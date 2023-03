Splashtop se asocia con el proveedor líder de seguridad informática Soliton para ofrecer el dispositivo "Soliton SecureDesktop" para empresas y gobiernos

La solución líder de escritorio remoto de Splashtop se integra ahora con el dispositivo altamente seguro basado en NAOSTM* de Soliton, utilizando una autenticación de certificado digital robusta para la movilidad BYOD

San José, CA - 2 de diciembre de 2014 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia su asociación con Soliton, proveedor líder de seguridad informática. Basado en Splashtop Enterprise, el dispositivo Soliton SecureDesktop ofrece una seguridad basada en certificados digitales mejorada y el cumplimiento exigido por empresas y administraciones públicas. Ahora los clientes pueden disfrutar de la mejor solución de escritorio remoto Splashtop con un dispositivo escalable y altamente seguro.

"En el mundo actual de BYOD, las empresas necesitan una solución que permita un acceso remoto altamente seguro a los datos y aplicaciones corporativas", según Nobuo Kamata, Presidente y CEO de Soliton. "Splashtop es bien reconocido por millones de usuarios para ofrecer la mejor experiencia de escritorio remoto, y nuestra solución integrada añadirá un valor incomparable y una mayor seguridad y productividad tanto a los clientes de Splashtop como a los nuestros".

"Soliton es bien conocida por su sistema de seguridad, con una fuerte posición de liderazgo en el mercado japonés", comenta Mark Lee, CEO de Splashtop. "Al asociarnos con Soliton, ahora tenemos una solución de dispositivo de acceso remoto altamente seguro, Soliton SecureDesktop, para empresas, industrias reguladas y gobierno".

Con Soliton SecureDesktop, los clientes pueden potenciar la fuerza de trabajo móvil permitiendo el acceso remoto seguro a los activos de la empresa desde cualquier dispositivo - iOS, Android, Windows y MAC. Las empresas pueden apoyar el plan de continuidad de negocio (BCP), permitiendo a los empleados seguir trabajando desde casa de forma segura.

Acerca de Splashtop

escritorio remoto servicios permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com

Acerca de Soliton

http://en.soliton.co.jp/

* NAOS™ es el sistema operativo robusto y seguro de probada eficacia para Soliton Appliance.

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

