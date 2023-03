El mando a distancia Splashtop para Android fue nombrado mejor aplicación en CES 2011 por la revista LAPTOP

La potencia de la conexión remota, la facilidad de acceso y la excelente calidad de vídeo y audio ofrecen una combinación ganadora

12 de enero de 2010 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy que su producto de software más reciente, Splashtop Remote para Android, ha ganado el codiciado premio Best of CES de LAPTOP Magazine . La aplicación obtuvo el primer puesto en la categoría de Mejor App/Software. Los ganadores fueron elegidos por representar los productos más innovadores entre las docenas que se presentaron en el Salón de la Electrónica de Consumo 2011.

"Esto es como recibir el Premio de la Academia al Mejor Software, nos permite poner algo de arrogancia en nuestro código", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. "Splashtop Remote para Android representa una pieza clave de nuestro 'Puente a cualquier lugar', haciendo increíblemente fácil para las personas con tabletas Android y otros dispositivos móviles disfrutar de la información y entretenimiento que antes veían en el PC, en cualquier momento y en cualquier lugar".

Además de este último honor, Splashtop Remote fue nombrado recientemente como "best seller" en las listas de iTunes Rewind 2010 de Apple para Japón, el Reino Unido, Canadá y Australia, una clasificación que destacaba las ofertas de productos más populares disponibles durante el año para iPhone, iPad e iPod touch.

Splashtop Remote para Android es la última incorporación a la familia de productos Splashtop, que también incluye soporte para clientes de Windows e iOS. Splashtop Remote permite a los usuarios acceder y controlar su ordenador de forma remota y sin esfuerzo a través de un dispositivo móvil, como iPad, iPhone o un Dell Streak Android, Samsung Galaxy Tab o Lenovo LePad, uniendo la experiencia informática entre dispositivos. Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar de una rica e interactiva experiencia de PC remota que incluye video y audio en tiempo real. Con Splashtop Remote, los usuarios pueden ver películas, escuchar música, acceder a todos sus archivos y aplicaciones, jugar a juegos de PC y Flash de forma remota, e incluso encender un ordenador remotamente a través de una función "Wake-on-LAN". Splashtop Remote está disponible en inglés, chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y español.

Splashtop Remote está disponible ahora en el App Store de Apple y en iTunes, y en el Android Market. Para conocer más sobre Splashtop Remote, por favor visita: https://www.Splashtop.com/remote.

Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 40 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto Más Innovador" de PC World, el premio a "Lo Mejor de lo Nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo Mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP. Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com.

