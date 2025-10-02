Accès sécurisé aux serveurs avec gestion centralisée des clés SSH, authentification liée au cloud et contrôle d’accès Sudo basé sur les groupes
Automatisez la distribution des clés SSH, appliquez le principe du moindre privilège et simplifiez le départ des utilisateurs — le tout synchronisé avec l’IdP cloud de votre organisation (Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin).
Le défi
La gestion des clés SSH et des comptes d’utilisateurs locaux dans les différents environnements d’ingénierie devient rapidement complexe et peu sécurisée. Les équipes ont du mal à :
Suivez quels utilisateurs ont un accès SSH à quels systèmes
Supprimez immédiatement l’accès lorsque des employés ou des prestataires quittent l’entreprise
Faites régulièrement tourner les clés SSH et les mots de passe
Appliquez des privilèges sudo cohérents
Prouvez la conformité du contrôle d’accès pour SOC 2, ISO 27001 ou les audits internes
Sans gestion centralisée, les clés orphelines et les fichiers sudoers non gérés créent un risque réel — et un vrai frein opérationnel.
La solution Foxpass
Foxpass simplifie l’accès sécurisé aux systèmes Linux, macOS et UNIX en centralisant :
Stockage et rotation des clés publiques SSH
Définitions des utilisateurs et des groupes POSIX (UID, GID, shell)
Connexion par mot de passe via LDAP
Accès sudo lié aux groupes d’annuaire
Le tout intégré à votre fournisseur d’identité (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) et appliqué via votre infrastructure existante. Aucun nouvel agent ni serveur requis.
Ce que vous pouvez faire avec Foxpass
Gestion des clés SSH
Importez, révoquez et faites pivoter des clés depuis la console ou l’API Foxpass
Appliquer uniquement la connexion par clé (sans solution de secours par mot de passe)
Synchronisez automatiquement les clés avec des serveurs adossés à LDAP
Assurez-vous que les clés sont supprimées instantanément lors du départ d’un collaborateur
Connexion par mot de passe adossée à LDAP
Utilisez les identifiants d’annuaire pour vous authentifier sur Linux/macOS
Définissez les champs POSIX comme l’UID, le shell et le répertoire personnel
Appliquez de manière centralisée des politiques de complexité et d’expiration des mots de passe
Application de l’accès Sudo
Définissez l’accès sudo en fonction de l’appartenance à un groupe LDAP
Accordez ou limitez dynamiquement l’élévation de privilèges
Remplacez les fichiers sudoers statiques par un contrôle piloté par répertoire
Audit et conformité
Suivez les tentatives de connexion et l’utilisation de sudo
Exporter les journaux pour les rapports d’audit (extensible jusqu’à 90 jours)
Assurez la conformité avec SOC 2, HIPAA et les politiques de sécurité internes
Scénarios courants
Faites tourner les clés SSH des développeurs tous les 90 jours
Accordez temporairement un accès sudo à un prestataire
Verrouillez l’accès SSH pour un nouveau serveur de production
Prouvez l’application des politiques d’accès lors d’un audit de conformité
Liez l’accès Linux/macOS à l’appartenance à un groupe Okta ou Google
Obtenez un accès serveur zero trust grâce à la gestion automatisée des clés SSH et des identités. Remplacez les identifiants statiques par une rotation dynamique des clés SSH et des politiques d’accès basées sur des groupes — intégrées à votre IdP cloud pour une visibilité et un contrôle complets.
Comment activer cette fonctionnalité
La gestion des clés SSH et des mots de passe est disponible via le module complémentaire Foxpass Engineering License, qui étend votre annuaire LDAP Foxpass existant avec :
Attributs POSIX
Contrôles des clés SSH
Politiques de groupe sudo
Application complète de la connexion Linux/macOS
Prêt à moderniser vos contrôles d’accès SSH ?
Dites adieu à la gestion manuelle des clés et aux politiques de connexion dispersées. Foxpass offre à votre équipe un contrôle d'accès sécurisé et évolutif, conforme aux bonnes pratiques du zero trust.