Accès sécurisé aux serveurs avec gestion centralisée des clés SSH, authentification liée au cloud et contrôle d’accès Sudo basé sur les groupes

Automatisez la distribution des clés SSH, appliquez le principe du moindre privilège et simplifiez le départ des utilisateurs — le tout synchronisé avec l’IdP cloud de votre organisation (Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin).