Splashtop se asocia con el proveedor líder de seguridad informática Soliton para ofrecer el dispositivo "Soliton SecureDesktop" para empresas y gobiernos
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La solución líder de escritorio remoto de Splashtop se integra ahora con el dispositivo altamente seguro basado en NAOSTM* de Soliton, utilizando una autenticación de certificado digital robusta para la movilidad BYOD
San José, CA - 2 de diciembre de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia su asociación con Soliton, proveedor líder de seguridad informática. Basado en Splashtop Enterprise, el dispositivo Soliton SecureDesktop ofrece una seguridad basada en certificados digitales mejorada y el cumplimiento exigido por empresas y administraciones públicas. Ahora los clientes pueden disfrutar de la mejor solución de escritorio remoto Splashtop con un dispositivo escalable y altamente seguro.
"En el mundo actual de BYOD, las empresas necesitan una solución que permita un acceso remoto altamente seguro a los datos y aplicaciones corporativas", según Nobuo Kamata, Presidente y CEO de Soliton. "Splashtop es bien reconocido por millones de usuarios para ofrecer la mejor experiencia de escritorio remoto, y nuestra solución integrada añadirá un valor incomparable y una mayor seguridad y productividad tanto a los clientes de Splashtop como a los nuestros".
"Soliton es bien conocida por su sistema de seguridad, con una fuerte posición de liderazgo en el mercado japonés", comenta Mark Lee, CEO de Splashtop. "Al asociarnos con Soliton, ahora tenemos una solución de dispositivo de acceso remoto altamente seguro, Soliton SecureDesktop, para empresas, industrias reguladas y gobierno".
Con Soliton SecureDesktop, los clientes pueden potenciar la fuerza de trabajo móvil permitiendo el acceso remoto seguro a los activos de la empresa desde cualquier dispositivo - iOS, Android, Windows y MAC. Las empresas pueden apoyar el plan de continuidad de negocio (BCP), permitiendo a los empleados seguir trabajando desde casa de forma segura.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas, uniendo teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores y nubes. Splashtop escritorio remoto servicios permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Esta solución de acceso a aplicaciones y escritorio remoto de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de abordar los problemas de compatibilidad de VPN móvil y RDP a través de WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de socios MDM/MAM y revendedores adicionales. La empresa tiene su sede en San José (California) y cuenta con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita www.splashtop.com
Acerca de Soliton
Soliton Systems KK (JP3436300002) es un proveedor líder de seguridad de TI en Japón. Soliton ha ayudado a numerosas organizaciones comerciales y gubernamentales a construir y obtener valor de redes empresariales a gran escala con sistemas operativos de red y software de protocolo desarrollados. Más recientemente, Soliton se ha centrado en productos de seguridad de TI, incluidos productos para Mobile, BYOD, Forensics y Cyber Security. Para obtener más información, visita https://www.solitonsystems.com/
* NAOS™ es el sistema operativo robusto y seguro de probada eficacia para Soliton Appliance.
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.
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steve.rokov@splashtop.com
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Jeff Tonkel
jeff.tonkel@splashtop.com