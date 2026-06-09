Pourquoi Foxpass vaut le coup

Foxpass, comme tout bon outil DevOps ou IT, est conçu pour faire gagner du temps et de l’argent à votre entreprise. Cela facilite la gestion des répertoires et réduit les coûts de développement grâce à une sécurité, une automatisation et une efficacité accrues.
Prenons donc un instant pour découvrir Foxpass, ce qu’il fait et les économies qu’il peut apporter à votre entreprise, de quoi largement justifier l’investissement initial.
Sécurité
Le principal avantage de Foxpass pour votre entreprise est l’amélioration qu’il apporte à votre sécurité. Foxpass protège les parties les plus sensibles de votre infrastructure en tenant les utilisateurs non autorisés à distance, sans ajouter d’obstacles inutiles pour les utilisateurs autorisés. En général, les avantages d’une sécurité renforcée peuvent être difficiles à mesurer, mais pensez à ceci : combien vaut l’accès à vos hôtes ? Votre code source ? Vos outils internes ?
Foxpass peut empêcher tout accès illicite à ces systèmes en limitant l’accès aux hôtes Wi-Fi et SSH aux employés actifs disposant d’identifiants valides. Si vous utilisez des identifiants partagés, vous devez penser à faire tourner les identifiants et à mettre à jour vos hôtes chaque fois que quelqu’un part ou qu’un contrat prend fin. Tout processus manuel représente un risque potentiel pour la sécurité, surtout à mesure que vous changez d’échelle.
Foxpass facilite la rotation des clés SSH et des mots de passe de vos employés. Parallèlement, il consigne toutes les tentatives de connexion LDAP et RADIUS afin de détecter toute activité malveillante et de sécuriser vos réseaux.
Automatisation
Foxpass aide également à automatiser les tâches administratives standard. Pensez au temps nécessaire pour ajouter ou supprimer un utilisateur de vos hôtes : que vous gériez manuellement l’accès SSH ou utilisiez un script Puppet ou Chef, vous devez répéter le processus à chaque fois que vos effectifs changent. C’est beaucoup de tâches chronophages qui grignotent votre journée à chaque embauche ou départ.
Cela peut être un problème particulièrement aigu lorsque vous travaillez avec des stagiaires ou des sous-traitants qui ne sont là que pour quelques mois. S’il faut quelques jours pour les configurer, cela représente un temps considérable pendant lequel ils ne peuvent pas faire leur travail.
Avec Foxpass, vous pouvez les configurer en un temps record, le temps qu’il faut pour créer leur compte e-mail.
Pensez aussi à ce qui se passe lorsque vous modifiez votre mot de passe Wi-Fi®; vous devez l’annoncer à toute l’entreprise et attendre que tout le monde mette à jour ses clients. De petites distractions comme celle-ci peuvent s’accumuler tout au long de la journée de travail.
Avec Foxpass, chacun utilise son mot de passe personnel pour se connecter au Wi‑Fi®. Foxpass aide à automatiser la gestion des clés SSH, des mots de passe et des autorisations d’hôte, et si cela ne suffit pas, il dispose aussi d’une API simple sur laquelle vous pouvez vous appuyer.
Productivité
Travailler avec LDAP ou RADIUS n’est pas une tâche standard pour la plupart des développeurs logiciels. Leur méconnaissance de ces protocoles entraîne des délais de projet plus longs, un débogage plus difficile et un ralentissement général du développement. Ce temps consacré au développement détourne votre attention de l’activité principale de votre entreprise.
Faire travailler vos ingénieurs sur des projets internes réduit votre efficacité et vous empêche de développer des fonctionnalités orientées client. Vous ne couperiez pas un arbre juste pour fabriquer un bureau, alors pourquoi demander à vos développeurs de créer un serveur LDAP ou RADIUS ? Toute notre attention chez Foxpass est consacrée à maintenir les serveurs LDAP et RADIUS opérationnels 24 h/24, 7 j/7.
De plus, Foxpass est conçu pour évoluer avec votre trafic. Nous faisons de la disponibilité notre priorité et pouvons absorber les pics de charge lorsque vous lancez de nouveaux serveurs. Notre équipe d'astreinte se concentre sur la maintenance de ces serveurs, afin que vos ingénieurs n'aient pas à le faire.
Si vous souscrivez à notre plus grand forfait standard (qui peut prendre en charge jusqu’à 50 ingénieurs et 200 employés), Foxpass ne coûte que 3 000 $ par an. En utilisant des estimations très prudentes de engineerworth.com, si l’un de vos 50 ingénieurs consacre seulement une semaine de travail sur toute l’année à mettre en place, configurer et maintenir un serveur LDAP minimaliste, cela coûterait plus cher qu’un abonnement à Foxpass. Cette estimation ne tient pas non plus compte des coûts d’hébergement, qui pourraient s’élever à quelques centaines de dollars par an au minimum.
De plus, vous devez vous assurer que l’ingénieur chargé de la maintenance de ce système reste dans l’entreprise, car tout futur administrateur aura besoin de beaucoup de temps pour se familiariser avec celui-ci et le maintenir en fonctionnement. Les coûts de développement en interne peuvent rapidement dépasser les avantages.
Foxpass vous évite d’avoir à gérer vous-même un serveur LDAP et RADIUS et vous offre une tranquillité d’esprit en matière de sécurité, le tout à un excellent prix !
Quelle que soit la façon dont vous le voyez, Foxpass apporte aux entreprises à la fois de grands avantages et d’importantes économies. Avec Foxpass, vous pouvez sécuriser votre réseau, gagner du temps et améliorer l’efficacité dans toute votre entreprise, alors qu’attendez-vous ? Démarrez un essai gratuit de 30 jours dès aujourd’hui ! Nous sommes même gratuits pour les entreprises de moins de 5 ingénieurs et de 10 employés au total.
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