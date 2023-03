Splashtop se asocia con Okinawa Crosshead y HP Japón para ofrecer los nuevos servicios de nube remota de Windows 10 "Reemo"

Los servicios conjuntos permiten servicios de escritorio remoto de alto rendimiento y alta densidad utilizando el sistema HP Moonshot en cloud de la Prefectura de Okinawa

San José, CA - 6 de octubre de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas, anuncia su asociación con Okinawa Crosshead (Director Tadaaki Tokashiki) y HP Japón (Director Presidente y CEO Hitoshi Yoshida) para permitir la prestación en la nube de servicios de escritorio remoto basados en Microsoft Windows 10, denominados "Reemo". Los servicios entrarán oficialmente en funcionamiento el 15 de septiembre de 2015.

Sin la virtualización de escritorios, el nuevo servicio de escritorio "Reemo" permite un alto rendimiento asignando a cada usuario una CPU y una GPU de hardware dedicada dentro del servidor HP Moonshot de alta densidad. 180 PC pueden ejecutar un único sistema HP Moonshot de alta densidad de 4,3U, ofreciendo un rendimiento y coste predecible por usuario. Splashtop es más conocido por su solución de escritorio remoto de alto rendimiento que admite el acceso mediante cualquier dispositivo: Windows, MAC, iOS, Android, Chromebook y Linux. Okinawa Crosshead posee centros de llamadas y servicios posventa, con el apoyo de la Prefectura de Okinawa.

Mark Lee, director general de Splashtop, cuenta: "Nos alegramos mucho de asociarnos con Okniawa Crosshead y HP Japón para redefinir la nube de ordenadores de sobremesa alojados. Las empresas se benefician de la agilidad, la mejora de la seguridad, la reducción de costes y la mejora de la productividad: acceso remoto desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar".

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración en pantalla cruzada, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir eficazmente la pantalla de uno a muchos a través de los dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com

y www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Acerca de Okinawa Crosshead

Okinawa Crosshead se fundó en 2006 para contribuir a la industria de la tecnología de la información y al desarrollo de los recursos humanos en Okinawa y en la red de conexión del continente. Los servicios incluyen redes, soporte de centros de llamadas, proveedor de servicios gestionados, SAAS y servicios cloud.

Acerca de HP Japón

HP crea nuevas posibilidades para que la tecnología tenga un impacto significativo en las personas, las empresas, los gobiernos y la sociedad. Con el más amplio portafolio de tecnología que abarca la impresión, los sistemas personales, el software, los servicios y la infraestructura de TI, HP ofrece soluciones para los desafíos más complejos de los clientes en todas las regiones del mundo. Más información sobre HP (NYSE: HPQ) está disponible en https://hp.com.

Contacto con los Medios

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com