Contrôles d’accès avancés pour les workflows Linux, macOS et SSH
Activez les attributs POSIX, appliquez l’accès sudo et gérez les clés SSH à grande échelle, conçu pour les équipes d’ingénierie et de DevOps qui gèrent des environnements hétérogènes.
Qu’est-ce que l’Add-On Engineering ?
Le module complémentaire Foxpass Engineering License étend votre forfait Foxpass de base avec des fonctionnalités avancées conçues pour les environnements exécutant des systèmes Linux, macOS et UNIX.
Il superpose un contrôle d’accès de niveau ingénierie à votre infrastructure Cloud LDAP et Cloud RADIUS existante, sans ajouter de serveurs ni de surcharge de configuration.
Fonctionnalités incluses :
Prise en charge des attributs POSIX (UID, GID, shell, répertoire personnel)
Stockage, rotation et application des clés SSH
Gestion des politiques Sudo
Suivi des connexions et journalisation d’audit
Gestion flexible des autorisations des utilisateurs/groupes via LDAP
Principaux avantages
Répertoire des utilisateurs et groupes compatible POSIX
Attribuez et gérez l’UID, le GID, le shell de connexion et le répertoire personnel de chaque utilisateur de l’équipe d’ingénierie. Gardez une cohérence totale sur les machines Linux/macOS sans toucher à /etc/passwd.
Gestion simplifiée des clés SSH
Importez, faites pivoter ou révoquez des clés SSH depuis la console ou l’API Foxpass. Appliquez automatiquement des règles d’accès SSH par utilisateur aux serveurs Linux/macOS grâce à notre LDAP hébergé ou à des scripts shell.
Application des politiques Sudo
Accordez ou restreignez de manière centralisée l’accès sudo à des utilisateurs individuels ou à des groupes LDAP. Remplacez les fichiers sudoers rigides par des politiques dynamiques basées sur des groupes qui évoluent avec votre organisation.
Compatible en ligne de commande, piloté par API
Utilisez la console web Foxpass ou intégrez-la à vos outils via une API RESTful. Conçu pour les développeurs, les SRE et les équipes plateforme qui gèrent une infrastructure as code.
Compatible avec votre stack
Prise en charge prête à l’emploi pour :
Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)
macOS
VPN nécessitant une authentification LDAP
Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (via synchronisation de répertoire)
Cas d’usage pour l’ingénierie
- Application de la connexion SSH sur 1 à 10 000 serveurs
- Faites tourner les clés développeur lors d’un départ ou d’une compromission
- Accordez aux sous-traitants un accès sudo le temps d’un sprint, puis révoquez-le
- Standardisez les environnements utilisateur sur l’ensemble des parcs Linux et Mac
- Remplacez les scripts shell fragiles et la prolifération des comptes locaux
Conçu pour la conformité et l'évolutivité
Journaux d’audit centralisés
Aucun identifiant partagé
Bonnes pratiques de rotation des clés SSH
Accès basé sur les rôles
Backend conforme à la norme SOC 2 Type II
Redondance LDAP intégrée et garanties de disponibilité
Prêt à améliorer votre contrôle d’accès ?
Bénéficiez d’un contrôle d’accès de niveau ingénierie, sans aucune gestion des utilisateurs locaux.