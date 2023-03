Splashtop lanza Mirroring360 Pro con espejo de pantalla de dispositivo y pantalla compartida de Windows

La nueva solución combina las funciones de compartir pantalla de Windows con la duplicación de pantalla de dispositivos basados en AirPlay y WebRTC desde iOS, Chromebook, Android, Windows y Mac

San José, CA - 25 de abril de 2017 - Splashtop Inc. líder mundial en acceso, soporte y colaboración entre pantallas, anuncia Mirroring360 Pro. Esta nueva incorporación a la familia de productos Mirroring360 combina la duplicación de pantalla de dispositivos con las soluciones de compartición de pantalla , proporcionando una experiencia de colaboración integral para la educación y la empresa.

Mirroring360 Pro permite a los educadores, profesionales de negocios y particulares transmitir o duplicar las pantallas de aplicaciones, música, películas, programas de televisión, fotos y juegos de teléfonos móviles, tabletas, Chromebooks y otros ordenadores a la pantalla de un ordenador.

Las características de compartir pantalla del nuevo Mirroring360 Pro llevan el compartir al siguiente nivel al combinar la pantalla compartida de un dispositivo en un PC con la capacidad de compartir la pantalla de un ordenador con Windows a través de un sencillo enlace web.

Las nuevas funciones de Mirroring 360 Pro incluyen:

Compartir la pantalla de un ordenador Windows con hasta 40 espectadores locales o remotos

Intercambio de pantallas disponible en redes y dispositivos a través de la web

Pantallas compartidas que se ven desde cualquier teléfono, tableta, Chromebook u ordenador con un navegador web sin necesidad de descargas o instalaciones.

La interfaz de usuario optimizada hace más fácil que nunca lanzar las pantallas del dispositivo al ordenador

Premium Support a través de la web, correo electrónico y teléfono para un rápido acceso a la ayuda cuando se necesite

Mark Lee, director general de Splashtop, cuenta: "En el último año, hemos hablado con muchos usuarios de Mirroring360. Una petición frecuente es que, además de duplicar las pantallas de los dispositivos a su ordenador, también se pueda transmitir la pantalla de su ordenador o de su smartboard a plataformas de reuniones o a estudiantes. Ahora ofrecemos esa capacidad en Mirroring360 Pro para que los usuarios puedan compartir las pantallas de sus ordenadores a través de un enlace web sin necesidad de descargas o instalaciones".

Compartir la pantalla permite la colaboración entre profesionales, empresas y educación

La duplicación de la pantalla del dispositivo integrado y la compartición de la pantalla en Mirroring360 Pro simplifican la colaboración tanto en el entorno empresarial como en el educativo:

Los equipos de desarrollo de aplicaciones de software o los jefes de producto pueden hacer demostraciones de su software desde el dispositivo al ordenador y proyectar en una sala de conferencias y compartir la misma pantalla con espectadores remotos, todo ello desde la aplicación Mirroring360 Pro

Los profesionales de ventas pueden compartir información desde su smartphone o tableta a través de su ordenador y un simple enlace web para añadir un elemento visual a las conferencias telefónicas

Los profesores pueden colocar a los estudiantes que tienen dificultad para ver la pantalla frente a la clase, lanzando el mismo contenido a un Chromebook o tableta en el escritorio del estudiante para una fácil visualización.

Precio y Disponibilidad

Mirroring360 Pro está disponible de inmediato en Splashtop en https://www.mirroring360.com/pricing con precios de suscripción iniciales por tiempo limitado de $14.99 durante el primer año para clientes existentes de Mirroring360 y de $29.99 para nuevos usuarios. Los clientes existentes pueden comprar Mirroring360 Pro con el descuento iniciando sesión con el nombre de usuario y la contraseña que usaron para comprar su licencia original de Mirroring360.

Puedes obtener una versión de prueba gratuita y totalmente funcional en https://www.mirroring360.com.

Para el despliegue en toda la empresa o en la escuela de Mirroring360, Splashtop ofrece el Paquete de gran despliegue de Mirroring360. El Paquete de gran despliegue está disponible para Mirroring360 y/o Mirroring360 Pro e incluye paquetes MSI, opciones de configuración preestablecidas, licencia de clave única, Mirroring Assist para conectividad entre redes (incluyendo la opción de desactivar Bonjour en las redes), así como otras características y soporte mejorados.

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia de productividad, asistencia y colaboración entre pantallas. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y MSP prestar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales e Internet de las cosas (IoT). Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos de forma eficaz. En la actualidad, más de 25 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop, y socios fabricantes como Acer, Asus, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba y otros han incluido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Entre los operadores asociados a Splashtop se encuentran AT&T, NTT DOCOMO, KDDI y SoftBank, así como muchos revendedores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita https://www.splashtop.com. Para más información sobre Mirroring360, visita https://www.mirroring360.com. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

Contacto con los medios de comunicación

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com