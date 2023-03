La división robótica de Yamaha Motor utiliza Splashtop para prestar asistencia informática remota a los dispositivos IoT

Acerca de Yamaha Motor Co.

Yamaha Motor Co., Ltd. es un fabricante japonés de motocicletas, productos náuticos como embarcaciones y motores fueraborda y otros productos motorizados. La división de Robótica se centra en el desarrollo y la venta de equipos de tecnología de montaje superficial (SMT) o máquinas pick-and-place (P&Ps), robots industriales y helicópteros no tripulados.

Acerca de Splashtop On-Prem

Splashtop On-Prem es una solución de acceso remoto autoalojada, rápida y segura. Con Splashtop On-Prem, las organizaciones no solo pueden dar a los empleados acceso remoto a los ordenadores, sino también permitir que el departamento de TI acceder, gestionar y ofrecer asistencia a distancia a los dispositivos.

