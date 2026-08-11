Présentation de Foxpass Enterprise PKI : une PKI privée hébergée dans le cloud

À mesure que les organisations déplacent davantage d’infrastructures, d’applications et d’identités vers des environnements cloud et hybrides, la confiance basée sur les certificats devient un élément essentiel de la sécurité moderne.
Mais pour de nombreuses équipes IT et de sécurité, gérer une PKI privée signifie encore maintenir des autorités de certification sur site, assembler des outils complexes et résoudre des problèmes de certificats qui ralentissent l’accès et créent des risques inutiles.
Aujourd’hui, nous sommes ravis de présenter Foxpass Enterprise PKI, une autorité de certification privée flexible conçue pour aider les organisations à émettre, gérer et déployer des certificats pour les utilisateurs, les appareils, les services, les applications et l’infrastructure, sans la charge opérationnelle d’une infrastructure PKI traditionnelle.
Pourquoi Enterprise PKI est important aujourd’hui
Les certificats ne sont plus limités aux sites web ou à une poignée de flux de travail d’authentification réseau. Les organisations modernes s’appuient sur les certificats pour établir des identités de confiance sur le Wi-Fi, les VPN, les applications SaaS, les services internes, les identités machine et l’infrastructure. À mesure que les cas d’usage des certificats se multiplient, les équipes ont besoin d’un modèle PKI privé qui soit évolutif, facile à gérer et aligné sur les systèmes qu’elles utilisent déjà.
Foxpass Enterprise PKI aide les organisations à dépasser la gestion des autorités de certification héritées grâce à une autorité de certification privée native du cloud, capable de prendre en charge des cas d’usage plus larges d’authentification et d’identité basés sur des certificats dans toute l’entreprise.
En plus de réduire la charge opérationnelle liée à la maintenance d’une infrastructure PKI on-prem traditionnelle, Enterprise PKI simplifie l’inscription des certificats en prenant en charge les flux de travail basés sur SCEP et s’intègre aux plateformes de gestion des identités et des appareils que les organisations utilisent déjà.
Qu’est-ce que Foxpass Enterprise PKI ?
Enterprise PKI étend Foxpass Cloud PKI en une offre plus large d’autorité de certification privée. Alors que Advanced RADIUS PKI inclut l’autorité de certification et les flux de travail de certificats nécessaires à l’authentification réseau EAP-TLS, Enterprise PKI prend en charge des cas d’usage des certificats plus flexibles pour les utilisateurs, les appareils, les applications, les services et l’infrastructure.
Créez des hiérarchies d’autorités de certification racine et intermédiaires pour répondre aux besoins d’autorité de certification privée.
Configurez des profils de certificats, y compris les usages de clé étendus standard et personnalisés.
Émettez des certificats pour les utilisateurs, les appareils, les services, les applications et l’infrastructure.
Avec Enterprise PKI, les organisations peuvent étendre la confiance basée sur les certificats au-delà de l’accès réseau et l’appliquer à des environnements plus larges où l’identité, l’authentification et l’accès sécurisé comptent le plus.
Conçu pour une inscription flexible des certificats
L’inscription des certificats est souvent le point où la PKI devient difficile à exploiter. Les équipes ont besoin d’un moyen fiable pour émettre et déployer des certificats sur les appareils gérés, sans créer de processus manuels pour chaque utilisateur, terminal ou cas d’usage.
Foxpass Cloud PKI prend en charge les flux d’inscription basés sur SCEP, l’émission basée sur des CSR et les workflows manuels de certificats, offrant ainsi aux équipes plusieurs moyens de déployer des certificats selon leur environnement et leurs besoins opérationnels. L’inscription basée sur SCEP peut prendre en charge les déploiements d’appareils gérés via des solutions telles que Intune, Jamf, Google Admin, Addigy, Workspace ONE, Mosyle et d’autres outils compatibles SCEP.
Accès sécurisé sur l’ensemble des réseaux, des applications et de l’infrastructure
La PKI d’entreprise aide les organisations à utiliser les certificats comme couche d’identité de confiance dans plusieurs scénarios d’accès :
Accès SaaS sans mot de passe
Grâce à l’authentification par certificat pour Microsoft Entra ID, les organisations peuvent prendre en charge un accès résistant au phishing à Microsoft 365, Salesforce, Workday et à d’autres applications SaaS, tout en restant alignées sur les politiques d’accès conditionnel.
Accès Wi‑Fi et VPN sécurisé
Les organisations peuvent utiliser des certificats pour activer l’authentification EAP-TLS pour l’accès Wi-Fi et VPN, contribuant ainsi à réduire la dépendance aux identifiants partagés et à renforcer l’authentification réseau grâce à des identités d’appareils et d’utilisateurs de confiance.
Identités de confiance pour les services et l’infrastructure
La PKI d’entreprise peut également prendre en charge des certificats pour les services, les applications, les systèmes internes, l’infrastructure et les identités machine, aidant les équipes à établir une relation de confiance fondée sur les certificats au-delà de l’accès des utilisateurs finaux.
Pourquoi choisir Foxpass Enterprise PKI ?
Foxpass Enterprise PKI étend Foxpass Cloud PKI au-delà de l’authentification réseau, offrant aux organisations une autorité de certification privée flexible pour les utilisateurs, les appareils, les applications, les services et l’infrastructure.
Réduisez le besoin de maintenir une infrastructure d’autorité de certification sur site traditionnelle.
Prenez en charge une authentification sécurisée basée sur des certificats sur les réseaux, les appareils, les applications et l’infrastructure.
Alignez la gestion des certificats sur vos workflows existants de gestion des identités et des appareils.
Pour les équipes qui modernisent la sécurité des accès, Enterprise PKI offre une voie pratique pour étendre la confiance basée sur les certificats sans ajouter de complexité opérationnelle inutile.
Commencez avec Enterprise PKI
Enterprise PKI est désormais disponible dans le cadre de Foxpass Cloud PKI. Que vous cherchiez à sécuriser l’accès Wi-Fi et VPN avec des certificats, à étendre l’authentification basée sur les certificats aux applications SaaS ou à établir des identités de confiance sur l’ensemble des services et de l’infrastructure, Foxpass peut vous aider à simplifier la PKI privée et à renforcer la sécurité des accès.
Démarrer un essai gratuit, planifier une démo, ou nous contacter pour découvrir comment Foxpass Enterprise PKI peut soutenir la stratégie d’accès basée sur les certificats de votre organisation.