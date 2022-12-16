La Tecnocreativa ofrece una enseñanza híbrida altamente valorada y amplía su oferta de programas
Cómo atender a estudiantes de 40 países con acceso remoto programado a salas de informática de alta gama utilizando Splashtop Enterprise para salas de informática remotas
De un vistazo
Desafío
La Tecnocreativa necesitaba buscar una manera de que los alumnos presenciales y virtuales pudieran acceder a las estaciones de trabajo industriales en 3D de los ordenadores del campus sin tener que instalar y ejecutar programas en sus dispositivos personales.
Solución
Aprovecharon Splashtop Enterprise para salas de informática remotas para que todos los estudiantes pudieran acceder a los mismos recursos. Esto equiparó las cosas y trasladó sus programas educativos a todo el mundo.
Resultados
La Tecnocreativa optimizó los recursos y amplió sus programas, al tiempo que obtuvo una puntuación de 4,8/5 en sus programas online e híbridos.
De La Tecnocreativa
Con Splashtop, podemos permitir que tanto los estudiantes físicos como los que estén a distancia accedan a los mismos recursos, eliminando las barreras geográficas y compartiendo nuestros programas educativos con todo el mundo.
Iñigo Becerril - Co-founder
El reto: Facilitar el acceso a software industrial y 3D de alta potencia para el aprendizaje híbrido
La Tecnocreativa es una escuela de diseño y tecnología líder en el mundo hispanohablante y un referente internacional en Moda Digital, Avatares, Entornos Virtuales, Alta Costura y Metaverso. Ofrecen programas educativos de vanguardia y formación continua a más de 2000 alumnos ubicados en más de 40 países de todo el mundo.
El cofundador, Iñigo Becerril, supervisa todo el contenido audiovisual de los productos educativos, las clases y otros proyectos EdTech con un equipo de 30 profesionales y más de 100 profesores. Parte de su trabajo diario consiste en proporcionar a cada departamento específico (por ejemplo, Comercial, Marketing, Cursos online, Másteres, etc.) el tipo de contenido adecuado.
La Tecnocreativa necesitaba implementar programas de educación híbrida para que los estudiantes pudieran asistir a las clases y utilizar los recursos independientemente de su ubicación. Iñigo también quería que los estudiantes pudieran acceder al software 3D e industrial altamente especializado en los ordenadores del campus sin tener que instalarlo físicamente en sus dispositivos personales.
"Necesitábamos salvaguardar la seguridad de nuestra infraestructura y, al mismo tiempo, permitir a los estudiantes programar sesiones y conectarse a distancia para que nuestras licencias de hardware y software fueran rentables", explica Iñigo. Necesitaba una solución segura que permitiera a la escuela asignar ordenadores a cada alumno, para que pudieran tener una experiencia presencial desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
La solución: Ofrecer acceso remoto a estudiantes de todo el mundo con Splashtop Enterprise para salas de informática remotas
Antes de implantar Splashtop Enterprise para salas de informática remotas, Iñigo investigó y probó ocho soluciones distintas (entre ellas AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn y RemotePC), e incluso consideró la posibilidad de utilizar túneles VPN. Ninguna de ellas se ajustaba a los fines educativos.
"Splashtop era la única solución que nos permitía un control total, gracias al acceso programado para los alumnos. Esto permitió a nuestra escuela maximizar los recursos y prestar una asistencia eficiente a una mezcla de usuarios físicos y virtuales".
Con Splashtop Enterprise for salas de informática remotas, La Tecnocreativa pudo:
Implantar un programa de aprendizaje híbrido integral.
Esto permite a los estudiantes tener acceso remoto completo a estaciones de trabajo de gama alta. Y utilizar software industrial y 3D que consume muchos recursos y que, de lo contrario, habría necesitado una instalación física.
Permitir a los estudiantes acceder remotamente a los ordenadores de la sala de informática desde cualquier dispositivo, incluidos dispositivos móviles y Chromebooks, independientemente de su sistema operativo.
Programar sesiones remotas y crear grupos de usuarios para la colaboración entre estudiantes.
Permitir al departamento informático proporcionar rápidamente asistencia remota tanto al personal docente como a los alumnos, dando compatibilidad a los dispositivos escolares, así como a ordenadores personales, tabletas y dispositivos móviles.
Optimizar la eficacia de sus recursos y crear un nuevo modelo de negocio atendiendo a estudiantes de todo el mundo.
"Splashtop se adaptó sin problemas, como un verdader guante, y funciona tal y como lo necesitamos".
Resultados: La Tecnocreativa amplía su programa y obtiene altas calificaciones en enseñanza híbrida
La Tecnocreativa desplegó Splashtop en menos de una semana con mínimos ajustes del departamento académico. Iñigo y su equipo implantaron con éxito un programa de aprendizaje híbrido, acogiendo simultáneamente a estudiantes físicos y virtuales en la misma sala informática.
Aunque sus programas educativos necesitan formación práctica y atención al detalle, los estudiantes pudieron programar el acceso a las estaciones de trabajo de alta gama de la escuela y aprender cuando mejor les convenía. Esto permitió a la Tecnocreativa no solo optimizar los recursos y ampliar sus programas, sino también obtener una puntuación de 4,8/5 en sus programas online e híbridos.
"Poder programar el acceso remoto a las estaciones de trabajo del campus resultó ser una herramienta excelente para la educación híbrida. Splashtop nos ayuda a proporcionar a los estudiantes físicos y virtuales acceso a los mismos recursos, eliminando las barreras geográficas y llevando nuestros programas educativos a todo el mundo".