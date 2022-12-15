BDP consigue que todos los empleados trabajen a distancia en 48 horas durante la crisis del COVID-19
Cómo BDP permite a 1350 empleados trabajar a distancia con Splashtop
Resumen
Alistair Kell, director y responsable de tecnología de la información y procesos de BDP, explica cómo durante la crisis del COVID-19, su empresa —un estudio internacional e interdisciplinar de arquitectos, diseñadores, ingenieros y urbanistas— consiguió que todos los empleados trabajaran a distancia en 48 horas con las soluciones de Splashtop Remote Access.
Cuando llegó el COVID-19, BDP estudió varias opciones para que los empleados pudieran trabajar desde casa. La sensación de urgencia, así como el tamaño de su equipo y los programas informáticos que necesitaban los empleados para trabajar con eficacia, lo convirtieron en todo un reto:
Necesidades de hardware: ¿Tendrían los empleados un ordenador personal desde el que pudieran conectarse en casa o solo tendrían un portátil BDP?
Mantener la infraestructura actual: ¿Cómo podía BDP mantener todo igual sin que se produjeran cambios innecesarios en la infraestructura subyacente de la empresa?
Urgencia y coste: ¿Cómo podría BDP desplegarse rápidamente sin incurrir en un coste excesivo?
Debido a todas estas preocupaciones, BDP creía que todo el proceso para pasar a distancia llevaría al menos dos o tres semanas de alboroto para prepararse. Sin embargo, gracias al equipo informático de BDP y a las soluciones de acceso remoto de Splashtop, no se tardó tanto.
"A las 48 horas de anunciar que el personal podría optar por trabajar desde casa, el proceso fue superllevadero y sin contratiempos como cualquiera podría haber esperado". - Alistair Kell
De BDP
Nos planteamos otros productos, pero Splashtop ofrecía una solución competitiva que permitía la gestión a nivel empresarial y la autenticación multifactor. Splashtop nos permitió aprovechar las potentes máquinas preconstruidas que teníamos instaladas con usuarios que accedían a sus escritorios habituales.
Alistair K., Principal and Head of Information Technology and Processes
El reto: Permitir el teletrabajo cuando el COVID-19 cerró los estudios
Cuando apareció la COVID-19, BDP tuvo que cerrar sus estudios de Shanghái y Singapur durante una época. Esto llevó a BDP a plantearse obtener varias opciones de acceso remoto y a prepararse con antelación antes de que todas sus oficinas se vieran obligadas a cerrar.
“De una base de personal de aproximadamente de 1350 personas en 16 ubicaciones en todo el mundo, ya teníamos a 650 usuarios de ordenadores portátiles que podían conectarse a la red BDP mediante Microsoft Direct Access, lo que permitía trabajar todos los días desde cualquier ubicación”, dijo Alistair Kell, director y responsable de procesos y tecnologías de la información en BDP.
Aunque este sistema funcionaba a la perfección para la mayoría de los programas que utilizaban los empleados de BDP, no era así para Revit, un programa que ayuda a arquitectos y profesionales a trabajar en equipo. Revit no funcionaba bien con varios usuarios conectados: bajo rendimiento, alta latencia y retraso en las interacciones 3D.
Además de Revit, BDP tenía más de 400 títulos de software distintos que debían instalarse en la máquina de cada usuario si querían utilizarlos para trabajar a distancia. "Habría sido una tarea imposible instalarlas todas de forma nativa, ya que muchas no funcionaban en absoluto cuando estaban fuera de las LAN", dijo Kell.
La solución: BDP transforma su empresa al terreno del teletrabajo en 48 horas con Splashtop
Splashtop Remote Access permitió a los empleados de BDP acceder de forma remota a sus máquinas de trabajo como si estuvieran sentados frente a ellas. Así, ya no era necesario instalar ningún software de forma nativa en los portátiles y el trabajo a distancia podía habilitarse en menos tiempo.
BDP compró 100 licencias un jueves por la noche y las utilizó todas para las pruebas iniciales en todas las sedes el lunes siguiente. Esto permitió a BDP probar varios situaciones, conseguir la configuración correcta y comprender mejor la consola de gestión.
BDP inició entonces un despliegue más amplio, aumentando las licencias a 600. El equipo interno de TI desplegó el receptor Splashtop en todas las máquinas y dispuso de personal en cada ubicación para emparejar a los empleados con los ID de las máquinas y apoyar el registro en Splashtop, mientras que un grupo central coordinaba a los usuarios con sus PC de trabajo.
Para agilizar el proceso, BDP preparó unas sencillas sesiones formativas que se dieron a todo el personal, con más orientación y formación para el servicio de asistencia informática. Todo este proceso duró una semana y, una vez que BDP anunció que necesitaba pasar a ser totalmente remota, solo tardó 48 horas en que la empresa funcionase a distancia.
Resultados: Permitir a 1350 empleados teletrabajar
Al final, BDP encontró en Splashtop la solución que necesitaba para permitir a 1350 empleados trabajar desde casa.
La empresa se había planteado otros productos, pero Splashtop ofrecía una solución competitiva que permitía la gestión a nivel empresarial y la autenticación multifactor.
BDP ahora utiliza Splashtop Remote Access en todas las ubicaciones desde Toronto hasta el Reino Unido, EMEA, India y China.
Detalles
Acerca de BDP
Fundada en 1961, BDP es la 2.ª mayor empresa dirigida por arquitectos del Reino Unido, con más de 16 sedes en todo el mundo y 1350 empleados. BDP tiene un historial destacado en los principales sectores, como sanidad, educación, lugar de trabajo, comercio minorista, urbanismo, patrimonio, vivienda, transporte, ocio, seguridad pública y servicios energéticos. Aquí se incluye la restauración de las Casas del Parlamento del Reino Unido.