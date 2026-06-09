Il existe un équilibre délicat entre sécurité et praticité. Si vous rendez l’authentification trop facile, les pirates informatiques et autres acteurs malveillants peuvent passer entre les mailles du filet, mais si elle est trop complexe, vous perdrez en productivité et rendrez vos employés fous. Les clés Secure Shell (SSH) permettent de trouver cet équilibre, en offrant une authentification sécurisée pour les processus automatisés et en mettant en œuvre l’authentification unique.
Dans cette optique, voyons ce que sont les clés SSH, comment elles sont utilisées et comment Foxpass offre une gestion des clés SSH accessible et conviviale...
Qu’est-ce qu’une clé SSH ?
Une clé SSH est une alternative aux noms d’utilisateur et aux mots de passe comme méthode d’authentification de l’utilisateur. Il est principalement utilisé en présentant un fichier chiffré au service au lieu d’un mot de passe textuel.
Les identifiants d’accès des clés SSH sont échangés dans le protocole Secure Shell, une alternative sécurisée à Telnet non chiffré. Les clés SSH utilisent des techniques cryptographiques pour garantir que toutes les communications vers et depuis le serveur distant se font de manière chiffrée.
Cela fournit un mécanisme sécurisé pour authentifier les utilisateurs à distance, transférer les entrées du client vers l’hôte et relayer la sortie vers le client.
En pratique, chaque utilisateur génère sa propre paire de clés SSH, conserve la clé privée sur sa machine et installe la clé publique sur les serveurs auxquels il doit accéder.
Comment les clés SSH sont-elles utilisées ?
Les clés SSH sont similaires aux mots de passe, car elles accordent un accès aux utilisateurs et aident à authentifier leur identité, en déterminant qui peut accéder à quels systèmes. Les clés SSH établissent des connexions sécurisées qui chiffrent les données, permettant aux utilisateurs de se connecter et de travailler en toute sécurité sans craindre qu’une quelconque interception ne se produise.
Par conséquent, SSH offre un haut niveau de sécurité et de confidentialité lors de la connexion (même à distance), de l’envoi de données et du transfert de fichiers.
Les clés SSH sont principalement utilisées pour se connecter à des serveurs Linux. Ces serveurs fonctionnent en arrière-plan pour alimenter la plupart des sites web et des applications.
Les ingénieurs logiciels doivent se connecter en permanence à ces serveurs pour déployer du code, corriger des bugs et configurer les paramètres. Les clés SSH leur permettent d’accéder facilement aux serveurs sans avoir à se connecter et se déconnecter constamment, tout en maintenant l’authentification, ce qui garantit efficacité et sécurité.
Gestion des clés SSH
Cependant, les clés SSH peuvent présenter un nouveau défi, car gérer un très grand nombre de clés peut être un processus complexe. Lorsque les entreprises ne mettent pas en place de processus de provisionnement et de révocation pour les accès basés sur des clés, ou qu’elles n’ont aucune trace de qui a provisionné quelles clés et pour quoi, cela peut introduire de nouveaux risques de sécurité.
La gestion des clés SSH est donc essentielle pour garantir la sécurité lors du provisionnement des clés SSH. La gestion des clés SSH comprend :
Gestion des identités et des identifiants
Provisionnement et révocation des clés SSH
Mise en œuvre de la gestion des accès privilégiés
Disposer de plans de réponse aux incidents et de reprise après sinistre
Avec une gestion appropriée des clés SSH, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs reçoivent rapidement les clés et identifiants dont ils ont besoin pour travailler, gérer qui a accès à quoi, et supprimer les identifiants lorsqu’ils ne sont plus nécessaires, afin de garantir la sécurité de vos systèmes.
Pourquoi Foxpass est une excellente alternative à la gestion manuelle des clés SSH
Si vous avez besoin d’une solution puissante pour vous aider à gérer les clés SSH, Foxpass offre le moyen le plus simple et le plus sécurisé de gérer vos clés SSH et de protéger vos serveurs. La fonctionnalité de gestion des clés SSH de Foxpass permet aux ingénieurs d’ajouter leurs clés publiques à Foxpass, afin qu’ils puissent se connecter aux machines Linux compatibles avec Foxpass depuis leurs propres ordinateurs, ce qui permet une gestion en libre-service des clés SSH.
De plus, Foxpass propose plusieurs fonctionnalités conçues pour simplifier la gestion des clés SSH, comme l’accès temporaire et la correspondance d’hôtes basée sur des modèles. Cela offre une gestion et un contrôle des accès efficaces et sécurisés, en s’intégrant parfaitement à vos clés SSH.
Ce n’est là qu’une des nombreuses façons dont Foxpass offre une sécurité de niveau entreprise à un prix abordable et accessible. Avec Foxpass, vous pouvez assurer la sécurité de vos réseaux et appareils sans compromettre la rapidité ni l’efficacité.
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