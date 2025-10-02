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Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

Accès sécurisé aux serveurs avec gestion centralisée des clés SSH, authentification liée au cloud et contrôle d’accès Sudo basé sur les groupes

Automatisez la distribution des clés SSH, appliquez le principe du moindre privilège et simplifiez le départ des utilisateurs — le tout synchronisé avec l’IdP cloud de votre organisation (Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin).

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A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

Le défi

La gestion des clés SSH et des comptes d’utilisateurs locaux dans les différents environnements d’ingénierie devient rapidement complexe et peu sécurisée. Les équipes ont du mal à :

  • Suivez quels utilisateurs ont un accès SSH à quels systèmes

  • Supprimez immédiatement l’accès lorsque des employés ou des prestataires quittent l’entreprise

  • Faites régulièrement tourner les clés SSH et les mots de passe

  • Appliquez des privilèges sudo cohérents

  • Prouvez la conformité du contrôle d’accès pour SOC 2, ISO 27001 ou les audits internes

Sans gestion centralisée, les clés orphelines et les fichiers sudoers non gérés créent un risque réel — et un vrai frein opérationnel.

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

La solution Foxpass

Foxpass simplifie l’accès sécurisé aux systèmes Linux, macOS et UNIX en centralisant :

  • Stockage et rotation des clés publiques SSH

  • Définitions des utilisateurs et des groupes POSIX (UID, GID, shell)

  • Connexion par mot de passe via LDAP

  • Accès sudo lié aux groupes d’annuaire

Le tout intégré à votre fournisseur d’identité (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) et appliqué via votre infrastructure existante. Aucun nouvel agent ni serveur requis.

Ce que vous pouvez faire avec Foxpass

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    Gestion des clés SSH

    • Importez, révoquez et faites pivoter des clés depuis la console ou l’API Foxpass

    • Appliquer uniquement la connexion par clé (sans solution de secours par mot de passe)

    • Synchronisez automatiquement les clés avec des serveurs adossés à LDAP

    • Assurez-vous que les clés sont supprimées instantanément lors du départ d’un collaborateur


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    Connexion par mot de passe adossée à LDAP

    • Utilisez les identifiants d’annuaire pour vous authentifier sur Linux/macOS

    • Définissez les champs POSIX comme l’UID, le shell et le répertoire personnel

    • Appliquez de manière centralisée des politiques de complexité et d’expiration des mots de passe


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Application de l’accès Sudo

    • Définissez l’accès sudo en fonction de l’appartenance à un groupe LDAP

    • Accordez ou limitez dynamiquement l’élévation de privilèges

    • Remplacez les fichiers sudoers statiques par un contrôle piloté par répertoire


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    Audit et conformité

    • Suivez les tentatives de connexion et l’utilisation de sudo

    • Exporter les journaux pour les rapports d’audit (extensible jusqu’à 90 jours)

    • Assurez la conformité avec SOC 2, HIPAA et les politiques de sécurité internes


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Scénarios courants

  • Faites tourner les clés SSH des développeurs tous les 90 jours

  • Accordez temporairement un accès sudo à un prestataire

  • Verrouillez l’accès SSH pour un nouveau serveur de production

  • Prouvez l’application des politiques d’accès lors d’un audit de conformité

  • Liez l’accès Linux/macOS à l’appartenance à un groupe Okta ou Google

Obtenez un accès serveur zero trust grâce à la gestion automatisée des clés SSH et des identités. Remplacez les identifiants statiques par une rotation dynamique des clés SSH et des politiques d’accès basées sur des groupes — intégrées à votre IdP cloud pour une visibilité et un contrôle complets.


Comment activer cette fonctionnalité

La gestion des clés SSH et des mots de passe est disponible via le module complémentaire Foxpass Engineering License, qui étend votre annuaire LDAP Foxpass existant avec :

  • Attributs POSIX

  • Contrôles des clés SSH

  • Politiques de groupe sudo

  • Application complète de la connexion Linux/macOS


Prêt à moderniser vos contrôles d’accès SSH ?

Dites adieu à la gestion manuelle des clés et aux politiques de connexion dispersées. Foxpass offre à votre équipe un contrôle d'accès sécurisé et évolutif, conforme aux bonnes pratiques du zero trust.

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