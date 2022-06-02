Splashtop se asocia con Swiftpoint para ofrecer soporte de mouse a los usuarios de Splashtop Remote Desktop en el iPad y el iPhone
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Mejorar la productividad del escritorio remoto y la capacidad de juego para empresas y particulares
San José, CA - 25 de octubre de 2016 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas, anuncia su asociación con Swiftpoint para ofrecer soporte de ratón para iPad y iPhone al utilizar la aplicación de escritorio remoto Splashtop. Tanto la versión de consumo como la empresarial de las galardonadas aplicaciones de escritorio remoto de alto rendimiento de Splashtop están ahora optimizadas para funcionar con el ratón Swiftpoint GT.
Gracias al ratón Swiftpoint GT, los usuarios de iPad o iPhone que accedan remotamente a sus ordenadores de oficina a través de la aplicación de escritorio remoto de Splashtop pueden ahora mejorar su productividad mientras trabajan en hojas de cálculo, documentos, Quicken, correos electrónicos y más. Además de la mejora de la productividad empresarial, para los consumidores particulares, contar con la compatibilidad del ratón mejora significativamente la experiencia de juego a distancia, así como la edición remota de fotos o vídeo.
"Muchos usuarios de Splashtop han preguntado sobre la posibilidad de tener un ratón bluetooth compatible para iPhone y iPad cuando están usando las aplicaciones de escritorio remoto de alto rendimiento de Splashtop", dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, "Estamos muy contentos de que finalmente sea una realidad gracias a nuestra asociación con Swiftpoint".
"El ratón Swiftpoint GT fue diseñado para ser pequeño, cómodo, inteligente e ideal para personas muy ocupadas y móviles, así que, cuando llegó la oportunidad de trabajar con Splashtop para llevar nuestro ratón a sus usuarios, nos lanzamos a ello." dijo Sam Jones, Director general de Swiftpoint, "La mayoría de las personas, en casa o en su oficina de la empresa, utilizan una pantalla, un teclado y un ratón, pero cuando están fuera con su iPad o iPhone sólo pueden usar un teclado y una pantalla. La asociación con Splashtop significa que ahora los usuarios tienen la opción de usar un ratón para una mayor facilidad de uso y productividad; es perfecto para los fans de Apple".
El equipo de Swiftpoint ha desarrollado un ratón compacto, inteligente y galardonado que utiliza su tecnología patentada GesturePoint™ para imitar gestos táctiles y de deslizamiento, lo que resulta especialmente valioso cuando se accede remotamente a un PC con Windows 10. El ratón también puede funcionar como un ratón de ordenador normal.
El Swiftpoint GT ha sido diseñado para funcionar con Mac, Android y Windows e iOS, con aplicaciones remotas de escritorio Splashtop, por lo que puede utilizarse con cualquier dispositivo, ya sea a través del dongle USB (que también sirve como cargador) o Bluetooth4™.
Splashtop ha obtenido multitud de premios y se mantiene a la vanguardia de la tecnología de escritorio remoto, y sus productos se han descargado más de 25 millones de veces.
El ratón Swiftpoint GT ha sido diseñado para un uso cómodo durante largos períodos, es lo suficientemente pequeño como para caber en cualquier bolsillo y la batería dura hasta un mes con una sola carga, por lo que se adapta perfectamente a la funcionalidad y la facilidad de uso de Splashtop en iPhones y iPad.
Ya están disponibles en la AppStore las aplicaciones para particulares y empresas compatibles con el ratón Swiftpoint GT:
Escritorio remoto de Splashtop Personal
Splashtop Business - Escritorio y soporte remotos
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Entre los operadores asociados a Splashtop se encuentran AT&T, NTT Docomo, KDDI y SoftBank, así como muchos revendedores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Acerca de Swiftpoint
Swiftpoint Limited es una empresa de desarrollo tecnológico con oficinas en Nueva Zelanda y EE.UU., especializada en software y dispositivos avanzados de Interfaz Persona-Ordenador (HCI). Su anterior producto, el ratón móvil Swiftpoint GT, ganó el premio al Mejor Periférico Informático en la mayor feria tecnológica de EE.UU. (CES), y IT Enquirer lo calificó como "el mejor dispositivo señalador del siglo XXI".
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
Contacto con los medios de comunicación
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com