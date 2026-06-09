En tant qu’administrateur ou responsable RH, vous devez prendre en compte de nombreux protocoles lors de l’intégration et du départ des employés. Chaque fois qu’une personne rejoint votre équipe, vous lui confiez des informations sensibles. Alors, comment vous assurer que ces informations restent protégées ?
Ici, nous allons voir comment un système de gestion des accès à privilèges (PAM) comme Foxpass aide à prévenir les violations provoquées par d’anciens employés et des employés actuels.
Départ des employés :
Les équipes des ressources humaines intègrent et gèrent constamment le départ de nouveaux employés. Mais lorsque des employés quittent une entreprise, ils emportent avec eux des informations précieuses comme des identifiants de compte, des mots de passe Wi-Fi® et des accès aux portails/terminaux. Selon Forbes, une mauvaise gestion du départ des employés peut entraîner d’importants risques de cybersécurité, tels que la perte de données, des violations de la conformité IT, des ruptures de confidentialité, des violations de données, une réputation ternie et des dépenses inutiles.
Notre LDAP hébergé dans le cloud est un annuaire des employés qui facilite l’intégration et le départ des employ�és en conservant leurs identifiants et leurs autorisations d’accès dans un emplacement centralisé. Cela aide les utilisateurs à garder une vue organisée des personnes qui disposent ou non de privilèges, afin de prévenir une cause potentielle importante de violations de sécurité.
Intégration des employés
Le risque de violation de données provenant des employés actuels est encore plus élevé que celui lié à des cybercriminels tiers qui s’introduisent par des méthodes comme les logiciels malveillants. Selon Security Intelligence, plus de 75 % des incidents de violation de la sécurité proviennent de menaces internes. Les équipes doivent donc aussi réfléchir à la gestion des accès pour les personnes au sein de l’entreprise.
Cloud-Hosted Radius permet d’attribuer des autorisations à chaque utilisateur. Cela redonne aux administrateurs le pouvoir d’accorder ou de retirer à un employé le niveau d’accès qu’il peut avoir à un compte ou à un appareil.
Une autre solution est l' authentification unique (SSO (authentification unique)). Cela permet aux employés de se connecter automatiquement à tous leurs comptes via une authentification unique. En tant qu’administrateur, vous pouvez également attribuer et retirer les identifiants de connexion d’un employé via SSO (authentification unique) lorsqu’il n’utilise plus le compte.
De plus, les modèles de sécurité zero trust contribuent à garantir que tous les utilisateurs sont authentifiés et autorisés avant de pouvoir accéder aux réseaux ou aux ressources. Bien que cela nécessite une authentification récurrente, il s’agit d’un modèle sécurisé qui limite l’accès à ceux à qui il est spécifiquement accordé.
Conclusion : PAM comme solution ultime
Le PAM facilite l’accès et la sécurité pour les équipes RH tout en réduisant les risques liés aux menaces potentielles. Foxpass propose un LDAP et Radius hébergés dans le cloud ainsi que le SSO (authentification unique) pour votre entreprise afin de protéger vos informations contre toute personne y ayant déjà eu accès. Et si vous utilisez Google Workspace, Okta ou Office365 dans votre flux de travail RH, nous nous intégrons désormais à ces services.
Découvrez-en plus sur les fonctionnalités de Foxpass et sur la manière de mettre en place de meilleurs protocoles de sécurité au sein de vos équipes RH et IT afin de prévenir d’éventuelles violations.
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