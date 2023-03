BDP consigue que todos los empleados trabajen a distancia en 48 horas durante la crisis del COVID-19

De BDP

Nos planteamos otros productos, pero Splashtop ofrecía una solución competitiva que permitía la gestión a nivel empresarial y la autenticación multifactor. Splashtop nos permitió aprovechar las potentes máquinas preconstruidas que teníamos instaladas con usuarios que accedían a sus escritorios habituales.

Alistair K., Principal and Head of Information Technology and Processes