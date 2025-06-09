TechCastles permite la producción cinematográfica a distancia con Splashtop
Estudiantes y editores acceden a distancia a sofisticadas herramientas de la industria cinematográfica y trabajan desde cualquier lugar
Resumen
TechCastles Media Services® desempeña un papel fundamental en la industria cinematográfica de Georgia. Actuando como proveedor de servicios gestionados (MSP), la empresa implanta y supervisa infraestructuras informáticas para entornos escolares relacionados con el cine, estudios cinematográficos e instalaciones de posproducción.
Recientemente, una importante escuela de cine situada en Georgia tenía problemas para proporcionar acceso remoto de alta calidad tanto a sus alumnos como a sus socios de edición con sede en California. La solución de acceso remoto que tenían no era fiable y menoscababa la productividad. Con el semestre escolar y los proyectos cinematográficos ya en marcha, la escuela necesitaba que TechCastles le proporcionara rápidamente una solución rápida y potente para mejorar el rendimiento de su acceso remoto.
TechCastles implantó Splashtop y, en cuestión de horas, tanto los alumnos como los editores obtuvieron acceso a los sistemas y herramientas que necesitaban, realizando la producción remota de películas con niveles óptimos de calidad y rendimiento.
El reto: Permitir el trabajo y el aprendizaje a distancia de alta calidad
En el campus de la escuela de cine TechCastles, muchos alumnos trabajan con Mac y utilizan herramientas de producción cinematográfica altamente especializadas. Sin embargo, más allá del aprendizaje presencial, la escuela también debe proporcionar un acceso remoto fiable al software y las herramientas de producción de la escuela por tres razones:
Muchos de los alumnos viven lejos de la escuela, en regiones dispersas de Georgia, lo que los convierte en alumnos a distancia a tiempo completo que realizan el 100 % de sus tareas fuera del campus.
Los alumnos presenciales suelen acceder a herramientas y sistemas a distancia, sobre todo cuando trabajan en tareas importantes que van más allá del aula.
El centro colabora con editores de California que necesitan acceso remoto a sus sistemas de posproducción.
Poco después de que comenzara el semestre escolar, los alumnos y el profesorado tardaron poco en experimentar problemas mientras trabajaban a distancia con su software y herramientas de posproducción, concretamente la estación de trabajo de audio digital Avid Pro Tools y el software Avid Media Composer. De repente, los alumnos colapsaron los teléfonos de asistencia de TechCastles. "Los alumnos nos decían que la solución de acceso remoto existente era incapaz de sincronizar correctamente el audio con el vídeo. Y, si no puedes sincronizar correcta y rápidamente, los editores se enfadan", explicó Margaret Chu, socia de TechCastles.
Tras investigar más a fondo, Chu descubrió que la solución de acceso remoto existente no podía modificarse para sincronizar correctamente el audio con ninguno de los productos Avid. "En nuestro sector no puede darse esa situación", declaró. "Avid es el líder del mercado y una herramienta de acceso remoto debe integrarse perfectamente con el software y las herramientas de Avid".
TechCastles necesitaba encontrar rápidamente una nueva solución de acceso remoto. Además, la solución tendría que proporcionar integraciones sencillas, intuitivas y potentes que funcionaran bien con software, sistemas y herramientas complejos.
La solución: Acceso remoto sencillo y de alto rendimiento
Cuando el equipo de TechCastles evaluó las soluciones de acceso remoto, acordó que la solución ideal tendría que disponer de tres características probadas, entre ellas:
Alto rendimiento
Fácil de desplegar
Intuitiva para los usuarios
Después de investigar varias soluciones de acceso remoto, TechCastles seleccionó Splashtop Remote Access. "Splashtop lo ofrece todo para un entorno combinado de aprendizaje-trabajo para usuarios remotos", dijo Chu.
En cuanto a la necesidad de un rendimiento potente, Chu destacó las conexiones de alta velocidad de Splashtop y la transmisión y el sonido de calidad HD. "Splashtop no solo es rápido, todo se ve y se oye con la máxima calidad y todo está sincronizado", dijo Chu.
TechCastles descubrió que la implantación de Splashtop era mucho más sencilla que la solución de acceso remoto anterior. "Pude desplegar Splashtop en 150 ordenadores en muy poco tiempo. Solo tengo que hacer clic, arrastrar y soltar direcciones de correo electrónico para introducir personas en el sistema", explicó Chu. "Antes de Splashtop, tenía que introducir manualmente el nombre de cada usuario, su dirección de correo electrónico, su acceso específico y los permisos y restricciones de las aplicaciones y luego guardar toda esa información. Fue todo un quebradero de cabeza".
Sus alumnos consideran que el acceso remoto Splashtop es fácil de usar. ¿Cómo lo sabe Chu? Explica que los alumnos nunca se expresan cuando todos los sistemas funcionan bien. "Pero, cuando las cosas van mal, me lo hacen saber", dijo Chu riendo. "Solía hacer llamadas de campo en mitad de la noche por problemas de acceso remoto. Ahora, con Splashtop, nunca recibo llamadas y puedo dormir del tirón".
Resultados: Aumento de la productividad y ahorro inesperado
TechCastles informa de que no han tenido problemas de acceso remoto —tanto para alumnos como para editores— desde que implantaron Splashtop. Además, Chu pudo implantar Splashtop en 150 ordenadores de aula estándar y en 25 ordenadores adicionales centrados en Avid Pro Tools para cuando los alumnos necesitaron acceder a ellos.
Chu señaló que TechCastles ha ahorrado tiempo y recursos valiosos gracias a la elección de Splashtop. "Con la anterior solución de acceso remoto, otro miembro del equipo y yo teníamos que dedicar dos días enteros a poner en marcha a todos los alumnos y eso para cada clase. Splashtop nos facilitó mucho las cosas", afirmó.
Por último, TechCastles ahorró dinero pasándose a Splashtop. "Con Splashtop se ahorran costes, sin duda", dijo Chu. "Siempre que puedes hacer más por los clientes y hacerlo a menor coste, te aseguras una relación mutuamente beneficiosa a largo plazo".
Detalles
Acerca de TechCastles Media Services
TechCastles se encuentra a caballo entre los ámbitos de la colaboración, la innovación y las soluciones. Con sede en Georgia, prestan ayuda con servicios remotos de TI, ciberseguridad, AVID y asistencia técnica.
Acerca de Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access es una solución de acceso remoto de alto rendimiento para particulares y equipos. Los usuarios pueden controlar su ordenador y acceder a todas las aplicaciones, archivos y datos mientras disfrutan de una experiencia de streaming 4K con un retraso mínimo y un rendimiento de más de 40 fps. Disfruta de varias funciones de acceso remoto y trabaja productivamente desde casa.
Testimonios de los clientes
Con la anterior solución de acceso remoto, otro miembro del equipo y yo teníamos que dedicar dos días enteros a poner en marcha a todos los alumnos y eso para cada clase. Splashtop nos facilitó mucho las cosas.
Margaret Chu, socia en TechCastles