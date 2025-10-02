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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Éliminez les mots de passe de votre workflow d’accès réseau

Foxpass permet de passer facilement au sans mot de passe sur toute votre infrastructure Wi‑Fi et VPN grâce à un RADIUS cloud, à l’authentification par certificat (EAP-TLS) et à des politiques basées sur l’identité.

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

Pourquoi se passer de mot de passe ?

Les mots de passe introduisent des risques et des frictions, en particulier dans les environnements où les identifiants Wi-Fi ou VPN sont :

  • Partagé entre utilisateurs ou appareils

  • Souvent réinitialisés, oubliés ou divulgués

  • Réutilisé à partir d’autres systèmes

  • Stocké de manière non sécurisée sur des appareils non gérés

  • Difficile à désattribuer lors du départ d’un collaborateur

Grâce à l’authentification par certificat, les utilisateurs se connectent de façon fluide et sécurisée — sans saisir d’identifiants.

Foxpass permet un accès réseau sans mot de passe à l’aide de certificats X.509 et d’une infrastructure RADIUS native du cloud :

La solution d’accès sans mot de passe Foxpass

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    Authentification basée sur certificat (EAP-TLS)

    • Authentifiez les utilisateurs et les appareils sans mot de passe

    • Chaque connexion est vérifiée à l’aide d’un certificat signé

    • Aucun secret partagé, aucun identifiant réutilisé ni aucune connexion manuelle

    • Appliquez la confiance au niveau des appareils, pas seulement au niveau des utilisateurs

    Disponible avec la licence avancée Foxpass

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    Infrastructure Cloud RADIUS

    • Serveurs RADIUS entièrement gérés avec une disponibilité de 99,9 %

    • Prise en charge d’EAP-TLS et de RadSec (RADIUS over TLS)

    • Architecture redondante et distribuée à l’échelle mondiale

    • Aucun matériel ni configuration RADIUS locale requis

    En savoir plus sur Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    Installateur de certificat BYOD (licence avancée)

    • Émettez des certificats pour les appareils personnels via un portail web personnalisé

    • S’intègre aux fournisseurs d’identité (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)

    • Réduit les tickets IT et la complexité de l’intégration des nouveaux arrivants

    • Prend en charge les appareils gérés et non gérés


Avantages en matière de sécurité et de conformité

  • Alignement Zero Trust : validez chaque connexion en fonction de l’identité et de l’appareil
  • Répondez aux exigences des cadres de conformité (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
  • Faites pivoter, expirez et révoquez les certificats selon vos besoins
  • Réduisez les erreurs humaines et le risque de phishing sans identifiants à voler
  • Consignez chaque tentative d’authentification pour une visibilité complète lors des audits

Cas d’usage courants

Cas d’usage

Comment le sans mot de passe aide

Écoles et campus

Intégrez les appareils des étudiants et du personnel via l’installateur BYOD sans PSK partagées

Travail à distance / accès VPN

Appliquez une connexion VPN basée sur des certificats sans identifiants

Telemedecine

Réduisez le risque lié aux PHI en supprimant les mots de passe Wi‑Fi stockés/partagés

Départ

Révoquez les certificats de manière centralisée, sans avoir à changer les mots de passe globaux

IoT ou appareils partagés

Authentifiez-vous avec le certificat de l’appareil, pas avec l’identifiant utilisateur


Capacités complémentaires

  • Déploiement de certificats BYOD + MDM (Jamf, Kandji, Intune)
  • Attribution de VLAN et segmentation du réseau par rôle
  • Journalisation en temps réel et audit des accès
  • Synchronisation de répertoire (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
  • Prise en charge multiplateforme (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)

Exemple client

Nous avons effectué la transition cruciale vers une authentification basée sur des certificats PKI pour la sécurité de notre Wi‑Fi, et Foxpass Advanced RADIUS l’a rendue presque sans effort. Leur serveur RADIUS basé sur le cloud s’est intégré de manière transparente à Azure AD (Entra ID) et à JAMF, simplifiant la configuration. L’émission de certificats à près de 10 000 utilisateurs s’est déroulée aussi bien qu’on pouvait l’espérer, et désormais, nos étudiants et notre personnel bénéficient d’un accès sécurisé inégalé. Foxpass a vraiment dépassé nos attentes.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

Lire l'étude de cas

Prêt à passer au sans mot de passe ?

Que vous sécurisiez les étudiants, le personnel, les sous-traitants ou les équipes à distance, Foxpass vous aide à éliminer les identifiants de votre workflow d’accès sans perdre le contrôle.

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