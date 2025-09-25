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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

Contrôle d’accès Zero Trust pour les équipes tech qui avancent vite

Foxpass aide les entreprises SaaS, logicielles et technologiques à sécuriser leur infrastructure, à automatiser la gestion des accès et à se préparer aux audits, sans ralentir vos ingénieurs.

Essai gratuitPrendre rendez-vous pour une démo

Le défi

Les entreprises de logiciels en croissance font face à un ensemble unique de risques liés à l’IAM et à l’infrastructure :

  • Clés SSH partagées et contrôle d’accès ad hoc

  • Mots de passe stockés dans des coffres-forts ou des feuilles de calcul

  • Aucune piste d’audit pour l’accès à l’infrastructure

  • Des systèmes d’annuaire hérités qui ne s’adaptent pas aux stacks cloud natives

  • Accès VPN et Wi‑Fi non lié à l’identité

Lorsque la sécurité passe au second plan au profit de la rapidité, la dette technique devient une dette de sécurité.

La solution Foxpass

Foxpass offre aux organisations axées sur le SaaS et l’ingénierie une couche de gestion des identités et des accès (IAM) adaptée aux développeurs, conçue pour :

  • Application de l’accès Zero Trust (RADIUS + LDAP)

  • Rotation des clés SSH et contrôle de l’accès sudo

  • Authentification VPN et Wi‑Fi liée à votre IdP

  • Journaux prêts pour l’audit pour le SOC 2, la HIPAA et la confiance des clients

  • Automatisation orientée API et synchronisation d’annuaire


Principaux cas d’usage pour les équipes SaaS et tech

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    Centralisez la gestion des clés SSH et le contrôle d’accès Linux/macOS

    Remplacez la gestion dispersée des clés par un contrôle centralisé lié à LDAP et à votre IdP.

    En savoir plus

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    Accès VPN et Wi-Fi sécurisé pour les équipes hybrides

    Appliquez l’authentification RADIUS à l’aide d’identités ou de certificats. Aucun identifiant partagé.

    En savoir plus

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    Associez l’accès aux rôles et groupes d’ingénierie

    Utilisez la synchronisation d’annuaire (Okta, Google, Entra ID) pour associer les utilisateurs et les équipes aux systèmes, applications et politiques.

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    Journaux prêts pour les audits SOC 2 et les examens de sécurité

    Obtenez une visibilité complète sur qui a accédé à quoi et quand. Exportez facilement les journaux pour les audits de conformité ou les enquêtes sur les incidents.

    En savoir plus

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    Automatisez l’IAM avec des workflows API et DevOps

    Créez, révoquez et faites tourner les accès à l’aide de l’API Foxpass. Intégrez-vous aux outils de CI/CD et d’ingénierie de plateforme.

    En savoir plus

Conçu pour la sécurité et l’évolutivité du SaaS

Prérequis

Pris en charge par Foxpass

Support d’audit SOC 2 / HIPAA

Rotation des clés SSH et application de sudo

Accès VPN et Wi‑Fi basé sur l’identité

Provisioning piloté par API

Synchronisation d’annuaire (Okta, Google, Entra ID)

Journalisation des audits & conservation des journaux

Support pour Linux/macOS/UNIX

Intégration et départ rapides


Approuvé par des entreprises SaaS en pleine croissance, des startups financées par du capital-risque et des équipes orientées développement qui doivent avancer vite sans faire de compromis sur la sécurité.

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

Prendre LDAP hors site a été un soulagement significatif pour nos systèmes TI internes.

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Todd P.

Responsable informatique

Approuvé par des entreprises SaaS en pleine croissance, des startups financées par du capital-risque et des équipes orientées développement qui doivent avancer vite sans faire de compromis sur la sécurité.

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP en tant que Service

"Foxpass est rapide et facile à configurer au sein de votre organisation, facilement configurable pour se synchroniser avec les magasins d'utilisateurs existants. Nous sommes clients pratiquement depuis leur lancement et nous ne pouvons pas compter le nombre de fois où ils ont échoué. Il prend en charge tous les tracas de gestion de la réplication ldap, de l'intégration, etc., et le gère en toute sécurité pour vous."

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Michael C.

Responsable DevOps et Sécurité de la Plateforme

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