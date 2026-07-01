Ce mois-ci, Foxpass a lancé une nouvelle fonctionnalité très attendue : l’authentification unique (SSO (authentification unique)). SSO (authentification unique) permet à un utilisateur de se connecter une seule fois (par exemple à son réseau de fournisseur d’identité), puis de réutiliser ces informations pour connecter les utilisateurs à différents fournisseurs de services, comme AWS ou Google workspace.
De nos jours, les entreprises utilisent de nombreux services cloud et applications Web tierces, ce qui peut rendre fastidieux pour les employés de saisir leurs identifiants/mots de passe et de passer par une authentification multifacteur (MFA) chaque fois qu’ils doivent se connecter à ces services cloud. Quant aux utilisateurs de Foxpass, notre SSO (authentification unique) élimine le besoin de passer constamment d’un compte à l’autre. Si vous êtes connecté depuis Foxpass, vous pouvez vous connecter à d’autres fournisseurs de services en un clic.
Foxpass SSO (authentification unique)
La nouvelle authentification unique (SSO) de Foxpass offre plusieurs avantages et fonctionnalités, notamment :
Gagnez du temps et réduisez vos efforts lorsque vous vous connectez à plusieurs fournisseurs de services.
Prise en charge des fédérations d’utilisateurs web et terminal.
La possibilité d’accorder l’accès à des utilisateurs ou groupes spécifiques pour un fournisseur de services SSO (authentification unique) donné.
Sécurise l’accès aux fournisseurs de services en obtenant des identifiants d’accès temporaires.
Actuellement, les fournisseurs de services pris en charge sont Amazon Web Services (AWS), Google Workspace et Github.
SSO (authentification unique) pour Amazon Web Services
Le SSO (authentification unique) de Foxpass offre un moyen rapide et sécurisé d’accéder à la console d’interface utilisateur AWS et à l’utilitaire de ligne de commande AWS. Les utilisateurs peuvent y accéder via Foxpass SSO sans avoir besoin d’un compte réel, en recevant des identifiants temporaires générés par l’administrateur.
L’accès temporaire via SSO (authentification unique) protège mieux vos comptes que le stockage d’identifiants d’accès utilisateur pré-générés sur votre hôte. Votre administrateur peut configurer les identifiants d’accès temporaires pour qu’ils expirent au bout d’une heure ou plus, selon les besoins.
Profitez d’une sécurité simple et qui vous fait gagner du temps grâce au nouveau SSO (authentification unique) de Foxpass. Cliquez ici pour commencer :