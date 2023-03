Splashtop se asocia con Good Technology para ofrecer la mejor experiencia de escritorio remoto integrado con seguridad y control

Los clientes de Good Technology ya pueden experimentar la aplicación de escritorio remoto de alto rendimiento y fácil uso de Splashtop utilizando la arquitectura de seguridad de confianza de Good

15 de agosto de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc. líder mundial en informática multidispositivo, ha anunciado hoy su asociación con Good Technology™ para lanzar Splashtop para Good Technology (Splashtop para Good) basado en su galardonado escritorio remoto. Los clientes de Splashtop for Good disfrutan de la legendaria facilidad de uso y rendimiento de Splashtop con las ventajas añadidas de estar integrado con la plataforma Good Dynamics™ para una mayor seguridad y control de las aplicaciones en el dispositivo, lo que garantiza tu tranquilidad.

Hasta la fecha, Splashtop ha permitido a más de siete millones de usuarios de dispositivos móviles, desde tabletas a teléfonos inteligentes, acceder a sus PC Windows y Mac, permitiéndoles ejecutar aplicaciones a distancia, ver y editar archivos, ver películas en alta definición y jugar a juegos con un uso intensivo de gráficos.

Características de Splashtop for Good Technology:

La mejor experiencia de usuario. Basada en Splashtop Remote Desktop, la aplicación de escritorio remoto para iPad más descargada y una de las veinticinco aplicaciones para iPad más vendidas de la App Store de Apple.

Todas las aplicaciones funcionan sin modificaciones. No es necesario volver a aprender una nueva interfaz ni reescribir las aplicaciones personalizadas existentes para que funcionen en dispositivos móviles.

Soporte multidispositivo. Apoya una iniciativa BYOD en toda la empresa con una única solución para todas las plataformas móviles.

Alto rendimiento. Soporta hasta 30 cuadros por segundo de transmisión y una latencia inferior a 30 milisegundos, incluido el audio sincronizado, para una experiencia de vídeo sin problemas y una respuesta adecuada para el usuario.

Fácil de usar y rentable. No es necesario adquirir componentes adicionales de hardware o software (pasarelas o aceleradores) para acelerar la sesión del usuario.

Seguro. La plataforma Good Dynamics ofrece seguridad en las aplicaciones de los dispositivos.

Autooptimización. El puente Splashtop Cloud™, junto con la tecnología de streaming pendiente de patente, proporciona sesiones rápidas y receptivas que se adaptan a las condiciones de la red, permitiendo a los usuarios aprovechar al máximo una red 3G/4G o una conexión a Internet.

"Estamos entusiasmados de trabajar con Splashtop para ofrecer la mejor tecnología de escritorio remoto para nuestra plataforma Good Dynamics", dijo Dimitri Volkmann, VP, Estrategia y Planificación de Productos Empresariales, Good Technology. "Cuando se trata de aplicaciones móviles, las empresas tienen una fuerte necesidad de proteger los datos de la empresa. Splashtop para Good Technology proporcionará un valor añadido a nuestros clientes que desean extender la productividad empresarial de los empleados más allá de la oficina a través de la entrega de una solución de escritorio remoto segura y de alto rendimiento".

"Splashtop está encantado de formar parte del ecosistema de Good Dynamics de aplicaciones empresariales de terceros y, específicamente, de la primera solución de escritorio remoto de Good", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "La aplicación de escritorio remoto de Splashtop aprovecha la plataforma de aplicaciones móviles de Good Dynamics para mejorar la productividad de los empleados mientras protege los datos de la empresa a través de un flujo de trabajo seguro e integral".

Splashtop for Good Technology puede ser descargado para el iPad o el iPhone desde la iTunes App Store en http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls...Precios por anunciar.

Acerca de Splashtop Inc.

Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de escritorio remoto en su clase – puenteando tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. La tecnología Splashtop permite a los consumidores y usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.

Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop y otros. Más de siete millones de personas han descargado los productos de Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios han enviado con Splashtop.

La consumación de la tecnología de la información y la proliferación de los dispositivos móviles está llevando a las empresas a adoptar el Splashtop. El Splashtop Bridging Cloud™ garantiza una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a la TI, a los integradores de sistemas y a los proveedores de servicios un control basado en políticas.

Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2012 CES" de la revista LAPTOP. La empresa tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai, Taipei y Tokio. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.

Acerca de Good Technology

Good Technology, líder en soluciones de movilidad empresarial segura, crea un mundo en el que los empleados pueden conectarse, comunicarse y colaborar de forma segura utilizando sus dispositivos móviles personales iOS, Android y Windows. Un mundo en el que el departamento de TI puede gestionar aplicaciones móviles, dispositivos y datos empresariales de forma sencilla y segura para aumentar la productividad general de la empresa. Un mundo en el que la información empresarial puede viajar a donde sea necesario, sin poner en peligro los datos personales o empresariales sensibles. Entre nuestros clientes se encuentran más de 4.000 empresas de todo el mundo, entre ellas Fortune 100™, líderes en servicios financieros, atención sanitaria, venta al por menor, telecomunicaciones, fabricación, legal y gobierno. Obtenga más información en www.good.com.

