Éliminez les mots de passe de votre workflow d’accès réseau
Foxpass permet de passer facilement au sans mot de passe sur toute votre infrastructure Wi‑Fi et VPN grâce à un RADIUS cloud, à l’authentification par certificat (EAP-TLS) et à des politiques basées sur l’identité.
Pourquoi se passer de mot de passe ?
Les mots de passe introduisent des risques et des frictions, en particulier dans les environnements où les identifiants Wi-Fi ou VPN sont :
Partagé entre utilisateurs ou appareils
Souvent réinitialisés, oubliés ou divulgués
Réutilisé à partir d’autres systèmes
Stocké de manière non sécurisée sur des appareils non gérés
Difficile à désattribuer lors du départ d’un collaborateur
Grâce à l’authentification par certificat, les utilisateurs se connectent de façon fluide et sécurisée — sans saisir d’identifiants.
Foxpass permet un accès réseau sans mot de passe à l’aide de certificats X.509 et d’une infrastructure RADIUS native du cloud :
La solution d’accès sans mot de passe Foxpass
Authentification basée sur certificat (EAP-TLS)
Authentifiez les utilisateurs et les appareils sans mot de passe
Chaque connexion est vérifiée à l’aide d’un certificat signé
Aucun secret partagé, aucun identifiant réutilisé ni aucune connexion manuelle
Appliquez la confiance au niveau des appareils, pas seulement au niveau des utilisateurs
Disponible avec la licence avancée Foxpass
Infrastructure Cloud RADIUS
Serveurs RADIUS entièrement gérés avec une disponibilité de 99,9 %
Prise en charge d’EAP-TLS et de RadSec (RADIUS over TLS)
Architecture redondante et distribuée à l’échelle mondiale
Aucun matériel ni configuration RADIUS locale requis
En savoir plus sur Foxpass Cloud RADIUS
Installateur de certificat BYOD (licence avancée)
Émettez des certificats pour les appareils personnels via un portail web personnalisé
S’intègre aux fournisseurs d’identité (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)
Réduit les tickets IT et la complexité de l’intégration des nouveaux arrivants
Prend en charge les appareils gérés et non gérés
Avantages en matière de sécurité et de conformité
- Alignement Zero Trust : validez chaque connexion en fonction de l’identité et de l’appareil
- Répondez aux exigences des cadres de conformité (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
- Faites pivoter, expirez et révoquez les certificats selon vos besoins
- Réduisez les erreurs humaines et le risque de phishing sans identifiants à voler
- Consignez chaque tentative d’authentification pour une visibilité complète lors des audits
Cas d’usage courants
Cas d’usage
Comment le sans mot de passe aide
Écoles et campus
Intégrez les appareils des étudiants et du personnel via l’installateur BYOD sans PSK partagées
Travail à distance / accès VPN
Appliquez une connexion VPN basée sur des certificats sans identifiants
Telemedecine
Réduisez le risque lié aux PHI en supprimant les mots de passe Wi‑Fi stockés/partagés
Départ
Révoquez les certificats de manière centralisée, sans avoir à changer les mots de passe globaux
IoT ou appareils partagés
Authentifiez-vous avec le certificat de l’appareil, pas avec l’identifiant utilisateur
Capacités complémentaires
- Déploiement de certificats BYOD + MDM (Jamf, Kandji, Intune)
- Attribution de VLAN et segmentation du réseau par rôle
- Journalisation en temps réel et audit des accès
- Synchronisation de répertoire (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
- Prise en charge multiplateforme (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
Exemple client
Nous avons effectué la transition cruciale vers une authentification basée sur des certificats PKI pour la sécurité de notre Wi‑Fi, et Foxpass Advanced RADIUS l’a rendue presque sans effort. Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’est intégré de manière transparente à Azure AD (Entra ID) et à JAMF, simplifiant la configuration. L’émission de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée aussi bien qu’on pouvait l’espérer, et désormais, nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé inégalé. Foxpass a vraiment dépassé nos attentes.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)
Prêt à passer au sans mot de passe ?
Que vous sécurisiez les étudiants, le personnel, les sous-traitants ou les équipes à distance, Foxpass vous aide à éliminer les identifiants de votre workflow d’accès sans perdre le contrôle.