Un va-et-vient de prestataires peut poser un risque de sécurité si vous ne gérez pas correctement les autorisations. Les équipes d’ingénierie sous contrat se composent de travailleurs qui ne travaillent que pendant une courte période, et dans une situation où de nombreux employés entrent et sortent au fil d’une saison, il peut y avoir un risque de failles de sécurité et de logiciels malveillants.
Les sous-traitants qui viennent de partout et vont n’importe où ont accès à des informations et à des systèmes de grande valeur. Cela rend votre entreprise vulnérable aux failles de sécurité non seulement pendant leur emploi, mais même après leur départ.
Par exemple, en 2017, un ancien employé de Tesla a piraté les informations confidentielles et les secrets commerciaux de l'entreprise, en transférant les données à des tiers au moyen d'un logiciel installé sur le système informatique qui continuait de fonctionner même après son départ de l'entreprise.
Les mesures de sécurité doivent être prises au sérieux, et la première étape consiste à mettre en place un système de gestion des accès qui inclut des outils tels que les certificats PKI, Cloud LDAP et RADIUS, l’authentification unique (SSO), etc. Cela vous aide à suivre et à surveiller les membres de votre équipe à mesure qu’ils arrivent et repartent.
Si vous ne savez pas par où commencer avec les outils de gestion des accès à privilèges (PAM), voici un guide pratique pour vous aider à démarrer rapidement avec de meilleures pratiques de sécurité :
Accès juste-à-temps (JIT)
L’accès Just-in-Time (JIT) consiste à accorder à un utilisateur un accès aux réseaux selon les besoins. En tant qu’administrateur, vous pouvez accorder ce privilège à un utilisateur pendant une durée prédéfinie avant qu’il ne vienne travailler sur un compte partagé.
Cela permet de réduire le risque de violations, car des privilèges accordés plus longtemps que prévu peuvent laisser vos serveurs vulnérables aux pirates informatiques et/ou aux employés malveillants. Assurez la sécurité en supprimant l’accès permanent des utilisateurs avant qu’ils n’arrivent.
Vous pouvez le faire via une plateforme PAM tout-en-un comme Foxpass, qui propose de puissants outils de gestion des accès, conviviaux et faciles à déployer dans votre infrastructure.
Certificats numériques PKI/SCEP
Les certificats numériques sont le moyen le plus fiable de garantir une authentification utilisateur sécurisée à un compte, un service ou un appareil. Les certificats numériques PKI permettent à un administrateur de fournir un accès à d’autres personnes grâce au chiffrement et de signer des données.
Ce système permet à un utilisateur d’accéder à un compte, un appareil ou un service sans avoir besoin d’un nom d’utilisateur ou d’un mot de passe pour un compte partagé. Ainsi, après le départ d’une personne de l’entreprise, vous gardez une visibilité sur qui se trouve sur vos pages web, VPN, Wi-Fi® et autres formes de systèmes d’authentification multifacteur.
RADIUS avanc�é
RADIUS hébergé dans le cloud est un système qui permet d’accorder aux utilisateurs un accès temporaire grâce à des identifiants de connexion personnalisés qui les connectent à un réseau d’entreprise partagé. Comparé au fait de partager le même nom d’utilisateur et mot de passe pour permettre à chaque utilisateur d’accéder à Internet, où n’importe qui peut partager le mot de passe avec n’importe qui d’autre, vous pouvez suivre qui utilise votre compte partagé. Pour une équipe de sous-traitants expérimentés, vous pouvez également configurer les identifiants de leur compte afin qu’ils n’aient plus accès au réseau Wi‑Fi® lorsqu’ils partent.
Authentification unique pour les produits utilisant SAML
Une autre solution est l’authentification unique (SSO). Cette fonctionnalité permet à un employé de se connecter à ses comptes en un clic, sans avoir besoin d’un nom d’utilisateur ni d’un mot de passe. Le SSO (authentification unique) de Foxpass vous permet d’accorder et de retirer aux employés l’accès aux comptes partagés. Ces comptes incluent des fournisseurs comme AWS et Github et se connectent automatiquement à tous les comptes via le SSO (authentification unique).
Cet outil vous permet également de retirer les autorisations du compte d’un ingénieur après son départ, ou même une fois qu’il n’utilise plus le compte alors qu’il est encore en période de travail.
Enregistrement de la session
Les enregistrements de session permettent à l’administrateur de revenir sur une session, de voir ce qui n’a pas fonctionné dans le code et d’apporter les modifications nécessaires. Cela aide non seulement au débogage, mais aussi au suivi des utilisateurs en ligne.
Vous pouvez rejouer à tout moment les sessions SSH enregistrées de vos utilisateurs, et les administrateurs peuvent effectuer une recherche par mot-clé ou horodatage. Non seulement vous pouvez savoir qui a modifié le code dans les cas où un code a été compromis, mais cela vous permet aussi de modifier le code concerné en temps réel.
En bref
Que vous soyez une entreprise en croissance, de grande taille ou de taille intermédiaire, l’imprévisibilité augmente à mesure que votre réseau d’employés fluctue au fil des saisons. Le coût financier et réputationnel d’une violation peut prendre des années à votre entreprise pour s’en remettre. Avec une gestion des accès comme Foxpass, vous pouvez toutefois vous assurer que vos comptes et vos réseaux restent sécurisés.
Nous proposons des produits de qualité comme SSO (authentification unique), l’enregistrement de session, RADIUS et les systèmes de certificats numériques à un prix abordable. Vous pouvez consulter notre page des fonctionnalités pour en savoir plus ou contacter un représentant à l’adresse help@foxpass.com.
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