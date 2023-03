Cómo Olivier Palatre empezó a trabajar desde casa con recursos mínimos y necesidades únicas

Debido al COVID-19, muchas empresas en Francia se vieron obligadas a recurrir a la tecnología digital para reemplazar el entorno de trabajo tradicional.

Olivier Palatre, arquitecto jefe y director de Olivier Palatre Architects, explica cómo su equipo exploró varias alternativas antes de elegir Splashtop Business Access, una solución de software de acceso remoto que permite a las organizaciones trabajar desde casa y ofrecer asistencia remota a los empleados.

El desafío: asegurar la continuidad durante el cambio al ámbito digital con recursos mínimos y necesidades únicas

La COVID-19 ha lanzado al mundo a una revolución digital de la oficina tradicional, que ha dejado a muchas empresas luchando por ajustarse a esta nueva norma. Para Olivier Palatre y su equipo, esto significó encontrar una manera de permitir a todo el equipo trabajar desde casa a distancia en el mismo ordenador, pero también tener la capacidad de ver los cursores del ratón de los demás mientras intercambian ideas y debaten sobre diseños arquitectónicos. Aunque había muchas soluciones en el mercado, sólo una satisfacía las necesidades del equipo de Olivier.

"Buscábamos una solución de acceso remoto que nos permitiera trabajar desde casa accediendo a nuestros escritorios a distancia", explica Olivier. Él y su equipo de cinco arquitectos investigaron y evaluaron diversos programas, y eligieron primero TeamViewer. El producto de esta organización no cumplía las expectativas del equipo de Oliver: las conexiones remotas en el mismo escritorio se retrasaban y, en consecuencia, no eran las mejores para ejecutar varias sesiones remotas. Era difícil gestionar varios usuarios que se conectaban simultáneamente a la misma máquina y los usuarios no podían ver los cursores del ratón de los demás.

Aunque esto podría considerarse un detalle menor, Olivier y su equipo estaban muy orientados al detalle. "En todos nuestros proyectos, nos gusta trabajar en la geometría general y hasta el último detalle", cuenta Olivier. Ver los cursores de los demás al trabajar a distancia era vital en este nivel de detalle. Fue entonces cuando llegó Splashtop.

Splashtop Remote Access: las características adecuadas al precio correcto y en el momento oportuno

Splashtop ofrecía streaming 4K, baja latencia y permitía a los usuarios conectarse simultáneamente a la misma máquina sin lag. También venía con una función poco habitual en otros programas de acceso remoto: la posibilidad de ver el cursor del ratón de todos los usuarios remotos conectados en la sesión. Esta función crucial en sesión permitió a Olivier y a su equipo disfrutar del nivel de detalle que necesitaban, ya que permitía discutir los diseños en un entorno de acceso remoto fluido y rápido.

Además de estas funciones únicas, Splashtop permitió que el equipo de arquitectura recibiera asistencia informática remota de su técnico de TI remoto y ofreció precios bastante competitivos. Con un precio por volumen con descuento inferior a €4.58 al mes/por usuario, cambiar a Splashtop puede ahorrarte al menos un 50 % en comparación con TeamViewer. Por eso Splashtop está reconocida como la solución de acceso remoto con mejor relación calidad-precio del mercado.

Al final, Olivier dijo que "descubrieron que Splashtop era la herramienta adecuada para satisfacer nuestras necesidades únicas porque tenía un precio competitivo, era fácil de usar e incluía todas las funciones para satisfacer nuestras necesidades".