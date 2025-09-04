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Foxpass
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A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

Automatisez, intégrez et étendez Foxpass avec une API REST complète

Gérez en toute confiance les utilisateurs, les groupes, les clés SSH, les politiques d’accès et les données d’audit via une API pensée pour les développeurs et conçue pour l’automatisation sécurisée de l’infrastructure.

Contactez-nousVoir la documentation de l’API
A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

Pourquoi utiliser l’API Foxpass ?

La gestion manuelle des répertoires ou des clés ne passe pas à l’échelle - et elle introduit des risques. L’API Foxpass permet à votre équipe de :

  • Automatisez l’approvisionnement des utilisateurs et des groupes

  • Synchronisez les clés SSH de manière programmatique

  • Gérez les autorisations d’accès comme du code

  • Intégrez-vous aux plateformes internes et aux pipelines DevOps

  • Déclenchez le déprovisionnement ou la révocation des identifiants via des outils CI/CD

Si vous souhaitez gérer l’infrastructure à grande échelle, cette API constitue la base de l’ automatisation IAM et de l’ application du zero-trust.

Fonctionnalités clés

  • Secure remote access management icon

    Gestion des utilisateurs

    • Créer, mettre à jour ou supprimer des utilisateurs

    • Définissez les rôles des utilisateurs et les attributs d’accès LDAP

    • Désactivez ou réactivez les comptes par programmation


  • User groups icon

    Gestion des groupes

    • Créez des groupes et affectez des utilisateurs

    • Appliquez des politiques d’accès via des autorisations basées sur les groupes

    • Contrôlez dynamiquement l’appartenance aux groupes LDAP


  • SSO and SAML integration key icon

    Gestion des clés SSH (avec module complémentaire Engineering)

    • Téléchargez des clés SSH vers les comptes utilisateur

    • Faites pivoter les clés via un script ou une action CI/CD

    • Appliquez un contrôle des clés à source unique sur l’ensemble des serveurs


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Contrôle des attributs POSIX (avec module complémentaire Engineering)

    • Définissez l’UID, le GID, le shell et le répertoire personnel des utilisateurs de l’ingénierie

    • Intégrez-vous aux systèmes de connexion Linux/macOS


  • Update Management icon

    Journaux d’audit & données d’authentification

    • Récupérez les journaux d’accès pour LDAP et RADIUS

    • Exportez les journaux vers un outil SIEM ou de surveillance

    • Consultez l’historique des accès à des fins de conformité


Intégrations populaires

  • Portails d’administration internes personnalisés
  • Infrastructure as code (par ex., Terraform, Ansible)
  • Pipelines CI/CD (par ex., workflows de déprovisionnement)
  • Outils MDM ou de gestion des terminaux
  • Automatisations de réponse aux incidents

Architecture API

  • Points de terminaison RESTful avec des structures JSON prévisibles

  • Authentification basée sur des jetons avec accès limité

  • Limites de débit pour les performances et la sécurité

  • Entièrement documenté via le Foxpass Developer Portal


Voici quelques exemples de points de terminaison :

  • GET /api/users/ – Lister les utilisateurs

  • POST /api/groups/ – Créer un groupe

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – Mettre à jour la clé SSH

  • GET /api/logs/ – Récupérer les journaux d’audit


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

Sécurisé dès la conception

  • Chiffrement TLS pour tout le trafic API

  • Autorisations des jetons d’API basées sur les rôles

  • Journaux et pistes d’audit de l’activité de l’API

  • Prend en charge les cas d’usage alignés sur SOC 2 et HIPAA


Ressources

Référence complète de l’API
Guides de démarrage rapide et d’intégration

Prêt à automatiser votre contrôle d’accès ?

L’API Foxpass offre à votre équipe le contrôle et la flexibilité nécessaires pour traiter l’IAM comme une infrastructure : sécurisée, évolutive et pilotée par le code.

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