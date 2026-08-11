Présentation de Foxpass Enterprise PKI : une PKI privée hébergée dans le cloud

Simi Sharma est Product Marketing Lead chez Splashtop. Elle possède une expérience en cybersécurité et aime simplifier des sujets techniques complexes en enseignements pratiques pour les clients comme pour les équipes. Elle est passionnée par la technologie, le storytelling et le fait d’aider les organisations à s’orienter dans un paysage de la sécurité en constante évolution.