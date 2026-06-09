Nous avons déménagé ! Foxpass fait désormais partie du site web Splashtop, pour vous offrir une expérience unifiée et simplifiée, soutenue par la même équipe de confiance, les mêmes produits et les mêmes normes de sécurité.
Après avoir rejoint la famille Splashtop il y a plus de deux ans, Foxpass a continué d’évoluer, en élargissant les intégrations, en renforçant la préparation à la conformité et en consolidant nos capacités de sécurité zero-trust. Nous avons maintenant franchi l’étape logique suivante dans ce parcours : notre site web a officiellement migré de foxpass.com vers splashtop.com/foxpass.
Cette évolution intègre Foxpass au vaste écosystème en ligne de Splashtop, où notre engagement commun en faveur d’un accès sécurisé, simple et évolutif se concrétise pour les équipes IT, sécurité et DevOps du monde entier.
Ce qui change
Un nouveau foyer sous la marque Splashtop: toutes les pages Foxpass, les présentations des produits et les ressources font désormais partie de splashtop.com/foxpass.
Navigation et visuels mis à jour: un design et une structure plus épurés, un contenu actualisé et une image de marque unifiée, cohérente avec le langage visuel de confiance de Splashtop.
Expérience centralisée: le contenu Foxpass se trouve désormais aux côtés des informations de Splashtop sur la sécurité et la conformité, ce qui permet de mieux voir comment Foxpass s’intègre dans la suite de produits Splashtop Secure Access.
Ce qui ne change pas
Les services Cloud RADIUS, Cloud LDAP et SSH Key Management de Foxpass sur lesquels vous comptez restent inchangés.
Vous continuerez à utiliser les mêmes portails de connexion, consoles et canaux de support, gérés par la même équipe Foxpass dédiée.
Notre mission, qui consiste à aider les organisations à simplifier et à sécuriser l’accès aux réseaux et aux serveurs grâce à des solutions IAM conviviales pour les développeurs et alignées sur le zero trust, n’a pas changé.
Pourquoi nous avons fait ce choix
Foxpass fait partie de Splashtop depuis 2022. En coulisses, nous avons fonctionné comme une seule équipe, en collaborant sur la sécurité, la conformité et la réussite client. La migration de notre présence web vers splashtop.com reflète cette réalité, en offrant à nos clients une expérience de marque plus unifiée et un accès plus rapide à tout ce que Foxpass et Splashtop ont à offrir.
Cela permet aussi aux visiteurs d’explorer plus facilement le portefeuille complet de solutions d’accès sécurisé de Splashtop (y compris l’accès à distance, la gestion des terminaux et l’authentification réseau basée sur l’identité) sous une seule marque de confiance.
À l’avenir, vous continuerez à voir des mises à jour sur les nouvelles pages Foxpass, notamment :
Guides techniques approfondis sur la conformité des appareils et RADIUS over TLS (RadSec)
Ressources étendues pour l’intégration zero-trust et MDM
Nouvelles études de cas, webinaires et annonces de fonctionnalités
Que vous soyez client de Foxpass depuis des années ou que vous nous découvriez pour la première fois, nous vous invitons à explorer notre nouveau site. Visitez splashtop.com/foxpass et découvrez la suite !