Automatisez, intégrez et étendez Foxpass avec une API REST complète
Gérez en toute confiance les utilisateurs, les groupes, les clés SSH, les politiques d’accès et les données d’audit via une API pensée pour les développeurs et conçue pour l’automatisation sécurisée de l’infrastructure.
Pourquoi utiliser l’API Foxpass ?
La gestion manuelle des répertoires ou des clés ne passe pas à l’échelle - et elle introduit des risques. L’API Foxpass permet à votre équipe de :
Automatisez l’approvisionnement des utilisateurs et des groupes
Synchronisez les clés SSH de manière programmatique
Gérez les autorisations d’accès comme du code
Intégrez-vous aux plateformes internes et aux pipelines DevOps
Déclenchez le déprovisionnement ou la révocation des identifiants via des outils CI/CD
Si vous souhaitez gérer l’infrastructure à grande échelle, cette API constitue la base de l’ automatisation IAM et de l’ application du zero-trust.
Fonctionnalités clés
Gestion des utilisateurs
Créer, mettre à jour ou supprimer des utilisateurs
Définissez les rôles des utilisateurs et les attributs d’accès LDAP
Désactivez ou réactivez les comptes par programmation
Gestion des groupes
Créez des groupes et affectez des utilisateurs
Appliquez des politiques d’accès via des autorisations basées sur les groupes
Contrôlez dynamiquement l’appartenance aux groupes LDAP
Gestion des clés SSH (avec module complémentaire Engineering)
Téléchargez des clés SSH vers les comptes utilisateur
Faites pivoter les clés via un script ou une action CI/CD
Appliquez un contrôle des clés à source unique sur l’ensemble des serveurs
Contrôle des attributs POSIX (avec module complémentaire Engineering)
Définissez l’UID, le GID, le shell et le répertoire personnel des utilisateurs de l’ingénierie
Intégrez-vous aux systèmes de connexion Linux/macOS
Journaux d’audit & données d’authentification
Récupérez les journaux d’accès pour LDAP et RADIUS
Exportez les journaux vers un outil SIEM ou de surveillance
Consultez l’historique des accès à des fins de conformité
Intégrations populaires
- Portails d’administration internes personnalisés
- Infrastructure as code (par ex., Terraform, Ansible)
- Pipelines CI/CD (par ex., workflows de déprovisionnement)
- Outils MDM ou de gestion des terminaux
- Automatisations de réponse aux incidents
Architecture API
Points de terminaison RESTful avec des structures JSON prévisibles
Authentification basée sur des jetons avec accès limité
Limites de débit pour les performances et la sécurité
Entièrement documenté via le Foxpass Developer Portal
Voici quelques exemples de points de terminaison :
GET /api/users/ – Lister les utilisateurs
POST /api/groups/ – Créer un groupe
PUT /api/public-keys/{id}/ – Mettre à jour la clé SSH
GET /api/logs/ – Récupérer les journaux d’audit
Sécurisé dès la conception
Chiffrement TLS pour tout le trafic API
Autorisations des jetons d’API basées sur les rôles
Journaux et pistes d’audit de l’activité de l’API
Prend en charge les cas d’usage alignés sur SOC 2 et HIPAA
Prêt à automatiser votre contrôle d’accès ?
L’API Foxpass offre à votre équipe le contrôle et la flexibilité nécessaires pour traiter l’IAM comme une infrastructure : sécurisée, évolutive et pilotée par le code.