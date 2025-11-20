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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

Cloud-Hosted LDAP Directory Built for Simplicity, Security, and Scale

Manage users, groups, and permissions from one secure, cloud-based directory. Foxpass LDAP makes it easy to support legacy systems, VPNs, and server access without managing your own LDAP infrastructure.

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Qu’est-ce que Foxpass Cloud LDAP ?

Foxpass Cloud LDAP est un service d’annuaire hébergé qui centralise l’authentification des utilisateurs et la gestion des accès dans l’ensemble de votre environnement. Il fonctionne de manière transparente avec votre fournisseur d’identité et vous offre un moyen sécurisé et flexible de gérer l’accès des utilisateurs à :

  • Services VPN

  • Applications héritées qui nécessitent une liaison LDAP

  • systèmes macOS, Linux et UNIX (via une licence d’ingénierie)

  • Outils internes qui reposent sur des répertoires conformes à POSIX

Contrairement aux configurations LDAP traditionnelles, Foxpass offre :

  • Infrastructure cloud hébergée, sans maintenance

  • Une console web et une API robuste pour gérer les utilisateurs et les groupes

  • Prise en charge POSIX facultative pour Linux, macOS et l’accès SSH (module complémentaire Engineering License)

Foxpass Cloud LDAP est inclus dans chaque licence de base Foxpass, aux côtés de Cloud RADIUS.

Principaux avantages

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    Simplifiez le contrôle d'accès IT

    Gérez les utilisateurs, les groupes et les autorisations d’accès via la console ou l’API Foxpass. Attribuez des rôles, synchronisez les identités et contrôlez l’accès aux applications et aux services sans modifier les fichiers LDIF ni maintenir des schémas LDAP.

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    LDAP Bridge pour les VPN et la compatibilité avec les systèmes existants

    Vous avez besoin de connecter des VPN ou des applications qui s’appuient sur LDAP ? Foxpass Cloud LDAP sert de pont entre vos systèmes d’identité modernes (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) et tout logiciel qui utilise encore LDAP.

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    Prise en charge POSIX & accès SSH

    Avec le module complémentaire Engineering License, débloquez les attributs d’utilisateur et de groupe POSIX à utiliser avec les systèmes macOS, Linux et UNIX. Combinez avec Foxpass SSH Key Management pour appliquer de manière centralisée un accès de connexion sécurisé dans tous vos environnements.

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    Authentification sécurisée et vérifiable

    Chaque demande d’authentification est enregistrée. Utilisez les pistes d’audit intégrées pour prendre en charge la conformité, suivre l’activité des utilisateurs et maintenir le niveau de sécurité de l’infrastructure.

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    Synchronisation automatisée de l’annuaire

    Synchronisez les utilisateurs et les groupes depuis votre fournisseur d’identité cloud (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) et répercutez-les automatiquement dans votre structure LDAP.

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    Contrôle via la console ou l’API

    Que vous préfériez une interface graphique ou l’automatisation, Foxpass vous offre les deux. Utilisez la console web pour des modifications rapides, ou exploitez l’API pour provisionner des utilisateurs, faire tourner les identifiants ou synchroniser les données dans toute votre infrastructure.

Cas d'utilisation

  • Authentifiez les utilisateurs à distance pour l’accès VPN

  • Connectez des applications héritées qui prennent en charge la liaison LDAP

  • Gérez les outils internes à l’aide de la recherche LDAP basée sur les groupes

  • Fournissez des données utilisateur conformes à POSIX aux serveurs Linux/macOS

  • Utilisez-le comme un service d’annuaire léger pour les petites équipes ou les équipes hybrides

  • Remplacez les serveurs LDAP on-prem fragiles par une alternative sécurisée, native du cloud

  • Remplacez les comptes locaux et la prolifération non gérée des mots de passe

  • Associez votre planning d’astreinte aux autorisations via des API pour renforcer la sécurité


LDAP vs RADIUS - Quand utiliser chacun ?

Foxpass inclut à la fois Cloud LDAP et Cloud RADIUS, vous n’avez donc pas à choisir. Utilisez ce qui convient le mieux à chaque système, et gérez le tout depuis un seul endroit.

Cas d’usage

Utiliser LDAP

Utilisez RADIUS

Connexion système (Linux/macOS)

Compatibilité VPN (OpenVPN, clients existants)

Wi-Fi sécurisé (802.1X, WPA2-Enterprise)

Autorisation de clé Sudo / SSH

*

Authentification des applications héritées

* Fonctionnalités POSIX et clé SSH disponibles avec le module complémentaire Engineering Add-On

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

Idéal pour les équipes IT et d’ingénierie qui veulent :

  • LDAP sans la complexité et la maintenance

  • Contrôle cloud-native des workflows d’authentification hérités

  • Accès SSH et sudo liés à l’identité centrale

  • Provisionnement automatisé des utilisateurs via la synchronisation d’annuaire

  • Des outils de niveau ingénierie avec une interface utilisateur accessible


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

Présentation technique

  • Annuaire hébergé, sécurisé et conforme à LDAPv3

  • Synchronisez les utilisateurs depuis Google Workspace, Azure Entra ID, Okta ou OneLogin

  • Prend en charge le chiffrement TLS, la liaison anonyme ou authentifiée, et l’accès basé sur les groupes

  • Compatible avec OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense et bien plus encore

  • Fonctionne avec Linux et macOS via l’intégration PAM + NSS

  • API entièrement documentée pour le provisionnement des utilisateurs et l’automatisation


Inclus dans tous les forfaits Foxpass

Foxpass Cloud LDAP est inclus dans votre licence Foxpass de base, aux côtés de Cloud RADIUS, de la synchronisation d’annuaire et de la gestion via console/API. Des capacités d’ingénierie avancées (POSIX, intégration de clés SSH) sont disponibles via l’ option complémentaire Engineering License.

« Je recommande chaleureusement Foxpass. Si vous gérez votre propre serveur LDAP ou AD, vous perdez probablement beaucoup de temps de votre personnel TI.

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass est solide. C'est notre principal répertoire d'utilisateurs. Le support client et la documentation sont fantastiques. Foxpass soutient nos Gitlab, Jenkins, ssh et VPN AWS."

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

La confiance des leaders du secteur

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

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