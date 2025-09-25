Contrôle d’accès Zero Trust pour les équipes tech qui avancent vite
Foxpass aide les entreprises SaaS, logicielles et technologiques à sécuriser leur infrastructure, à automatiser la gestion des accès et à se préparer aux audits, sans ralentir vos ingénieurs.
Le défi
Les entreprises de logiciels en croissance font face à un ensemble unique de risques liés à l’IAM et à l’infrastructure :
Clés SSH partagées et contrôle d’accès ad hoc
Mots de passe stockés dans des coffres-forts ou des feuilles de calcul
Aucune piste d’audit pour l’accès à l’infrastructure
Des systèmes d’annuaire hérités qui ne s’adaptent pas aux stacks cloud natives
Accès VPN et Wi‑Fi non lié à l’identité
Lorsque la sécurité passe au second plan au profit de la rapidité, la dette technique devient une dette de sécurité.
La solution Foxpass
Foxpass offre aux organisations axées sur le SaaS et l’ingénierie une couche de gestion des identités et des accès (IAM) adaptée aux développeurs, conçue pour :
Application de l’accès Zero Trust (RADIUS + LDAP)
Rotation des clés SSH et contrôle de l’accès sudo
Authentification VPN et Wi‑Fi liée à votre IdP
Journaux prêts pour l’audit pour le SOC 2, la HIPAA et la confiance des clients
Automatisation orientée API et synchronisation d’annuaire
Principaux cas d’usage pour les équipes SaaS et tech
Centralisez la gestion des clés SSH et le contrôle d’accès Linux/macOS
Remplacez la gestion dispersée des clés par un contrôle centralisé lié à LDAP et à votre IdP.
Accès VPN et Wi-Fi sécurisé pour les équipes hybrides
Appliquez l’authentification RADIUS à l’aide d’identités ou de certificats. Aucun identifiant partagé.
Associez l’accès aux rôles et groupes d’ingénierie
Utilisez la synchronisation d’annuaire (Okta, Google, Entra ID) pour associer les utilisateurs et les équipes aux systèmes, applications et politiques.
Journaux prêts pour les audits SOC 2 et les examens de sécurité
Obtenez une visibilité complète sur qui a accédé à quoi et quand. Exportez facilement les journaux pour les audits de conformité ou les enquêtes sur les incidents.
Automatisez l’IAM avec des workflows API et DevOps
Créez, révoquez et faites tourner les accès à l’aide de l’API Foxpass. Intégrez-vous aux outils de CI/CD et d’ingénierie de plateforme.
Conçu pour la sécurité et l’évolutivité du SaaS
Prérequis
Pris en charge par Foxpass
Support d’audit SOC 2 / HIPAA
Rotation des clés SSH et application de sudo
Accès VPN et Wi‑Fi basé sur l’identité
Provisioning piloté par API
Synchronisation d’annuaire (Okta, Google, Entra ID)
Journalisation des audits & conservation des journaux
Support pour Linux/macOS/UNIX
Intégration et départ rapides
Approuvé par des entreprises SaaS en pleine croissance, des startups financées par du capital-risque et des équipes orientées développement qui doivent avancer vite sans faire de compromis sur la sécurité.
Prendre LDAP hors site a été un soulagement significatif pour nos systèmes TI internes.
Todd P.
Responsable informatique
Approuvé par des entreprises SaaS en pleine croissance, des startups financées par du capital-risque et des équipes orientées développement qui doivent avancer vite sans faire de compromis sur la sécurité.
LDAP en tant que Service
"Foxpass est rapide et facile à configurer au sein de votre organisation, facilement configurable pour se synchroniser avec les magasins d'utilisateurs existants. Nous sommes clients pratiquement depuis leur lancement et nous ne pouvons pas compter le nombre de fois où ils ont échoué. Il prend en charge tous les tracas de gestion de la réplication ldap, de l'intégration, etc., et le gère en toute sécurité pour vous."
Michael C.
Responsable DevOps et Sécurité de la Plateforme