La división robótica de Yamaha Motor utiliza Splashtop para prestar asistencia informática remota a los dispositivos IoT
Reducción del tiempo de resolución de problemas y mantenimiento de dispositivos IoT con Splashtop On-Prem
Resumen
Una de las principales prioridades de los clientes de Yamaha en el sector de la tecnología de montaje superficial (SMT) es mejorar la productividad de fabricación. Esto significa que el equipo de la empresa SMT de Yamaha recibe varias peticiones de personalización de equipos y debe decidir rápidamente si las peticiones de los clientes pueden realizarse.
La empresa SMT de Yamaha comercializa y fabrica internamente, bajo una sola marca, todos los equipos de montaje superficial necesarios para las placas electrónicas IoT. Esto les permite vincular eficazmente todos los productos y piezas y tener un proceso técnico, de fabricación y de ventas integrado. Como resultado, la empresa SMT de Yamaha puede satisfacer las peticiones de personalización de sus clientes y eso les da una ventaja sobre sus competidores.
Además de maquinaria industrial, su empresa SMT introdujo una oferta de servicio de mantenimiento a distancia proporcionando un número de contacto de asistencia específico para el cliente para consultas y problemas sobre productos. Desde que su empresa SMT implementó Splashtop como solución de asistencia informática remota, sus técnicos pudieron acortar significativamente los plazos de respuesta y resolución para deleite de sus clientes.
El Sr. Masanobu Miyamoto, Jefe de Desarrollo de Development Group, y el Sr. Miharu Masui, Jefe de Servicios de Información del Grupo SMT, comparten su experiencia con Splashtop.
De Yamaha SMT Group
El uso de Splashtop On-Prem para la asistencia informática remota ha reducido significativamente la carga de trabajo de nuestros técnicos y clientes.
Mr. Miharu Masui, Chief of Information Services
De Yamaha SMT Group
Al introducir Splashtop, creemos que hemos conformado un entorno que facilita la prestación de servicios de mantenimiento a distancia de forma totalmente ininterrumpida.
Mr. Masanobu Miyamoto, Chief of Development
El reto: reducir el tiempo de resolución y solucionar rápidamente los problemas de los clientes
La empresa SMT de Yamaha comercializa y fabrica internamente, bajo una sola marca, todos los equipos de montaje superficial necesarios para las placas electrónicas IoT. Esto les permite vincular eficazmente todos los productos y piezas y tener un proceso técnico, de fabricación y de ventas integrado. Como resultado, la empresa SMT de Yamaha puede satisfacer las peticiones de personalización y eso les da una ventaja sobre sus competidores.
Antes de usar Splashtop, el Sr. Miharu Masui, Jefe de Servicios de Información, SMT Group y su equipo de TI identificaban la causa de los problemas técnicos recopilando información de su equipo SMT basado en Windows e intercambiando información con los clientes a través de archivos, correos electrónicos y fotografías.
Además de maquinaria industrial, su empresa SMT introdujo una oferta de servicio de mantenimiento a distancia. Crearon un número de contacto de asistencia técnica específica para el cliente para consultas y problemas de productos.
El Sr. Masui dijo: "Cuando se producía un problema, acortar el tiempo de reparación y recuperación era una cuestión importante. Para resolver los problemas, se solían sustituir piezas del equipo. Los ingenieros del servicio técnico tendrían que desplazarse físicamente y realizar las reparaciones. Por lo tanto, fue bastante difícil reducir drásticamente el tiempo de viaje y el tiempo de trabajo de los ingenieros del servicio técnico, dado el proceso actual".
Como no se podía acortar el tiempo de envío del ingeniero del servicio técnico, el Sr. Masui y su equipo decidieron acortar el tiempo desde que el cliente se ponía en contacto con ellos para identificar la causa, antes de enviar al propio ingeniero. Para ello, eligieron Splashtop On-Prem.
La solución: La empresa SMT de Yamaha utiliza la solución local de Splashtop para prestar asistencia remota a sus dispositivos IoT
Con Splashtop, el servicio de mantenimiento remoto de la empresa SMT de Yamaha obtiene primero información precisa y rápida sobre la causa raíz del problema, al acceder de forma remota directamente a los dispositivos IoT SMT.
El Sr. Masui dijo: "Hasta ahora, teníamos que comunicar verbalmente al cliente el estado de las pantallas de funcionamiento y los métodos de funcionamiento. Como resultado, a veces nos sentíamos frustrados y estresados entre nosotros. Sin embargo, al poder acceder directamente al dispositivo y adquirir el historial de errores y los registros de funcionamiento, pudimos reducir ese estrés de una vez por todas".
Principales razones por las que la empresa SMT de Yamaha eligió Splashtop On-Prem:
Implantación local: Para cumplir con sus estrictos requisitos de seguridad, su empresa SMT quería una solución autoalojada, y Splashtop les ofrecía esta opción. Desplegaron el Splashtop Gateway in situ e instalaron el Splashtop Streamer en los equipos SMT de todo el mundo para permitir el acceso remoto.
Alto rendimiento y seguridad potente: Splashtop proporcionó a sus técnicos conexiones remotas fiables que les permitieron llevar a cabo sin estrés sesiones de solución de problemas y reparación con sus clientes. Splashtop también cumplía con todos sus requisitos desde el punto de vista de la seguridad.
Adecuado para la asistencia remota y la formación de usuarios: El Sr. Masui dijo: "Como podemos compartir nuestra pantalla con el cliente y viceversa, y controlar el ratón, podemos incluso formar a los usuarios. Impartir una formación de usuario debidamente guiada, y ser capaz de reproducir los problemas que tiene el cliente, mejora su destreza. Podemos formar con seguridad a nuestros clientes, especialmente a los usuarios recién incorporados. Estamos ahí siempre que nos necesitan.
"Podemos adquirir información de forma segura y más precisa que antes, sin perder tiempo, y dar rápidamente el siguiente paso necesario en el equipo del cliente. El uso de Splashtop On-Prem para el soporte remoto ha reducido significativamente la carga de nuestros técnicos y clientes.
El Sr. Masanobu Miyamoto, jefe de desarrollo, grupo de desarrollo, añadió: "Con la adquisición de Splashtop, creemos que hemos creado un entorno que facilita la prestación de servicios de mantenimiento remoto de forma ininterrumpida".
Resultados: Sacarle partido a Splashtop para planes de expansión en el extranjero
Yamaha tiene previsto ampliar su empresa SMT más allá de Japón. El Sr. Miyamoto afirmó: "Estamos pensando en expandirnos al extranjero en un futuro no muy lejano. Creemos que China, Europa y América también están muy predispuestas a incorporar el IoT".
Actualmente, los concesionarios y distribuidores ayudan al equipo a atender a sus clientes extranjeros. Debido a la diferencia horaria y a las barreras lingüísticas, se produjo un retraso significativo en la transmisión de la información necesaria para solucionar los problemas. También existía la posibilidad de que se pasara por alto información esencial. El Sr. Masui dijo: "Ahora, al prestar servicios de mantenimiento remoto con Splashtop, podemos adquirir datos directamente del equipo y captar con precisión cuándo, dónde y qué ocurrió".
Aprovechando una plataforma de soporte remoto IoT como Splashtop, el negocio SMT de Yamaha puede expandirse globalmente y ayudar a apoyar eficazmente a los clientes en todo el mundo.
Detalles
Acerca de Yamaha Motor Co.
Yamaha Motor Co., Ltd. es un fabricante japonés de motocicletas, productos náuticos como embarcaciones y motores fueraborda y otros productos motorizados. La división de Robótica se centra en el desarrollo y la venta de equipos de tecnología de montaje superficial (SMT) o máquinas pick-and-place (P&Ps), robots industriales y helicópteros no tripulados.
Acerca de Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem es una solución de acceso remoto autoalojada, rápida y segura. Con Splashtop On-Prem, las organizaciones no solo pueden dar a los empleados acceso remoto a los ordenadores, sino también permitir que el departamento de TI acceder, gestionar y ofrecer asistencia a distancia a los dispositivos.
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