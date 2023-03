Splashtop Remote sube al #1 de las aplicaciones de pago para el iPad en cuatro países

La primera aplicación para iPad que ofrece a distancia una experiencia Windows completa -con vídeo y audio- crece de forma agresiva en los dos primeros meses de disponibilidad

20 de octubre de 2010 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática instantánea, ha anunciado hoy que su aplicación más reciente, Splashtop Remote para iPad, se ha situado a la cabeza del mercado de aplicaciones para iPad. Entre las aplicaciones de pago, Splashtop Remote ha ocupado la primera posición en todas las categorías de aplicaciones en cuatro países: Australia, Japón, Corea y Reino Unido. Además, Splashtop Remote ha alcanzado el puesto número dos en aplicaciones de pago para iPad en Canadá y China, y es la aplicación empresarial de pago número uno en Estados Unidos.

Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop Inc., explica: "El espacio de la computación móvil está evolucionando rápidamente, y el aumento de la cloud personal, junto con la popularidad de los dispositivos móviles y no PC, ha hecho que la experiencia informática sea más flexible y más fragmentada. Splashtop Remote es el primer producto que une efectivamente la experiencia de la computación a través de los dispositivos, y los usuarios están muy entusiasmados con él. El crecimiento sin precedentes de la aplicación demuestra la demanda que los usuarios tienen de acceso móvil a sus contenidos y aplicaciones personales en múltiples dispositivos".

En la categoría de aplicaciones de negocios, Splashtop Remote ya ha crecido hasta dominar en todo el mundo. La aplicación está clasificada como la número uno en 10 países, incluyendo Australia, Canadá, China, Hong Kong, Japón, Corea, Polonia, Taiwán, el Reino Unido y Estados Unidos. Splashtop Remote es también la aplicación de negocios número tres en Alemania.

Los usuarios de Splashtop Remote aprovechan la aplicación para todo, desde aplicaciones de productividad y educativas hasta películas y videojuegos. Entre los usos más populares del producto están el acceso a contenidos web basados en Flash, a aplicaciones de Microsoft Office como Outlook o PowerPoint, y el acceso a contenidos multimedia en la red doméstica.

Acerca de Splashtop Remote

Splashtop Remote permite a los usuarios acceder y controlar sin esfuerzo su PC para experimentar plenamente Windows de forma remota a través de un iPad, tendiendo un puente entre la experiencia informática y los dispositivos. Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de PC remota rica e interactiva que incluye capacidades completas de vídeo y audio en tiempo real. Con Splashtop Remote, los usuarios pueden ver películas, escuchar música, acceder a todos los archivos y aplicaciones de Windows, e incluso jugar a juegos de PC y Flash de forma remota. Splashtop Remote para iPad ya está disponible en el Apple App Store. Para conocer más sobre Splashtop Remote, entre en: https://www.splashtop.com/remote

Acerca de Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (antes DeviceVM, Inc.) es una empresa privada de software, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores empresas a seguir. Splashtop Inc. tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Con su galardonada familia de productos Splashtop, la empresa está mejorando la experiencia informática cotidiana, proporcionando un acceso rápido y cómodo a la información que interesa a los usuarios. Presentado por primera vez en 2007, el producto estrella Splashtop es una galardonada plataforma de conexión instantánea que permite a los usuarios conectarse segundos después de encender sus PC. Splashtop Remote permite a los usuarios disfrutar de toda la experiencia Windows desde su iPad u otro dispositivo móvil, mientras están lejos de su PC.

Los productos Splashtop ya están disponibles en más de 40 millones de PC de fabricantes líderes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos premios, incluido el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2010 CES" de Laptop Magazine. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com

Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop

