Splashtop se asocia con Swiftpoint para ofrecer soporte de mouse a los usuarios de Splashtop Remote Desktop en el iPad y el iPhone

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Entre los operadores asociados a Splashtop se encuentran AT&T, NTT Docomo, KDDI y SoftBank, así como muchos revendedores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Acerca de Swiftpoint

Swiftpoint Limited es una empresa de desarrollo tecnológico con oficinas en Nueva Zelanda y EE.UU., especializada en software y dispositivos avanzados de Interfaz Persona-Ordenador (HCI). Su anterior producto, el ratón móvil Swiftpoint GT, ganó el premio al Mejor Periférico Informático en la mayor feria tecnológica de EE.UU. (CES), y IT Enquirer lo calificó como "el mejor dispositivo señalador del siglo XXI".

Contacto con los medios de comunicación

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com