Chez Foxpass, les nouvelles fonctionnalités et innovations ne s'arrêtent jamais. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer officiellement quelques nouvelles fonctionnalités que nous avons déployées au cours des dernières semaines, ainsi que certaines fonctionnalités à venir actuellement en version bêta.
Support Office 365
Nous avons terminé le développement de la prise en charge d’Office 365 ! Si vous utilisez Office 365 et/ou Azure AD, contactez-nous à l’adresse help@foxpass.com pour participer à notre programme bêta.
VPN
Ne vous compliquez plus la vie avec OpenVPN ! Pour nos utilisateurs AWS, nous proposons désormais une AMI qui crée un serveur VPN IPSEC/L2TP simple. L’authentification est vérifiée auprès de Foxpass et, en option, auprès de Duo (pour l’authentification à deux facteurs).
Vous pouvez créer vous-même le serveur VPN à partir de notre repo Github ou trouver l’AMI sur Amazon marketplace dans les semaines à venir. Contactez-nous à help@foxpass.com pour obtenir un accès anticipé à l’AMI.
DNS dynamique
Les serveurs RADIUS de Foxpass prennent désormais en charge les clients qui ont des adresses IP dynamiques. Il vous suffit de saisir le nom d’hôte lors de l’ajout d’un nouveau client sur la page RADIUS Clients et Foxpass suivra et mettra à jour ses systèmes chaque fois que votre adresse IP change.
Champs personnalisés utilisateur
Les administrateurs peuvent désormais spécifier des champs utilisateur personnalisés depuis la page Config. Chaque utilisateur peut avoir des données personnalisées associées à son compte, et vous pouvez définir jusqu’à 10 champs et les noms d’affichage correspondants pour votre organisation.
De plus, vous pouvez ajouter des éléments comme l’identifiant de l’employé ou le numéro de bureau pour une meilleure organisation de l’équipe. Ces champs sont exposés à la fois dans LDAP et dans l’API.
Déploiement complet de la journalisation LDAP
Nous avons entièrement déployé la journalisation LDAP, ce qui vous permet de voir toutes les tentatives de connexion à Foxpass (ou à votre service d’authentification déléguée) via LDAP sur la page Journaux LDAP et via l’ API. Les journaux seront visibles gratuitement pendant les 24 heures précédentes. Si vous souhaitez consulter tous les journaux RADIUS et LDAP, contactez-nous pour connaître nos tarifs.
Nous avons également mis à jour la page des journaux RADIUS afin qu’elle utilise la même interface que les journaux LDAP sur le site et via l’ API.
Filtre utilisateur
La page Utilisateurs prend désormais en charge le filtrage par nom d’utilisateur, ce qui facilite la recherche d’utilisateurs dans les grandes organisations. Consultez le coin supérieur droit de la page Users pour l’essayer.
Horodatages de dernière utilisation
Nous avons ajouté de nouveaux horodatages afin que vous puissiez voir la dernière fois qu’un utilisateur s’est connecté avec succès via LDAP ou Radius sur la page Utilisateurs.
Fuseaux horaires par défaut
Les utilisateurs Engineering et Admin peuvent définir leur fuseau horaire par défaut depuis la page Mes paramètres. Tous les horodatages sur le site web seront affichés dans ce fuseau horaire, et les filtres de journaux LDAP et RADIUS l’utiliseront par défaut.
Point de terminaison de l’API d’autorisation
Nous avons ajouté un nouveau point de terminaison API pour vérifier si un utilisateur doit se voir accorder l'accès à une ressource spécifique. Les spécifications complètes sont disponibles ici.
Support Ubuntu 16.04
Nous disposons désormais d’un script d’installation pour configurer l’intégration LDAP de Foxpass sur Ubuntu 16.04. Vous pouvez trouver les instructions de configuration ici.
Fiche Google Apps Marketplace
Foxpass est désormais disponible sur le Google Apps Marketplace.
Renforcez votre sécurité
Vous voulez apporter sécurité et facilité d’accès à votre réseau ? Cliquez ici pour découvrir comment Foxpass peut vous aider à éviter des erreurs de sécurité coûteuses :