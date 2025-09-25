"Foxpass est rapide et facile à configurer au sein de votre organisation, facilement configurable pour se synchroniser avec les magasins d'utilisateurs existants. Nous sommes clients pratiquement depuis leur lancement et nous ne pouvons pas compter le nombre de fois où ils ont échoué. Il prend en charge tous les tracas de gestion de la réplication ldap, de l'intégration, etc., et le gère en toute sécurité pour vous."