Splashtop Amplía las Funciones de Soporte Remoto Dirigidas a los MSP, la TI y la TI Familiar, con los Mejores Precios y el Mejor Soporte al Cliente

Las funciones de agrupación, mejora de la capacidad de gestión y pronto transferencia de archivos se están añadiendo a Splashtop Business para ofrecer la solución de control y soporte remoto más rentable para las TI y los MSP

San José, CA, 25 de noviembre de 2014: Splashtop Inc., el líder mundial en informática y colaboración entre dispositivos, anuncia nuevas funciones de agrupaciones y otras funciones de gestión en Splashtop Business. La transferencia de archivos se añadirá antes de fin de año. Los MSP y equipos de TI ya pueden disfrutar del mejor rendimiento de escritorio remoto Splashtop de su clase con funciones mejoradas de agrupación y gestión. Además de ofrecer el rendimiento de acceso remoto más alto, Splashtop Business es conocido por su modelo de precios rentable de €55 al año para gestionar ordenadores sin límite y acceder a ellos.

"Hace aproximadamente un año, muchos miles de refugiados de LogMeIn acudieron a Splashtop cuando LogMeIn canceló abruptamente su servicio gratuito", dijo Mark Lee, consejero delegado de Splashtop. "Por desgracia, Splashtop no era compatible con el despliegue, el control de acceso, la agrupación, la transferencia de archivos ni algunas otras funciones de gestión deseadas por TI y los MSP, por lo que muchos refugiados de LogMeIn no tuvieron más remedio que suscribirse a LogMeIn Central o LogMeIn Pro. Gracias a la estrecha colaboración con los MSP y el departamento de TI en los últimos meses, Splashtop Business cuenta ahora con todas las funciones para la asistencia remota, al tiempo que sigue ofreciendo el mejor rendimiento y precio para el control remoto."

"¡Me encanta Splashtop! Estoy perdido desde que LogMeIn cambió sus políticas. Esto me facilita mucho la gestión de los ordenadores de nuestra oficina. ¡¡¡Gracias!!!" Sue Diggs, Gerente de la Oficina, Malkerson Gunn Martin, LLP

"La ventaja del precio de Splashtop frente a TeamViewer es inmensa y su software funciona tan bien como el de Teamviewer. Ya he comprado Splashtop, que también hicimos gracias a su gran apoyo". Michael Pichler, CTO, DANCE ALL DAY Musicvertriebs GmbH

"He usado TeamViewer y LogMeIn para el soporte remoto durante años. Luego llegó Splashtop y es más rápido y más barato. Una interfaz de usuario simple, muy eficiente y ¡UN GRAN SOPORTE AL CLIENTE!". Nick Kapinakis, Integrated Intellinet Quality Systems – I2QS.COM

Decenas de miles de MSPs y organizaciones de TI están usando Splashtop Business para manejar millones de computadoras hoy en día ya. Splashtop se integra con varias soluciones de RMM, PSA, boletos en línea y servicio de asistencia en línea del mercado para permitir una experiencia perfecta para que los MSP y las TI realicen sus trabajos.

Pásate a Splashtop Business hoy mismo con un precio de ganga de €55 por usuario al año para gestionar una cantidad ilimitada de ordenadores: https://www.splashtop.com/remote-support

Acerca de Splashtop

escritorio remoto servicios permiten a las personas acceder y controlar sus aplicaciones, archivos y datos favoritos a través de sus dispositivos móviles. Los productos de colaboración como Splashtop Classroom y Mirroring360 permiten compartir pantallas de 1 a varios dispositivos. Más de 18 millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y socios fabricantes como HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel y otros han distribuido Splashtop en más de 100 millones de dispositivos.

Esta solución de escritorio remoto y acceso a aplicaciones de alto rendimiento es una forma más rápida, sencilla y rentable de solucionar los problemas de compatibilidad con VPN móviles y RDP sobre WAN. Splashtop ha ganado el prestigioso premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Best of What's New" de Popular Science, el premio "Best of CES" de LAPTOP Magazine, y es finalista de Red Herring 100 North America. Splashtop se distribuye a través de los socios MDM / MAM de y otros distribuidores. La empresa tiene su sede en San José, California, y oficinas internacionales en China, Japón y Taiwán. Para más información, visita www.splashtop.com

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

###

Contacto con los Medios

Alex Shapiro

alex.shapiro@horngroup.com

Contacto de Ventas

Jeff Tonkel

jeff.tonkel@horngroup.com