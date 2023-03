El sistema operativo Splashtop con navegador Chromium y búsqueda de Bing ahora disponible para su descarga en los principales portátiles y netbooks

El líder mundial de la informática instantánea pone al alcance de las masas un sistema operativo centrado en el navegador

23 DE FEBRERO DE 2011 - San José, CA - Splashtop Inc, líder mundial en informática de acceso instantáneo, ha anunciado hoy la disponibilidad inmediata de Splashtop® OS, un sistema operativo ligero centrado en la web y optimizado para portátiles y netbooks. Presentado por primera vez como beta el pasado noviembre, Splashtop OS es un "sistema operativo complementario" basado en navegador que coexiste con el sistema operativo Windows. Para los usuarios expertos deseosos de probar a "vivir en la cloud", Splashtop OS ofrece un entorno sencillo pero familiar basado en Chromium, el proyecto de código abierto que hay detrás del navegador Google Chrome.

El nuevo Sistema Operativo Splashtop, versión 1.0, proporciona un amplio soporte para una gran variedad de modelos de PC, así como una versión actualizada del navegador basado en Chromium que ofrece acceso con un sólo clic a la Chrome Web Store para una fácil instalación de miles de aplicaciones web, juegos, extensiones y temas. El Sistema Operativo Splashtop también ofrece búsqueda instantánea, impulsada por Bing, que permite a los usuarios empezar a escribir una consulta de búsqueda a los pocos segundos de encender su ordenador. Está disponible como descarga gratuita en Splashtop.

"Para las personas que pasan todo el tiempo utilizando aplicaciones y servicios web como Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs y Gmail, añadir un entorno rápido, seguro y centrado en el navegador al entorno tradicional orientado a los ordenadores de sobremesa tiene todo el sentido", dijo Phil Sheu, CTO y co-fundador de Splashtop Inc. "Con el Sistema Operativo de Splashtop, los usuarios no necesitan comprar nuevo hardware dedicado, y no tienen que esperar seis meses – pueden obtenerlo hoy mismo. Si el Sistema Operativo Splashtop tuviera una inicial en el medio, sería la 'A' de 'ahora'."

A diferencia de los anteriores productos Splashtop que han sido etiquetados con marca blanca, pre-instalados y distribuidos en decenas de millones de PCs de los principales fabricantes de equipos originales como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y LG, el nuevo producto tendrá la marca Splashtop y estará disponible directamente para los usuarios finales a través de la descarga en el sitio web de la compañía. El sistema operativo Splashtop está racionalizado: no incluirá aplicaciones nativas más allá del navegador basado en Chromium, y arranca directamente en una pantalla de inicio con un cuadro de búsqueda alimentado por Bing en segundos.

Las principales ventajas son:

Rápido – comienza en sólo segundos, mucho antes que Windows;

Fácil – con la función de Búsqueda Instantánea, impulsada por Bing para consultas de búsqueda instantánea;

Seguro – combina una plataforma Linux ligera con el navegador Chromium;

Conveniente – incluye plug-ins allcore, como Adobe Flash, pre-instalado;

Inteligente – importa automáticamente configuraciones críticas de Windows para una configuración optimizada;

Personal – te permite personalizar fácilmente el entorno con miles de aplicaciones web, extensiones, juegos y temas de la Chrome Web Store.

Hoy en día, los productos basados en Splashtop están disponibles en más de 60 millones de PCs de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso premio al "Producto Más Innovador" de PC World , el premio a "Lo Mejor de lo Nuevo" de Popular Science y el premio a "Lo Mejor del CES 2011" de la revista LAPTOP . Splashtop Inc. tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei. Para obtener más información, visita www.splashtop.com.

