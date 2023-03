Splashtop y Good Technology muestran el acceso remoto a escritorios de clase empresarial de mayor rendimiento con Splashtop for Good

La aplicación Splashtop for Good ofrece a las empresas la solución número uno de acceso a escritorios remotos



CONFERENCIA RSA - SAN FRANCISCO y SAN JOSÉ, California. - 26 de febrero de 2013

Quién: Splashtop Inc. líder mundial en colaboración entre dispositivos y acceso remoto, y Good Technology™, líder en movilidad empresarial segura.

Qué: Splashtop presentará la solución de acceso remoto al escritorio Splashtop for Good en la Conferencia RSA USA 2013. Splashtop for Good combina la tecnología de aplicaciones seguras Good Dynamics® de Good Technology y el acceso al escritorio remoto Splashtop para proporcionar a los usuarios móviles un acceso seguro de clase empresarial a muchas de sus aplicaciones, archivos y datos críticos para la empresa desde sus dispositivos iOS. Entre las ventajas del acceso remoto al escritorio de Splashtop for Good se incluyen:

Los usuarios móviles pueden trabajar fácilmente con aplicaciones corporativas heredadas y aplicaciones de sector patentadas desde su iPads™ y iPhones™ prácticamente en cualquier momento y lugar mediante conexiones WiFi, 3G o 4G.

La forma más fácil de movilizar rápidamente las aplicaciones existentes de Windows y heredadas, asegurada por la plataforma Good Dynamic.

Moviliza tu infraestructura VDI o RDS existente de forma instantánea y rentable

Amplia seguridad con integración de Directorio Activo en las instalaciones, registros de auditoría, controles basados en políticas, encriptación SSL y soporte del Good Network Operations Center (NOC).

Dónde: Visita Splashtop for Good en el stand #226 de Good Technology en RSA USA 2013



Cuándo: Lunes, 25 de febrero de 2013; de 18:00 a 20:00 h (Recepción)

Jueves, 28 de febrero de 2013; de 11:00 a 15:00 h

Lo más destacado de Splashtop for Good:

Seguridad Good Dynamics y soporte Good NOC – Los usuarios proveen dispositivos móviles utilizando tecnología de confianza Good para ofrecer seguridad y control de aplicaciones en el dispositivo.

Implementación on-premise – La solución está alojada detrás del firewall de la compañía, en servidores Windows de la empresa para proteger datos confidenciales y cumplir con ciertas regulaciones de la industria. Aprovecha el Directorio Activo existente en la empresa para la autenticación local.

Control centralizado basado en políticas : Los usuarios pueden establecer políticas de acceso a usuarios y dispositivos, activar/desactivar usuarios y dispositivos, filtrar en direcciones MAC, crear o importar certificados SSL y establecer la máxima velocidad de fotogramas por conexión de usuario.

Alto rendimiento – La tecnología de streaming, pendiente de patente, es compatible con CAD, CAM y otros gráficos 3D, así como con vídeo HD con audio sincronizado para ofrecer una atractiva experiencia de usuario a hasta 30 fps.

Conexiones seguras : La solución proporciona cifrado SSL/AES de 256 bits, proxies de red, certificados SSL, filtrado de direcciones MAC y túneles en Good NOC.

Compatibilidad con dispositivos - Splashtop for Good es compatible con el iPad, el iPhone y los PC con Windows.

Acerca de Good Technology

Good Technology transforma las empresas al movilizar a los empleados a través de flujos de trabajo seguros y colaborativos. Good también permite a los departamentos de TI proteger y administrar aplicaciones móviles, dispositivos y datos empresariales. Las soluciones de colaboración segura de Good incluyen aplicaciones de Good para correo electrónico, PIM, navegador, uso compartido de archivos, mensajería instantánea, así como un amplio ecosistema de aplicaciones de terceros. La plataforma de gestión de movilidad empresarial de Good permite a las empresas e ISV crear, administrar, analizar y proteger aplicaciones móviles. Los clientes de Good Technology incluyen más de 4000 empresas en todo el mundo, entre ellas la mitad de FORTUNE 100 ™, ocho de los 10 principales servicios financieros, cinco de los 10 mejores servicios de salud y líderes en comercio minorista, telecomunicaciones, fabricación, legal y gubernamental. Obtenga más información en www.good.com .

Acerca de Splashtop

Splashtop Inc. ofrece la mejor experiencia en productividad y colaboración en intercambio de pantalla de su clase, uniendo smartphones, tabletas, ordenadores, televisores y cloud. Hoy en día, más de 12 millones de usuarios disfrutan de la comodidad del escritorio remoto de Splashtop, incluido en el Top 25 aplicaciones para iPad más vendidas de todos los tiempos de la App Store de Apple. Splashtop proporciona un rendimiento superior y facilidad de uso para usuarios de iOS, Android, RIM, Windows y MAC que desean un acceso remoto seguro a sus escritorios, aplicaciones y datos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Para más información sobre Splashtop, visita www.splashtop.com; sigue el blog de la empresa en https://www.splashtop.com/blog, en Facebook enhttps://www.facebook.com/Splashtop y en Twitter en @Splashtop.

###

©2013 Good Technology Corporation y sus entidades relacionadas. Todo uso está sujeto a los términos de la licencia publicados en www.good.com/legal. Todos los derechos reservados. GOOD, GOOD TECHNOLOGY, el logotipo GOOD, GOOD FOR ENTERPRISE, GOOD FOR GOVERNMENT, GOOD FOR YOU, GOOD DYNAMICS, SECURED BY, GOOD MOBILE MANAGER, GOOD CONNECT, GOOD SHARE, GOOD VAULT y GOOD DYNAMICS APPKINETICS son marcas comerciales de Good Technology Corporation y sus entidades relacionadas. Todas las marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio de terceros pueden ser reclamadas como propiedad de sus respectivos propietarios. La tecnología y los productos de Good están protegidos por patentes estadounidenses y extranjeras emitidas y pendientes.

iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Android es una marca comercial de Google Inc. ©2013.

Etiquetas: Splashtop, colaboración entre dispositivos, Good Technology, Conferencia RSA, iPad, iPhone, Android, tableta, smartphone, móvil, cloud, escritorio remoto

Contactos con medios de comunicación:

Dottie O'Rourke

(650) 344-1260

Splashtop@TECHMarket.com

Siobhan Lyons por la Buena Tecnología

slyons@good.com