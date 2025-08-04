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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

Wi‑Fi sécurisé et accès réseau basé sur l’identité pour l’enseignement supérieur

Offrez une expérience d’accès zero trust fluide sur l’ensemble du campus, avec une prise en charge BYOD personnalisée à votre marque et une compatibilité avec eduroam. Des établissements d’enseignement supérieur du monde entier lui font confiance.

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

Conçu pour répondre aux exigences IT des universités

Renforcez la sécurité à l’échelle du campus sans complexité

Des amphithéâtres aux réseaux de résidences étudiantes en passant par les laboratoires de recherche, les équipes IT des universités subissent une forte pression pour fournir un accès réseau rapide, sécurisé et évolutif sans compromettre le contrôle. Foxpass Cloud RADIUS peut vous aider à :

  • Appliquez un accès zero trust à l’ensemble des enseignants, des étudiants et des chercheurs

  • Éliminez les SSID partagés et la lassitude liée aux mots de passe

  • Conservez des pistes d’audit pour les politiques internes et la conformité

  • Simplifiez l’onboarding des appareils gérés et BYOD

  • Intégrez-vous à des fournisseurs d’identité comme Entra ID, Google Workspace, Okta et OneLogin

Foxpass simplifie également la segmentation réseau dans des environnements de campus complexes. Que vous gériez des résidences étudiantes, des bâtiments universitaires, des laboratoires ou le Wi-Fi public, Foxpass peut attribuer dynamiquement les utilisateurs et les appareils au VLAN approprié en fonction de l’appartenance à un groupe depuis votre fournisseur d’identité. Cela signifie que les étudiants restent en dehors des réseaux administratifs ou de recherche — sans besoin de balisage VLAN manuel ni de configurations statiques.

En savoir plus

Conçu pour le campus moderne

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Programme d’installation de certificats BYOD sous marque NetID

    Permettez aux utilisateurs de s’inscrire eux-mêmes en toute sécurité grâce à une expérience de certificat personnalisée à votre marque. Prenez en charge le système NetID de votre établissement tout en appliquant une authentification forte, sans semer la confusion chez les utilisateurs ni surcharger l’IT.

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Compatibilité avec eduroam

    Foxpass facilite une authentification sécurisée pour vos utilisateurs dans les établissements participant à eduroam. Que ce soit sur le campus ou en déplacement pour des recherches, les étudiants et les enseignants restent connectés en toute sécurité avec les identifiants de leur établissement d’origine.

  • Workflow / connected icon

    Intégration de l’annuaire et du MDM

    Connectez-vous à votre infrastructure existante de gestion des identités et des appareils. Synchronisez les utilisateurs depuis Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin. Déployez des certificats via Jamf, Intune, Kandji ou utilisez le portail BYOD hébergé de Foxpass.

  • Secure remote access management icon

    Contrôle d’accès basé sur les rôles et attribution de VLAN

    Appliquez le contrôle d’accès par type d’utilisateur : étudiant, personnel, invité, laboratoire. Placez les utilisateurs sur des VLAN segmentés pour protéger les systèmes de recherche et administratifs.

  • Custom branding icon

    Journalisation prête pour l’audit pour la conformité aux politiques

    Des journaux d’accès détaillés facilitent l’application des politiques et la conformité à la protection des données. Idéal pour les établissements conformes à la HIPAA, à la FERPA et aux examens internes.

Qui utilise Foxpass dans l’enseignement supérieur

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

Pourquoi les universités et établissements d’enseignement supérieur font confiance à Foxpass

  • Prise en charge de NetID avec inscription personnalisée aux couleurs de votre marque
  • Flexibilité des appareils BYOD et MDM
  • authentification RADIUS compatible avec eduroam
  • Natif du cloud, aucun matériel requis
  • SLA de disponibilité de 99,9 % + infrastructure mondiale redondante
  • Prêt pour SOC 2 Type II & HIPAA
  • Approuvé par des établissements d’enseignement supérieur depuis 2015
  • Support réactif assuré par des ingénieurs
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

Conçu pour répondre aux objectifs de sécurité et d’expérience de l’enseignement supérieur

  • Modernisez la sécurité du Wi‑Fi sur le campus

  • Réduisez les coûts IT grâce à l’automatisation

  • Assurez une segmentation réseau avec le principe du moindre privilège

  • Offrez un accès fluide et sécurisé aux étudiants et aux enseignants, sur le campus comme en dehors

  • Assurez la conformité tout en offrant une excellente expérience utilisateur


Prêt à moderniser l’accès au réseau du campus ?

Foxpass Cloud RADIUS aide les établissements d’enseignement supérieur à sécuriser chaque connexion tout en offrant aux étudiants, au personnel enseignant et aux visiteurs une expérience fluide.

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