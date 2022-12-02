El navegador remoto Splashtop permite a los usuarios de Internet Explorer, Firefox y Chrome utilizar el iPad
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La aplicación permite a los usuarios de iPad navegar por la red conectándose al navegador de su PC
28 de abril de 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha presentado hoy Splashtop® Remote Browser. La aplicación permite a los usuarios de iPad navegar por la web utilizando el navegador predeterminado -Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox o Google Chrome- de su ordenador principal. Admite tal cual todos los plug-ins, marcadores y datos almacenados en el navegador del ordenador.
El Splashtop Remote Browser ofrece ventajas sobre los navegadores disponibles hoy en día para los dispositivos móviles. Debido a que la aplicación ejecuta el navegador completo de tu PC, naturalmente tiene una interfaz familiar y contiene todos tus plug-ins, incluyendo Adobe® Flash® y Microsoft® Silverlight™, credenciales de inicio de sesión almacenadas, marcadores y datos de formularios.
Los nuevos tipos de uso móvil que permite Splashtop Remote Browser incluyen:
Consumo de medios en línea: desde tu iPad puedes visitar sitios web conocidos de música, vídeo y radio en línea, y disfrutar del contenido igual que lo haces en tu PC, independientemente de si los sitios son compatibles con el iPad. Según el informe de Forrester Research, Inc. de marzo de 2011, Best Practices For Tablet Media Apps, el 58% de los usuarios de iPad utilizan sus tabletas para ver vídeo.
Juegos basados en el navegador – ¡puedes incluso jugar a tus juegos favoritos que usan Flash o Shockwave desde el iPad usando Touch!
Compras en línea convenientes – no es necesario volver a introducir en el teclado del iPad las direcciones de envío, los nombres de inicio de sesión y las contraseñas, así como los números de tarjeta de crédito almacenados por el navegador de la computadora.
"En el mundo de los navegadores móviles, todos los caminos no conducen a Roma. Algunos navegadores te dejan en la estacada en Tombuctú", dijo Mark Lee, CEO de Splashtop. "Usando el navegador remoto de Splashtop, puedes ir a cualquier lugar donde el navegador de tu PC te pueda llevar – sin limitaciones de Flash o incompatibilidades de plug-in. Todo esto desde un iPad".
Splashtop Remote Browser para iPad está disponible gratuitamente en el Apple App Store, y está limitado a sesiones de 5 minutos. Actualmente admite la navegación a través de un ordenador con Windows. La compatibilidad con Mac OS está en desarrollo. Los consumidores pueden actualizar a la aplicación Splashtop Remote Desktop completa e ilimitada por 4,99 $.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan acceder rápidamente a contenidos y aplicaciones. El producto Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop Remote Desktop, un éxito de ventas en la App Store de Apple, permite a los usuarios disfrutar de toda su experiencia informática desde un smartphone o una tableta, mientras están lejos de su PC. La aplicación ya está disponible en Apple App Store, en iTunes y en Android Market.
En la actualidad, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de PC de los principales fabricantes, incluidos Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, incluido el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de las novedades" de Popular Science y el premio "Best of 2011 CES" de LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y cuenta con oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipéi. Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Página de inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Control remoto de Splashtop: https://www.splashtop.com/remote