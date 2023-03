Splashtop lanza Wired XDisplay, la solución más rápida para compartir la pantalla del ordenador con los dispositivos móviles

Acerca de Splashtop

education.splashtop.com). Splashtop ha ganado el prestigioso premio "Most Innovative Product" de PC World, "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of 2012 CES" de LAPTOP Magazine, el premio "One's to Watch" de NVIDIA en 2012 y 2013, y es finalista de Red Herring 100 North America en 2013 y 2014. La empresa tiene su sede en San José, California, y cuenta con múltiples oficinas internacionales. Para más información, visita www.splashtop.com y www.mirroring360.com.

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Contacto con los medios de comunicación

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com