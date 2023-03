Splashtop lanza Splashtop Business para soporte remoto, el sustituto sencillo, fiable y rentable de LogMeIn y TeamViewer

Más de veinte mil MSP han migrado de LogMeIn y TeamViewer a Splashtop

San José, CA - 1 de septiembre de 2015 - Splashtop Inc. líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia Splashtop Business for Remote Support, una solución optimizada para los refugiados que huyen de LogMeIn Pro, LogMeIn Central, TeamViewer, Citrix GoToMyPC y Citrix GoToAssist. Descontentos con la escalada de precios de renovación de LogMeIn, TeamViewer y otros productos, muchos MSP e informáticos han acudido a Splashtop. Para facilitar la migración, el nuevo Splashtop Business para Soporte Remoto ofrece

Capacidad de despliegue mejorada para que los MSP y los informáticos puedan sustituir fácilmente los agentes existentes de LogMeIn o Team Viewer por Splashtop Streamers

Función de agrupación mejorada que da soporte a miles de ordenadores bajo gestión

Capacidad para MSPs e ITs para permitir fácilmente a los clientes acceder a sus propios ordenadores de forma gratuita como parte del nuevo modelo de precios

Nuevo modelo de precios basado en ordenador para que los MSPs y y equipos de TI puedan ver fácilmente el significativo ahorro de costos al cambiarse a Splashtop Business para el soporte remoto

Mark Lee, CEO de Splashtop, cuenta. "Más de veinte mil MSPs y TI se han cambiado de LogMeIn, TeamViewer, Citrix y otras soluciones a Splashtop. Queremos facilitar a la gente la migración a Splashtop, así como facilitar la comparación de precios. Splashtop Business for Remote Support está optimizado para los MSPs y los ITs que ofrecen servicios de soporte remoto".

"¡Me encanta Splashtop! Estoy perdido desde que LogMeIn cambió sus políticas. Esto me facilita mucho la gestión de los ordenadores de nuestra oficina. ¡¡¡Gracias!!!" Sue Diggs, Gerente de la Oficina, Malkerson Gunn Martin, LLP

"La ventaja del precio de Splashtop frente a TeamViewer es inmensa y su software funciona tan bien como el de Teamviewer. Ya he comprado Splashtop, que también hicimos gracias a su gran apoyo". Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

"Llevaba años utilizando TeamViewer y LogMeIn para soporte remoto. Luego llegó Splashtop y es más rápido y más barato. Una interfaz de usuario simple, muy eficiente y un GRAN SOPORTE AL CLIENTE". Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems

"Conexión, proyección y desconexión mucho más rápidas que LogMeIn. Muchas gracias a Splashtop por desarrollar un buen producto y por apoyarme durante la prueba. Espero tener una larga relación con vosotros", Andrew Gordon, Logic Computers

"Su producto se ha vuelto tan estable que me he vuelto dependiente de él para el día a día. Me parece mejor que LogMeIn. Las conexiones son tan estables que duran días. He recomendado Splashtop a algunos amigos que tienen TeamViewer. Pagaron mucho más y me gusta más el mío. Es fácil de instalar, la instalación no da problemas y hacen falta menos pasos para empezar a funcionar en una máquina de cliente", Barry L Salter, Hosting Master Internet

Más de veinte mil MSPs y organizaciones de TI ya están usando Splashtop Business para manejar millones de ordenadores hoy. Splashtop se integra con varias soluciones de RMM, PSA, incidencias en línea y servicio de asistencia en línea del mercado para permitir una experiencia perfecta para que los MSP y las TI realicen sus trabajos.

Más información: https://www.splashtop.com/remote-support

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración en pantalla cruzada, que une teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, televisores y clouds. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir eficazmente la pantalla de uno a muchos a través de los dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de tiendas de aplicaciones, y los socios fabricantes, incluyendo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han enviado Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Contacto con los Medios

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com