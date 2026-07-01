Votre sécurité est notre priorité

Bienvenue sur le blog Foxpass ! Dans notre article d’introduction, je voulais vous donner un peu de contexte sur qui nous sommes et ce que nous faisons, afin que vous puissiez mieux comprendre ce que Foxpass peut faire pour vous.
J’ai été à la place de nos clients en dirigeant à la fois les opérations techniques et l’IT dans de nombreuses entreprises en croissance, dont Pinterest. Pendant cette période, je savais qu’il était important de mettre en place une gestion rigoureuse des identités dans toute notre infrastructure (serveur, VPN, réseaux sans fil), mais sa mise en œuvre figurait rarement en tête de notre liste de priorités. Et, une fois mis en place, ces services souvent négligés semblaient toujours tomber en panne au pire moment possible.
Notre objectif avec Foxpass est de créer et d’exploiter les produits d’identité et de sécurité essentiels à la mission dont votre entreprise en croissance a besoin, sans que vous ayez à consacrer du temps à les développer ou à les maintenir. En travaillant avec nous, vous pouvez consacrer l’énergie de votre équipe à votre feuille de route plutôt qu’à des outils internes de contrôle d’accès.
Nous avons hâte de vous présenter les dernières avancées en matière de sécurité des infrastructures, les nouveaux produits et fonctionnalités, des études de cas clients, et bien plus encore.
- Aren
PDG & fondateur
Renforcez votre sécurité
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