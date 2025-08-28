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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

Contrôles d’accès avancés pour les workflows Linux, macOS et SSH

Activez les attributs POSIX, appliquez l’accès sudo et gérez les clés SSH à grande échelle, conçu pour les équipes d’ingénierie et de DevOps qui gèrent des environnements hétérogènes.

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

Qu’est-ce que l’Add-On Engineering ?

Le module complémentaire Foxpass Engineering License étend votre forfait Foxpass de base avec des fonctionnalités avancées conçues pour les environnements exécutant des systèmes Linux, macOS et UNIX.

Il superpose un contrôle d’accès de niveau ingénierie à votre infrastructure Cloud LDAP et Cloud RADIUS existante, sans ajouter de serveurs ni de surcharge de configuration.

Fonctionnalités incluses :

  • Prise en charge des attributs POSIX (UID, GID, shell, répertoire personnel)

  • Stockage, rotation et application des clés SSH

  • Gestion des politiques Sudo

  • Suivi des connexions et journalisation d’audit

  • Gestion flexible des autorisations des utilisateurs/groupes via LDAP


Principaux avantages

  • Smart Actions icon

    Répertoire des utilisateurs et groupes compatible POSIX

    Attribuez et gérez l’UID, le GID, le shell de connexion et le répertoire personnel de chaque utilisateur de l’équipe d’ingénierie. Gardez une cohérence totale sur les machines Linux/macOS sans toucher à /etc/passwd.

  • Security lock icon

    Gestion simplifiée des clés SSH

    Importez, faites pivoter ou révoquez des clés SSH depuis la console ou l’API Foxpass. Appliquez automatiquement des règles d’accès SSH par utilisateur aux serveurs Linux/macOS grâce à notre LDAP hébergé ou à des scripts shell.

  • Security vault icon

    Application des politiques Sudo

    Accordez ou restreignez de manière centralisée l’accès sudo à des utilisateurs individuels ou à des groupes LDAP. Remplacez les fichiers sudoers rigides par des politiques dynamiques basées sur des groupes qui évoluent avec votre organisation.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Compatible en ligne de commande, piloté par API

    Utilisez la console web Foxpass ou intégrez-la à vos outils via une API RESTful. Conçu pour les développeurs, les SRE et les équipes plateforme qui gèrent une infrastructure as code.

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    Compatible avec votre stack

    Prise en charge prête à l’emploi pour :

    • Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)

    • macOS

    • VPN nécessitant une authentification LDAP

    • Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (via synchronisation de répertoire)


Cas d’usage pour l’ingénierie

  • Application de la connexion SSH sur 1 à 10 000 serveurs
  • Faites tourner les clés développeur lors d’un départ ou d’une compromission
  • Accordez aux sous-traitants un accès sudo le temps d’un sprint, puis révoquez-le
  • Standardisez les environnements utilisateur sur l’ensemble des parcs Linux et Mac
  • Remplacez les scripts shell fragiles et la prolifération des comptes locaux
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

Conçu pour la conformité et l'évolutivité

  • Journaux d’audit centralisés

  • Aucun identifiant partagé

  • Bonnes pratiques de rotation des clés SSH

  • Accès basé sur les rôles

  • Backend conforme à la norme SOC 2 Type II

  • Redondance LDAP intégrée et garanties de disponibilité


Prêt à améliorer votre contrôle d’accès ?

Bénéficiez d’un contrôle d’accès de niveau ingénierie, sans aucune gestion des utilisateurs locaux.

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