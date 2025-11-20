Cloud-Hosted LDAP Directory Built for Simplicity, Security, and Scale
Manage users, groups, and permissions from one secure, cloud-based directory. Foxpass LDAP makes it easy to support legacy systems, VPNs, and server access without managing your own LDAP infrastructure.
Qu’est-ce que Foxpass Cloud LDAP ?
Foxpass Cloud LDAP est un service d’annuaire hébergé qui centralise l’authentification des utilisateurs et la gestion des accès dans l’ensemble de votre environnement. Il fonctionne de manière transparente avec votre fournisseur d’identité et vous offre un moyen sécurisé et flexible de gérer l’accès des utilisateurs à :
Services VPN
Applications héritées qui nécessitent une liaison LDAP
systèmes macOS, Linux et UNIX (via une licence d’ingénierie)
Outils internes qui reposent sur des répertoires conformes à POSIX
Contrairement aux configurations LDAP traditionnelles, Foxpass offre :
Infrastructure cloud hébergée, sans maintenance
Une console web et une API robuste pour gérer les utilisateurs et les groupes
Prise en charge POSIX facultative pour Linux, macOS et l’accès SSH (module complémentaire Engineering License)
Foxpass Cloud LDAP est inclus dans chaque licence de base Foxpass, aux côtés de Cloud RADIUS.
Principaux avantages
Simplifiez le contrôle d'accès IT
Gérez les utilisateurs, les groupes et les autorisations d’accès via la console ou l’API Foxpass. Attribuez des rôles, synchronisez les identités et contrôlez l’accès aux applications et aux services sans modifier les fichiers LDIF ni maintenir des schémas LDAP.
LDAP Bridge pour les VPN et la compatibilité avec les systèmes existants
Vous avez besoin de connecter des VPN ou des applications qui s’appuient sur LDAP ? Foxpass Cloud LDAP sert de pont entre vos systèmes d’identité modernes (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) et tout logiciel qui utilise encore LDAP.
Prise en charge POSIX & accès SSH
Avec le module complémentaire Engineering License, débloquez les attributs d’utilisateur et de groupe POSIX à utiliser avec les systèmes macOS, Linux et UNIX. Combinez avec Foxpass SSH Key Management pour appliquer de manière centralisée un accès de connexion sécurisé dans tous vos environnements.
Authentification sécurisée et vérifiable
Chaque demande d’authentification est enregistrée. Utilisez les pistes d’audit intégrées pour prendre en charge la conformité, suivre l’activité des utilisateurs et maintenir le niveau de sécurité de l’infrastructure.
Synchronisation automatisée de l’annuaire
Synchronisez les utilisateurs et les groupes depuis votre fournisseur d’identité cloud (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) et répercutez-les automatiquement dans votre structure LDAP.
Contrôle via la console ou l’API
Que vous préf�ériez une interface graphique ou l’automatisation, Foxpass vous offre les deux. Utilisez la console web pour des modifications rapides, ou exploitez l’API pour provisionner des utilisateurs, faire tourner les identifiants ou synchroniser les données dans toute votre infrastructure.
Cas d'utilisation
Authentifiez les utilisateurs à distance pour l’accès VPN
Connectez des applications héritées qui prennent en charge la liaison LDAP
Gérez les outils internes à l’aide de la recherche LDAP basée sur les groupes
Fournissez des données utilisateur conformes à POSIX aux serveurs Linux/macOS
Utilisez-le comme un service d’annuaire léger pour les petites équipes ou les équipes hybrides
Remplacez les serveurs LDAP on-prem fragiles par une alternative sécurisée, native du cloud
Remplacez les comptes locaux et la prolifération non gérée des mots de passe
Associez votre planning d’astreinte aux autorisations via des API pour renforcer la sécurité
LDAP vs RADIUS - Quand utiliser chacun ?
Foxpass inclut à la fois Cloud LDAP et Cloud RADIUS, vous n’avez donc pas à choisir. Utilisez ce qui convient le mieux à chaque système, et gérez le tout depuis un seul endroit.
Cas d’usage
Utiliser LDAP
Utilisez RADIUS
Connexion système (Linux/macOS)
Compatibilité VPN (OpenVPN, clients existants)
Wi-Fi sécurisé (802.1X, WPA2-Enterprise)
Autorisation de clé Sudo / SSH
*
Authentification des applications héritées
* Fonctionnalités POSIX et clé SSH disponibles avec le module complémentaire Engineering Add-On
Idéal pour les équipes IT et d’ingénierie qui veulent :
LDAP sans la complexité et la maintenance
Contrôle cloud-native des workflows d’authentification hérités
Accès SSH et sudo liés à l’identité centrale
Provisionnement automatisé des utilisateurs via la synchronisation d’annuaire
Des outils de niveau ingénierie avec une interface utilisateur accessible
Présentation technique
Annuaire hébergé, sécurisé et conforme à LDAPv3
Synchronisez les utilisateurs depuis Google Workspace, Azure Entra ID, Okta ou OneLogin
Prend en charge le chiffrement TLS, la liaison anonyme ou authentifiée, et l’accès basé sur les groupes
Compatible avec OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense et bien plus encore
Fonctionne avec Linux et macOS via l’intégration PAM + NSS
API entièrement documentée pour le provisionnement des utilisateurs et l’automatisation
Inclus dans tous les forfaits Foxpass
Foxpass Cloud LDAP est inclus dans votre licence Foxpass de base, aux côtés de Cloud RADIUS, de la synchronisation d’annuaire et de la gestion via console/API. Des capacités d’ingénierie avancées (POSIX, intégration de clés SSH) sont disponibles via l’ option complémentaire Engineering License.
« Je recommande chaleureusement Foxpass. Si vous gérez votre propre serveur LDAP ou AD, vous perdez probablement beaucoup de temps de votre personnel TI.
Ken K.
"Foxpass est solide. C'est notre principal répertoire d'utilisateurs. Le support client et la documentation sont fantastiques. Foxpass soutient nos Gitlab, Jenkins, ssh et VPN AWS."
Nic G.
La confiance des leaders du secteur
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