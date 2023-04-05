Splashtop ha sido nombrado finalista en los EdTech Awards 2023
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Las soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop han sido reconocidas por el premio EdTech Digest por ser una tecnología transformadora e innovadora para la educación
Cupertino, Calif. – 29 de marzo de 2023 – Splashtop, líder en soluciones remotas que simplifican el mundo del trabajo desde cualquier lugar, se enorgullece de anunciar que sus soluciones remotas para la educación han sido seleccionadas como finalistas en los EdTech Awards 2023. Los EdTech Awards de EdTech Digest son el mayor programa de premios del mundo dedicado a la tecnología educativa y reconocen contribuciones destacadas a la transformación de la educación mediante la tecnología. Splashtop es finalista del premio Cool Tool en la categoría de soluciones de redes, tecnología de la información (TI), conectividad o acceso remoto.
Las galardonadas soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop ofrecen una multitud de beneficios para las instituciones educativas que buscan mejorar la experiencia de los alumnos, aumentar la eficiencia y mejorar la seguridad. Al aprovechar la plataforma todo en uno de Splashtop, las instituciones educativas pueden proporcionar un acceso más equitativo a los recursos y la tecnología, habilitar políticas de trabajo híbridas seguras para profesores y personal y capacitar a los profesionales de TI con las herramientas que necesitan para gestionar y prestar asistencia a sus infraestructuras. Además, Splashtop ayuda a las instituciones a prepararse para el futuro al garantizar que los datos confidenciales estén protegidos contra el acceso no autorizado o las amenazas cibernéticas. Las férreas soluciones de asistencia informática de Splashtop también ofrecen una amplia compatibilidad de dispositivos para Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Chromebook.
"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por los prestigiosos premios EdTech", dijo Mark Lee, director ejecutivo de Splashtop. "Hoy en día, las instituciones educativas necesitan el mismo nivel de accesibilidad y rendimiento para todo el mundo, independientemente de la ubicación o el dispositivo. Las soluciones de acceso remoto de Splashtop eliminan las barreras digitales y físicas, proporcionando una experiencia estudiantil mejorada y un acceso equitativo a la forma en que se imparte la educación".
Los premios EdTech se establecieron en 2010 para reconocer, agradecer y celebrar a los innovadores, líderes y creadores de tendencias más excepcionales en tecnología educativa. Los finalistas y ganadores de este año se seleccionaron del campo más amplio y se juzgaron según varios criterios, que incluyen la viabilidad pedagógica, la eficacia y los resultados, el apoyo, la claridad, el valor y el potencial.
Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de asistencia informática y acceso remotos de Splashtop, visita Splashtop.com/education.
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican el mundo del trabajo en cualquier lugar.Sus soluciones para el trabajo híbrido y asistencia informática remota de TI/MSP ofrecen una experiencia rápida, simple y segura.La tecnología patentada de alto rendimiento de Splashtop es capaz de lograr una experiencia de 8K/60 fps y sin latencia. Splashtop viene con funciones de seguridad y cumplimiento avanzados, amplia compatibilidad para dispositivos y un servicio al cliente superatento.Más de 30 millones de usuarios, 250 000 empresas, incluido el 85 % de las empresas Fortune 500, disfrutan de los productos Splashtop en todo el mundo.Splashtop.com