Splashtop lanza Wired XDisplay, la solución más rápida para compartir la pantalla del ordenador con los dispositivos móviles
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
San José, CA - 2 de septiembre de 2015 - Splashtop Inc., líder mundial en conectividad entre dispositivos para el internet de las cosas, anuncia su última incorporación a su gama de productos de duplicación y ampliación de pantallas: Splashtop Wired XDisplay. Como complemento del ya galardonado Splashtop Extended Wireless Display, que funciona en un entorno de Wi-Fi local, el nuevo Splashtop Wired XDisplay ofrece un mayor rendimiento y fiabilidad a los usuarios mediante el uso de un cable Lightning USB entre sus ordenadores y los dispositivos iOS de Apple. La solución se ampliará en breve para compatibilizarla con tabletas y teléfonos Android, mediante un cable USB estándar.
Splashtop Wired XDisplay convierte un iPhone o iPad en una pantalla extra para tu ordenador, mejorando la productividad. Entre las principales características se incluyen:
* Alto rendimiento (1080P o pantalla retina a 60 fps)
* Compatibilidad con el tema de escritorio Aero predeterminado de Windows 7, con ventanas translúcidas
* Orientación automática al girar el iPhone (funciona tanto en modo horizontal como vertical)
* Posibilidad de elegir la posición de tu pantalla extendida respecto al ordenador
* Conexión segura por cable
"Nuestro objetivo es deleitar a nuestros usuarios con una solución de duplicación y ampliación de pantalla superrápida y fácil de usar en cualquier dispositivo que tengan los usuarios, tanto si están conectados de forma inalámbrica como por cable", afirma Mark Lee, director general de Splashtop. "En la actualidad, millones de usuarios utilizan los productos Splashtop para prestar asistencia remota, acceder a distancia, colaborar y compartir la pantalla de sus dispositivos; el número de dispositivos conectados o IoT está creciendo exponencialmente en los próximos años en empresas y hogares".
Splashtop Wired XDisplay para duplicar y ampliar la pantalla de tu ordenador a dispositivos iOS está disponible en el AppStore de Apple:
Prueba gratuita para iPod, iPhone y iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
Comprar la versión completa para iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
Comprar la versión completa para iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
Para obtener más información sobre Splashtop Wired XDisplay, visita https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor conectividad entre dispositivos de su clase para el internet de las cosas (IoT), permitiendo el soporte remoto, la colaboración en pantalla compartida y la programación cloud. Más de 20 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones y los socios de fabricación, incluidos HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros, han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos. Splashtop ha desarrollado varios productos para la educación y las iniciativas 1:1, incluidos Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard y Mirroring360. Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES 2012" de LAPTOP Magazine, el "One's to Watch" de NVIDIA de 2012 y 2013 y es finalista de Red Herring 100 Norteamérica 2013 y 2014. La empresa tiene su sede en San José, California, y tiene múltiples oficinas internacionales. Para obtener más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com.
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robert.ha@splashtop.com