Wi‑Fi sécurisé et accès réseau basé sur l’identité pour l’enseignement supérieur
Offrez une expérience d’accès zero trust fluide sur l’ensemble du campus, avec une prise en charge BYOD personnalisée à votre marque et une compatibilité avec eduroam. Des établissements d’enseignement supérieur du monde entier lui font confiance.
Conçu pour répondre aux exigences IT des universités
Renforcez la sécurité à l’échelle du campus sans complexité
Des amphithéâtres aux réseaux de résidences étudiantes en passant par les laboratoires de recherche, les équipes IT des universités subissent une forte pression pour fournir un accès réseau rapide, sécurisé et évolutif sans compromettre le contrôle. Foxpass Cloud RADIUS peut vous aider à :
Appliquez un accès zero trust à l’ensemble des enseignants, des étudiants et des chercheurs
Éliminez les SSID partagés et la lassitude liée aux mots de passe
Conservez des pistes d’audit pour les politiques internes et la conformité
Simplifiez l’onboarding des appareils gérés et BYOD
Intégrez-vous à des fournisseurs d’identité comme Entra ID, Google Workspace, Okta et OneLogin
Foxpass simplifie également la segmentation réseau dans des environnements de campus complexes. Que vous gériez des résidences étudiantes, des bâtiments universitaires, des laboratoires ou le Wi-Fi public, Foxpass peut attribuer dynamiquement les utilisateurs et les appareils au VLAN approprié en fonction de l’appartenance à un groupe depuis votre fournisseur d’identité. Cela signifie que les étudiants restent en dehors des réseaux administratifs ou de recherche — sans besoin de balisage VLAN manuel ni de configurations statiques.
Conçu pour le campus moderne
Programme d’installation de certificats BYOD sous marque NetID
Permettez aux utilisateurs de s’inscrire eux-mêmes en toute sécurité grâce à une expérience de certificat personnalisée à votre marque. Prenez en charge le système NetID de votre établissement tout en appliquant une authentification forte, sans semer la confusion chez les utilisateurs ni surcharger l’IT.
Compatibilité avec eduroam
Foxpass facilite une authentification sécurisée pour vos utilisateurs dans les établissements participant à eduroam. Que ce soit sur le campus ou en déplacement pour des recherches, les étudiants et les enseignants restent connectés en toute sécurité avec les identifiants de leur établissement d’origine.
Intégration de l’annuaire et du MDM
Connectez-vous à votre infrastructure existante de gestion des identités et des appareils. Synchronisez les utilisateurs depuis Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin. Déployez des certificats via Jamf, Intune, Kandji ou utilisez le portail BYOD hébergé de Foxpass.
Contrôle d’accès basé sur les rôles et attribution de VLAN
Appliquez le contrôle d’accès par type d’utilisateur : étudiant, personnel, invité, laboratoire. Placez les utilisateurs sur des VLAN segmentés pour protéger les systèmes de recherche et administratifs.
Journalisation prête pour l’audit pour la conformité aux politiques
Des journaux d’accès détaillés facilitent l’application des politiques et la conformité à la protection des données. Idéal pour les établissements conformes à la HIPAA, à la FERPA et aux examens internes.
Qui utilise Foxpass dans l’enseignement supérieur
Pourquoi les universités et établissements d’enseignement supérieur font confiance à Foxpass
- Prise en charge de NetID avec inscription personnalisée aux couleurs de votre marque
- Flexibilité des appareils BYOD et MDM
- authentification RADIUS compatible avec eduroam
- Natif du cloud, aucun matériel requis
- SLA de disponibilité de 99,9 % + infrastructure mondiale redondante
- Prêt pour SOC 2 Type II & HIPAA
- Approuvé par des établissements d’enseignement supérieur depuis 2015
- Support réactif assuré par des ingénieurs
Conçu pour répondre aux objectifs de sécurité et d’expérience de l’enseignement supérieur
Modernisez la sécurité du Wi‑Fi sur le campus
Réduisez les coûts IT grâce à l’automatisation
Assurez une segmentation réseau avec le principe du moindre privilège
Offrez un accès fluide et sécurisé aux étudiants et aux enseignants, sur le campus comme en dehors
Assurez la conformité tout en offrant une excellente expérience utilisateur
Prêt à moderniser l’accès au réseau du campus ?
Foxpass Cloud RADIUS aide les établissements d’enseignement supérieur à sécuriser chaque connexion tout en offrant aux étudiants, au personnel enseignant et aux visiteurs une expérience fluide.