant les identifiants et les politiques contre l’interception ou la falsification.

Avec Foxpass, RadSec est intégré — aucune configuration manuelle, aucun tunnel à maintenir et aucune infrastructure supplémentaire requise. Chaque échange d’authentification entre vos points d’accès, vos VPN et Foxpass Cloud RADIUS est chiffré, validé et dont l’intégrité est vérifiée.

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

Comment utiliser cette intégration

RadSec établit un tunnel TLS avec authentification mutuelle entre votre client RADIUS (tel qu’un contrôleur Wi-Fi ou une passerelle VPN) et le service Cloud RADIUS de Foxpass.

  • Chaque terminal s’authentifie via une identité de confiance, vérifiée par un certificat X.509 ou l’authentification IdP, avant tout échange de données RADIUS.

  • Tous les messages RADIUS, y compris les charges utiles d’authentification EAP-TLS et EAP-TTLS, sont transmis de manière sécurisée dans ce tunnel TLS.

  • TCP assure une livraison fiable et ordonnée des paquets, tandis que TLS garantit le chiffrement et l’intégrité des messages.

RadSec protège la couche de transport, tandis que EAP-TLS et EAP-TTLS sécurisent l’ échange d’identité au sein de RADIUS. Ensemble, ils offrent une véritable sécurité d’authentification de bout en bout.

Principaux avantages

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    Chiffrement de bout en bout

    Chiffre toutes les communications RADIUS, garantissant que les données d’authentification, d’autorisation et de comptabilisation restent privées et infalsifiables.

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    Authentification mutuelle

    Utilise des identités de confiance (certificats X.509 ou validation IdP) pour authentifier à la fois les clients et les serveurs RADIUS, empêchant les terminaux malveillants ou usurpés.

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    Accès fédéré et multi-domaine sécurisé

    Prend en charge les frameworks d’accès fédéré comme eduroam et OpenRoaming, ainsi que les environnements Wi-Fi d’entreprise distribués, où l’authentification traverse plusieurs réseaux ou domaines administratifs.

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Fiable et évolutif

    La diffusion basée sur TCP élimine les paquets perdus et simplifie la mise à l’échelle entre les sites, les régions et les environnements cloud.

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    Intégré à Foxpass Cloud RADIUS

    RadSec n’est pas un module complémentaire — il fait partie de l’architecture Foxpass Cloud RADIUS. Le chiffrement TLS et la validation d’identité sont gérés automatiquement, ce qui réduit la charge administrative.

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    Prêt pour le Zero-Trust et la conformité

    Le transport protégé par TLS aide à répondre aux exigences de SOC 2, HIPAA, PCI DSS et ISO 27001 tout en prenant en charge les principes de réseau zero-trust de vérification continue et d’accès à privilège minimal.

Pourquoi choisir Foxpass pour RadSec

  • Implémentation cloud native — sans installation ni maintenance on-prem.

  • Chiffré par TLS — tout le trafic RADIUS est automatiquement sécurisé.

  • Authentification basée sur l’identité et les certificats (EAP-TLS / EAP-TTLS) pour un accès sans mot de passe, axé sur l’identité.

  • Intégration MDM — fonctionne avec Intune, Jamf, Kandji, Addigy et d’autres via Intégrations MDM & gestion des certificats.

  • Visibilité complète — journalisation détaillée et pistes d’audit pour chaque événement d’authentification.

  • Déploiement rapide — RADIUS sécurisé, protégé par TLS, en quelques minutes.

  • Compatible API — automatisez la configuration et la surveillance à l’aide de l’ API Foxpass.


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Déployez une sécurité réseau de niveau entreprise avec Foxpass Cloud RADIUS et le chiffrement RadSec intégré. Commencez en quelques minutes ou planifiez une démonstration personnalisée.

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FAQ

Quelle est la différence entre RadSec, EAP-TLS et EAP-TTLS ?
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