Splashtop lanza Mirroring360 Pro con espejo de pantalla de dispositivo y pantalla compartida de Windows
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La nueva solución combina las capacidades de uso compartido de pantalla de Windows con AirPlay y la duplicación de pantalla de dispositivo basada en WebRTC desde iOS, Chromebook, Android, Windows y Mac
Intercambio de pantalla y compartición de pantalla del dispositivo con Mirroring360 Pro
San José, CA — 25 de abril de 2017 — Splashtop Inc., el líder mundial en acceso, asistencia informática y colaboración entre pantallas, anuncia el lanzamiento de Mirroring360 Pro. Esta nueva incorporación a la familia de productos Mirroring360 combina la duplicación de pantalla del dispositivo con soluciones para compartir pantalla , lo que ofrece una experiencia de colaboración integral para la educación y las empresas.
Mirroring360 Pro permite a los educadores, profesionales de negocios y particulares transmitir o duplicar las pantallas de aplicaciones, música, películas, programas de televisión, fotos y juegos de teléfonos móviles, tabletas, Chromebooks y otros ordenadores a la pantalla de un ordenador.
Las características de compartir pantalla del nuevo Mirroring360 Pro llevan el compartir al siguiente nivel al combinar la pantalla compartida de un dispositivo en un PC con la capacidad de compartir la pantalla de un ordenador con Windows a través de un sencillo enlace web.
Las nuevas funciones de Mirroring 360 Pro incluyen:
Compartir la pantalla de un ordenador Windows con hasta 40 espectadores locales o remotos
Intercambio de pantallas disponible en redes y dispositivos a través de la web
Pantallas compartidas que se ven desde cualquier teléfono, tableta, Chromebook u ordenador con un navegador web sin necesidad de descargas o instalaciones.
La interfaz de usuario optimizada hace más fácil que nunca lanzar las pantallas del dispositivo al ordenador
Premium Support a través de la web, correo electrónico y teléfono para un rápido acceso a la ayuda cuando se necesite
Mark Lee, director general de Splashtop, cuenta: "En el último año, hemos hablado con muchos usuarios de Mirroring360. Una petición frecuente es que, además de duplicar las pantallas de los dispositivos a su ordenador, también se pueda transmitir la pantalla de su ordenador o de su smartboard a plataformas de reuniones o a estudiantes. Ahora ofrecemos esa capacidad en Mirroring360 Pro para que los usuarios puedan compartir las pantallas de sus ordenadores a través de un enlace web sin necesidad de descargas o instalaciones".
Compartir la pantalla permite la colaboración entre profesionales, empresas y educación
La duplicación de la pantalla del dispositivo integrado y la compartición de la pantalla en Mirroring360 Pro simplifican la colaboración tanto en el entorno empresarial como en el educativo:
Los equipos de desarrollo de aplicaciones de software o los gerentes de productos pueden hacer una demostración de su software desde el dispositivo al ordenador y proyectar en una sala de conferencias y compartir la misma pantalla con espectadores remotos, todo desde la aplicación Mirroring360 Pro.
Los comerciales pueden compartir información desde su teléfono inteligente o tableta a través de su ordenador y un simple enlace web para agregar un elemento visual a las llamadas de conferencia.
Los profesores pueden colocar a los estudiantes que tienen dificultad para ver la pantalla frente a la clase, lanzando el mismo contenido a un Chromebook o tableta en el escritorio del estudiante para una fácil visualización.
Precio y Disponibilidad
Mirroring360 Pro está disponible de inmediato en Splashtop en https://www.mirroring360.com/pricing con precios de suscripción iniciales por tiempo limitado de $14.99 durante el primer año para clientes existentes de Mirroring360 y de $29.99 para nuevos usuarios. Los clientes existentes pueden comprar Mirroring360 Pro con el descuento iniciando sesión con el nombre de usuario y la contraseña que usaron para comprar su licencia original de Mirroring360.
Una versión de prueba gratuita y con todas las funciones está disponible en https://www.mirroring360.com.
Para el despliegue en toda la empresa o en la escuela de Mirroring360, Splashtop ofrece el Paquete de gran despliegue de Mirroring360. El Paquete de gran despliegue está disponible para Mirroring360 y/o Mirroring360 Pro e incluye paquetes MSI, opciones de configuración preestablecidas, licencia de clave única, Mirroring Assist para conectividad entre redes (incluyendo la opción de desactivar Bonjour en las redes), así como otras características y soporte mejorados.
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad, soporte y colaboración con intercambio de pantalla de su clase. Los servicios de Splashtop Remote Support permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar. Los servicios de soporte remoto de Splashtop permiten que los equipos de TI y MSPs den soporte a ordenadores, equipos móviles e industriales y al Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración de Splashtop, incluyendo Mirroring360 y Classroom, permiten compartir eficazmente la pantalla uno a muchos entre varios dispositivos. Más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop actualmente, y los socios fabricantes, incluyendo Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba, y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.
Splashtop ganó el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, "Lo mejor de las novedades" de Popular Science, el premio "Lo mejor de CES" de LAPTOP Magazine y es finalista de Red Herring 100 North America. Los socios de Splashtop incluyen AT&T, NTT DOCOMO, KDDI y SoftBank, así como muchos revendedores. La empresa tiene su sede en San José, California, con oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para obtener más información, visita https://www.splashtop.com. Para obtener más información sobre Mirroring360, visita https://www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.
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