Splashtop gana el premio Best Of Winter 2023 de TrustRadius
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A raíz de las opiniones y las valoraciones de los clientes, se ha nombrado a Splashtop como la solución líder de escritorio remoto con la mejor relación, la mejor relación calidad-precio y el mejor conjunto de funciones
CUPERTINO, Calif., 1 de febrero de 2023: Splashtop, empresa líder en soluciones informáticas remotas que simplifican y protegen el mundo del teletrabajo, ha anunciado hoy que ha sido galardonada con el premio Best Of Award 2023 de TrustRadius, una prestigiosa plataforma de revisión de software B2B. Las soluciones de escritorio remoto de Splashtop fueron reconocidas con tres premios, lo que demuestra el compromiso de la empresa de ofrecer productos y asistencia al cliente de clase mundial.
"Splashtop ha ganado los premios Winter Best of Awards en las categorías de Mejor conjunto de funciones, Mejor relación calidad-precio y Mejor relación", afirmó Megan Headley, vicepresidenta de investigación de TrustRadius. "Splashtop ha ganado estos premios en la categoría de Escritorio remoto de TrustRadius. El 100 % de los que enviaron su reseña en TrustRadius afirma que Splashtop ofrece una buena relación calidad-precio; y el 99 % aseveró estar contento con el conjunto de funciones de Splashtop. Splashtop también recibió un 9,5/10 por su valoración de asistencia técnica. Estos premios se basan directamente en los comentarios de sus clientes".
Reseñas de la comunidad de usuarios de Splashtop:
"Durante los años que he usado Splashtop Remote Support, solo he tenido que acudir al servicio de asistencia técnica en un par de ocasiones. Cuando lo he hecho, la respuesta ha sido rápida y he dado con lo que necesitaba. Literalmente es una herramienta de la que, simple y llanamente, no dudamos". Gerente de TI, empresa de enseñanza superior
"En cuanto una herramienta de asistencia informática remota se refiere, Splashtop ha ido a las mil maravillas.También tiene una gran cantidad de herramientas a tu disposición: transferencia de archivos, anotación en pantalla, pizarra, uso compartido de técnicos, vista de pantalla única o múltiple (para varios monitores). Splashtop nos ha impresionado a mí (y a mis técnicos) con la relación calidad-precio, las funciones, la facilidad de uso y también la comunidad de asistencia técnica de su empresa. Si aún tienes dudas, te animo a registrarte para obtener una prueba de su software y comprobarlo de primera mano. Creo que te alegrarás de haberlo hecho. Administrador TI, empresa bancaria
"Descubrí Splashtop para la empresa de un amigo. La renovación de su software de asistencia informática remota existente se duplicó por segundo año consecutivo. Me puse a mirar otras opciones y encontré Splashtop. Hicimos una breve prueba y cumplió con todo aquello a lo que estábamos acostumbrados, además de funciones adicionales que deseábamos tener. Lo uso para mi empresa y he ayudado a varios amigos a implementarlo para las suyas. No ha decepcionado a nadie. Este es un producto/servicio al que me complace darle una calificación máxima". Vicepresidente, servicios de consultoría
El creciente conjunto de soluciones de acceso y asistencia informática remotos de Splashtop ofrece acceso sencillo y seguro a ordenadores de alta potencia y aplicaciones de uso intensivo de memoria en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, para el trabajo, uso personal o asistencia técnica de TI. La interfaz sencilla e intuitiva permite a los usuarios realizar conexiones, ver pantallas en tiempo real y gestionar ordenadores remotos, todo respaldado por una firme arquitectura de seguridad que mantiene seguros los datos y la información.
"Nos enorgullecemos de ofrecer funciones de altísima calidad a un precio asequible con la mejor atención al cliente del sector", afirmó Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Las necesidades de nuestros clientes son la razón de ser de todo lo que hacemos y no hay nada más gratificante que recibir comentarios positivos de nuestra comunidad de usuarios. Agradecemos este reconocimiento por parte de TrustRadius".
Los premios TrustRadius Winter Best Of Awards se basan completamente en los comentarios de los clientes. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com o lee las reseñas en TrustRadius.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la empresa líder en soluciones de TI seguras que simplifican y agilizan el mundo del teletrabajo.Sus soluciones para el trabajo, la enseñanza y la asistencia técnica de TI tanto a distancia como de forma presencial ofrecen una experiencia que es tan rápida, sencilla y segura como estar frente a un ordenador. Splashtop ofrece un alto rendimiento con calidad 4K a 60 fps; funciones avanzadas de seguridad y cumplimiento de la normativa; una sola aplicación para el acceso y la compatibilidad con todos los dispositivos y sistemas operativos; y asistencia global instantánea con acceso directo a un experto.Más de 30 millones de usuarios, incluido el 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.www.Splashtop.com
Acerca de TrustRadius
TrustRadius es la plataforma de investigación y revisión más fiable para que los líderes empresariales encuentren y seleccionen el software adecuado para sus necesidades.Los responsables de la toma de decisiones en todas las industrias confían en la orientación y la investigación verificadas y basadas en pares de TrustRadius.Los proveedores interactúan y convierten a los compradores muy prometedores al contar sus historias únicas a través de reseñas enriquecidas.Más de 12 millones de visitantes al año crean e interactúan con contenido y datos de revisión de alta calidad en Trustradius.com.Con sede en Austin, Texas, TrustRadius fue fundada por empresarios exitosos y cuenta con el respaldo de Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners y Next Coast Ventures.